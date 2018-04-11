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11 апреля 2018
17:31  11 апреля 2018 2

Новый вид мошенничества с бюджетными деньгами. Эпицентр — на Урале

В ЖКХ привезли старые трубы из нефтепроводов: тут и коррупция, и плохая вода, и смерти
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, трубы, рабочие
Раньше по этим трубам гнали нефть, а теперь воду в ваши квартиры (фото из архива)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительство Свердловской области провело спецсовещание: перед началом сезона ремонтных работ на трубопроводах власти изучают положение дел в этом секторе. В сферу ЖКХ при помощи мошеннических схем под видом новых попадают трубы, по которым раньше гнали нефть. Каждый десятый «реставратор» таких металлоизделий в стране — свердловчанин. Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев рассказал «URA.RU», к чему это приводит.

— Каким образом трубы, использовавшиеся для перекачки нефти, вновь попадают на рынок?

— Когда магистральные и промысловые трубопроводы нефтегазовых предприятий отрабатывают свой ресурс, компании демонтируют трубы своими силами или с помощью подрядных организаций. После этого отработанные элементы продаются на рынке любым заинтересованным организациям, например, в качестве лома черных металлов.

Газопровод рядом с дачами. Сургут, газпром трансгаз сургут, газопровод
Нефтекомпании продают отработавшие свой срок трубы, а затем у них начинается вторая жизнь
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Но среди покупателей находятся компании, которые примитивными способами, проводят очистку труб для последующей перепродажи. При этом остатки углеводородного сырья смываются или выжигаются. Так нефтепродукты попадают в почву и водоемы, а продукты горения — в атмосферу. Это существенно ухудшает экологическую обстановку в месте, где расположено кустарное производство.

— Отреставрированные трубы возможно отличить от новых?

— Внешне бывшая в употреблении труба, после придания ей товарного вида, практически не отличается от новой. Однако как надежную продукцию ее рассматривать нельзя. Механические свойства значительно ухудшаются в процессе первичной эксплуатации, но все равно такие трубы попадают на вторичный рынок. Например, по нашим оценкам, только для строительства и ремонта объектов ЖКХ ежегодно используются в среднем около 500 километров б/у труб сомнительного качества.

— Чем это грозит?

— В результате не проходит недели без того, чтобы вы — журналисты — не сообщили о прорыве коммунального трубопровода сразу после его строительства или ремонта. С 2013 года по 2017 было зафиксировано более 2800 аварий в системах тепло- и водоснабжения. Суммарный ущерб, причиненный бюджетам всех уровней, оценивается экспертами более чем в 8,8 млрд рублей.

Но, главное, подвергаются риску здоровье и даже жизнь людей. За последние пять лет, по нашим данным, от разливов кипятка в результате аварий на теплосетях погибли 43 человека и 144 человека получили травмы различной степени тяжести.

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
В ходе очистки б/у труб остатки углеводородов смываются или выжигаются, при этом нефтепродукты попадают в почву и в воду, а продукты горения — в атмосферу
Фото: пресс-служба

— Вода, которая бежит по таким трубам, опасна?

— Да, речь может идти о загрязнении питьевой воды при применении б/у труб в водопроводах: для очистки таких труб от остатков нефти необходимо выполнить комплекс сложных и дорогостоящих технологических процедур.

— Но такие трубы продолжают покупать, в том числе на бюджетные средства.

— Чаще всего решающую роль при покупке играет цена — б/у труба стоит на 30—50% дешевле новой. В основном они продаются по поддельным сертификатам. В результате покупатель может и не знать, что приобретает сомнительную продукцию.

Хотя случаи, когда такие трубы покупают намеренно, также встречаются. Разница в цене между новой и «восстановленной» трубой является основой для «серых» схем: из-за несовершенства нормативной базы тендерные закупки нацелены на снижение стоимости поставляемого оборудования.

В результате государственные средства незаконно расходуются на закупку фальсифицированной продукции, которая применяется на объектах ЖКХ, а добросовестные производители проигрывают в конкурентной борьбе организациям, применяющим мошеннические схемы.

Вода из крана.Курган, вода из крана
В дома может поступить вода, смешанная с нефтью
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Бюджеты много теряют на покупке таких труб?

— По нашей оценке, объем выручки теневого рынка б/у труб ежегодно составляет около 40 млрд рублей.

