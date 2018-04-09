Тулеев задумал финт, что не вышел у Росселя, Рахимова и даже Шаймиева

07:29 09 апреля 2018 3

В 2010 году при президенте Дмитрии Медведеве (слева) Тулеев (справа) смог пережить кампанию по ротации губернаторов-долгожителей kremlin.ru

Самая интересная политическая история России развернулась сейчас в Кемеровской области. Губернатор Аман Тулеев — политик конца 80-х — начала 90-х — отказывается прощаться с властью. Сценарий, который другие регионы России пережили в 2009—2010 годах, на Кузбассе только-только разыгрывается. И несмотря на неоригинальность сценария, финал неизвестен: Эдуард Россель в Свердловской области и Муртаза Рахимов в Башкирии не смогли передать власть своим преемникам — на их посты были назначены скорее противники, чем сторонники уволенных. Минтимер Шаймиев в Татарстане переиграл оппонентов и главой республики стал уважающий его Рустам Минниханов. Но никому еще не удавалось лично сохраниться на публичных должностях, а Тулеев хочет именно этого.

После пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» Тулеев предпочел извиниться перед Путиным, а не кузбассовцами. Это возмутило россиян. фото с kremlin.ru

В конце прошлой недели восемь депутатов Госдумы от Кузбасса заявили, что хотят видеть Тулеева, добровольно сложившего полномочия губернатора 1 апреля, на посту спикера регионального парламента. Они опубликовали открытое письмо с просьбой врио региона Сергей Цивилева поддержать кандидатуру Тулеева на этот пост. На следующий же день руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов (которому неоднократно приписывали желание стать губернатором Кемеровской области) публично раскритиковал идею коллег, указав, что жители страны не поймут такого возвращения во власть. Реакция Неверова не была связана с его кемеровскими амбициями — в регионе уже работает врио губернатора Сергей Цивилев, персональную поддержку которому оказывает президент страны Владимир Путин.

Эксперты расценивают действия сторонников Тулеева, как попытку сохранить контроль над регионом. Впрочем, даже без кресла спикера экс-губернатор обладает огромной властью на Кузбассе, замечает член местного Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Учватов. «На каждых местных выборах Тулеев сам выверял списки, определял, кому можно избираться, а кому — нет. Также было и с депутатами Госдумы. Он полностью контролирует и крупные города — Кемерово и Новокузнецк, там сидят люди, которые ему всем обязаны», — рассказал общественник «URA.RU».

При этом назвать такой метод управления примером нельзя.

На встрече с врио региона Путин указал, что областью управляет не самая эффективная команда. «По оценкам правительства Российской Федерации, эта эффективность находится где-то на 73-м месте в целом по России», — заявил президент.

Эксперты сходятся во мнении, что своим заявлением Путин дал новому главе региона карт-бланш на смену тулеевской команды. Сам губернатор в прошлом году перенес сложную операцию на позвоночнике, что стало причиной слухов о его скорой отставке. В политологических кругах популярны разговоры и о том, что Тулееву сложно ходить. Однако, сам он себя не считает недееспособным.

Пока что Цивилев не успел произвести ни одной политической замены в администрации региона.

Именно специфическая кадровая политика Амана Тулеева и стала причиной низкой управленческой эффективности региона, объясняет кемеровский политолог Александр Коновалов. «Своим авторитетом Тулеев продавливал неспособных к управлению руководителей, причем некоторые из них через год сами уходили в отставку», — замечает политолог.

Помимо неэффективности такая система породила и чудовищную коррупцию в области, считает лидер кемеровского КПРФ Николай Мухин.

«Мы единственный регион России, где за несколько лет посадили пять заместителей губернаторов и двух руководителей Следственного комитета. Собственно именно поэтому к нам и отправили варяга

(Цивилев впервые приехал на работу в Кемерово в конце февраля, заняв пост вице-губернатора — прим. ред.), который не аффилирован ни с одной местной бизнес-структурой», — рассказал «URA.RU» коммунист.

Контролируя кемеровский парламент, Тулеев при желании может блокировать работу губернатора, считает Учватов. «Собственно, однажды он уже действовал по такому сценарию. В 1997 году, будучи главой облсовета, Тулеев работал против главы администрации Михаила Кислюка, и это закончилось отставкой последнего.

В итоге Тулеев возглавил исполнительную власть и дефакто оставил за собой контроль в местном парламенте», — говорит Учватов.

Однако федеральному центру не нужно двоевластие в регионе, говорит Мухин. «В нынешних условиях местные чиновники банально не будут понимать, кого слушаться: Тулеева или Цивилева. А это никому не нужно», — говорит лидер КПРФ.

О том, что Москва не бросит врио, говорит и политолог Леонид Давыдов. «Федеральный центр явно настроен его поддерживать», — рассказал эксперт «URA.RU».

Впрочем, Тулеев талантливый политик и вряд ли доведет дело до открытого конфликта, особенно когда речь идет о креатуре президента, считают эксперты. «Надо подождать, как будет развиваться ситуация. Я думаю, Цивилев и Тулеев смогут договориться и эффективно работать вместе на благо региона», — считает политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Напомним, выборы губернатора Кемеровской области пройдут уже в сентябре этого года. Тогда же кемеровчане будут выбирать и новый состав областного совета.