Измененный статус Уваровой, закрытие магазинов и новый руководитель: топ событий недели в Курганской области

Ирина Уварова находится в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему главе курганского УФССП Ирине Уваровой, обвиняемой в растрате крупных сумм, назначены новые принудительные меры медицинского характера. Уварова находится под стражей с октября 2025 года и ожидает рассмотрения апелляции на меру пресечения. О других события минувшей недели с 27 октября по 2 ноября — читайте в материале URA.RU.

Новые меры в деле Уваровой

Экс-глава курганского УФССП Ирина Уварова, находящаяся под арестом по обвинению в растрате крупных сумм, подверглась новым ограничениям — принудительным мерам медицинского характера. Причины назначения таких мер остаются неизвестными, но, согласно УПК РФ, они применяются при угрозе психического здоровья самого лица или окружающих. Ирина Уварова, бывшая глава курганского УФССП, обвиняется по статье 160, часть 4 Уголовного кодекса РФ — присвоение средств группой лиц или в особо крупном размере. То есть ей инкриминируют растрату значительных денежных средств совместно с другими лицами. Апелляция на меру пресечения будет рассматриваться в Московском городском суде.

Кадровые изменения в правительстве

Сергей Евко стал временно исполняющим обязанности директора департамента цен и тарифов Курганской области. Его опыт работы в сфере лесного хозяйства и тарифного регулирования в Свердловской области усилит местный департамент. Назначение произошло 28 октября, и в правительстве рассчитывают на укрепление организации в данной сфере.

Проблемы с очистными сооружениями под Курганом

Жителей поселка Лесниково обеспокоило состояние очистных сооружений КГСХА, где сточные воды из резервуаров текут в фильтрационные поля за пределами населенного пункта. «Очистка не проводится, нет всех необходимых процессов фильтрации, как того предусматривает федеральных закон „Об охране окружающей среды“. Речь может идти об экологической катастрофе. Необходимо реагирование всех надзорных органов. Некоторые предписания были, но они полностью игнорируются руководством вуза», — говорят источники. В администрации Кетовского округа подтвердили ситуацию и подчеркнули, что разлива за пределы полей не зафиксировано, однако сами сооружения нуждаются в серьезном обновлении.

Ремонт гимназии №27 в Кургане

Начинается капитальный ремонт одной из престижных школ города — гимназии №27, где учатся дети представителей высших чинов и силовиков. Стоимость работ составляет свыше 103 миллионов рублей. Ремонт продлится с января 2026 по ноябрь 2027 года. Ранее школа была ограждена новым забором и получила обновления на сумму 10,5 млн рублей.

Закрытие популярных магазинов

В Кургане закрылись несколько магазинов, ставших привычными для жителей: фирменный магазин одежды Oodji в ТРЦ «Гиперсити» и магазин канцтоваров «Армада» на улице Гоголя. В «Армаде» сообщили о переезде в другой филиал на К. Мяготина, 143. Эти изменения вызывают вопросы у покупателей, так как объявлений о причинах и будущем статусе торговых точек не было.

