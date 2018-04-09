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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:38  09 апреля 2018 0

Евро побил годовой рекорд в 74 рубля. Это надолго?

Финансовый аналитик рассказал, кому стоит бежать к обменнику
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Обмен валют. Банки Екатеринбурга (Дополнение), евро, подсчет, валюта
Финансовый аналитик рассказал, когда бежать в обменникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс евро впервые за полтора года пробил планку 74 рубля. Это произошло на фоне новых антироссийских экономических санкций. Инвесторы уже распродают российские активы. К часу дня акции «Русала» на Московской бирже подешевели на 31,78% и стали стоить 19 рублей. «Норильский никель» потерял 14,28%, Сбербанк — 13,34%, ВТБ — 10,52%, «Роснефть» — 11,45%, «Газпром» — 7,8%, «ЛУКОЙЛ» — 4,93%. Что это значит для простых россиян и стоит ли тем, кто уже запланировал свой отпуск в Европе, бежать к обменникам — «URA.RU» рассказал аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Негматулин.

Если вы планируете отпуск, то безотносительно ситуации на валютном рынке совет всегда один — не нужно рисковать планами ради сиюминутной спекуляции на валютном рынке. Если вам нужно уехать отдыхать, то логично в преддверии отпуска приготовить необходимый объем валюты.

Мы никогда не делаем прогноз на курс евро к рублю, поскольку на бирже такие двусторонние сделки редки. Но если предположить, что курс евро к доллару не будет меняться до конца года, то нужно ждать умеренного ослабления рубля. Примерно на 50 копеек от текущего уровня. Это при том, что в этот прогноз еще не заложены новые санкции, которые и стали причиной ослабления рубля по отношению к основным валютам. [Распродажа активов «санкционных компаний» вызывает повышенное предложение национальной валюты на рынке — прим. «URA.RU»] Думаю, что мы будем пересматривать этот прогноз в сторону еще большего ослабления российской валюты. Поскольку, по всей видимости, тенденция по восходящему евро будет долгосрочной.

Сначала мы были свидетелями локального ослабления рубля, но в ближайшие годы он будет продолжать сползать. Ни рост цен на нефть, ни иные факторы не смогут привести к существенному укреплению рубля. При этом антироссийский негатив и новые санкции будут и дальше давить на котировки.

Кроме того, драйвер укрепления рубля относительно доллара и евро больше не работает. Ключевым моментом, который все это время заставлял российский рубль расти, был спрос на российские гособлигации. ЦБ снижал ключевую ставку, и ценность этих бумаг росла, опережая рынок. Фактически российские облигации приносили сверхдоходность.

Сейчас ЦБ либо вовсе прекратит снижать ключевую ставку, либо сильно замедлит этот процесс. Поэтому не стоит ожидать притоков средств в ближайшей перспективе. Кроме того, повысился уровень риска при покупке рублевых активов из-за санкций. Поэтому не надо полагаться на существенное укрепление рубля — стоит ждать планового ослабления российской валюты.

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