— Представители свердловской власти мне рассказали, что в области появились производства по переработке труб, на которые жалуются жители. Вы знаете о них? Где они находятся?

— В России работают более двухсот предприятий, которые придают бывшим в употреблении трубам товарный вид. Так называемые «реставраторы» производят формальную очистку труб от загрязнений, ржавчины, старой изоляции. Около 20 таких производств располагаются в Свердловской области, зачастую вблизи крупных городов.

Один из таких реставраторов — компания «СТОК-МЕТАЛЛ», зарегистрированная в Екатеринбурге, — чуть было не спровоцировала крупный «трубный» скандал в Башкортостане. Она продала по поддельным сертификатам трубы «Нефтегазстроя» для строительства тепломагистрали в Уфе «Башкирским распределительным тепловым сетям».

Мошенническую схему удалось раскрыть, однако демонтаж б/у труб и восстановительные работы по объекту стоили около 19,5 млн руб. Компания «Нефтегазстрой» подала судебный иск к «СТОК-МЕТАЛЛ» о взыскании более 31,2 млн рублей убытков. Очередное судебное слушание по делу состоится 16 апреля в свердловском арбитраже.

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Подержанные трубы дешевле новых, поэтому спрос на них остается
Фото: Jeff Belmonte/Flickr

— Почему нелегальные производства не получается просто закрыть?

— До недавнего времени практически любой предприниматель мог при желании заняться демонтажем, перевозкой, очисткой, реставрацией и продажей б/у труб. Начиная с 2000-х этот рынок быстро рос и сейчас превышает 1 млн тонн в год (около 10% от общего потребления труб в 2017 году).

В 2017 году Федеральная служба по надзору в сфере природопользования отнесла бывшие в употреблении стальные трубы к IV классу опасности. Теперь тем, кто собирает, хранит, транспортирует, обрабатывает и утилизирует трубы, необходимо будет оформить соответствующую лицензию и выполнять требования природоохранного законодательства. Мы уверены, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.

Пока же важно добиться соблюдения правил и норм, которые уже вступили в силу. По имеющимся у нас сведениям, в настоящее время более 95% предприятий, занятных демонтажем и реставрацией бывших в употреблении труб, все еще продолжают работать с грубыми нарушениями природоохранного законодательства.

— Можете в целом оценить состояние трубной отрасли? Насколько сейчас загружены производства труб большого диаметра?

— В 2017 году производство труб в России выросло на 9% по сравнению с 2016-м (до 11,4 миллиона тонн), а уровень потребления вырос на 3% и достиг около 10 миллионов тонн. В основном умеренный рост связан с устойчивым спросом на высокотехнологичную трубную продукцию со стороны нефтегазовой отрасли и с увеличением объемов экспорта труб большого диаметра для международных проектов.

Завод "ЭТЕРНО", цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Челябинск , печь, трубы, чтпз, промышленность, металлургия, раскаленный металл, производство, завод, черная металлургия, челябинский трубопрокатный завод, цех, завод этерно, горячий цех, изготовление, шсдт, штампосварные детали трубопроводов
Из-за нелегальных «реставраторов» без заказов остаются легальные производители
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Если говорить отдельно о сегменте труб большого диаметра, то завершение крупных трубопроводных проектов, таких как «Ухта-Торжок-2», а также перенос сроков реализации проектов по расширению газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России, привели к сокращению российского рынка ТБД в 2017 более чем на 20% — до 1,7 миллиона тонн.

Вместе с тем на рынке труб большого диаметра наблюдается переизбыток мощностей. Сегодня суммарные годовые мощности ведущих российских производителей ТБД — АО «ОМК», ПАО «ТМК», Группа ЧТПЗ и ЗАО «ИТЗ» — составляют около пяти миллионов тонн, но загружены они менее чем на 45%. К этому привело создание в 2016—2017 годах в России новых мощностей по производству ТБД в объеме около одного миллиона тонн и оказание государственной поддержки этим проектам.

По нашим оценкам, в 2018 году на российском трубном рынке ожидается сохранение спроса на прежнем уровне. Очень важно активизировать работу в таких сферах, как проведение комплексной модернизации изношенных инженерных сетей ЖКХ, в том числе в рамках реализации Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства концессионных соглашений по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Это увеличит загрузку мощностей по производству труб и стального проката, других видов металлопродукции, а, главное, позволит радикально снизить количество аварий на трубопроводах.

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