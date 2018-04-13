Инсайд: вакантные места в Курганской облдуме отдадут топ-менеджерам

14:23 13 апреля 2018 0

Курганские единороссы провели большую работу, чтобы провести в облдуму нужных кандидатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В «Единой России» определились с претендентами на два мандата в Курганской областной Думе, которые в среду, 12 апреля, сдали депутаты Игорь Арзин и Сергей Вартанов. Выбирали «тесным кругом», с учетом проблем и отдаленности районов. Без рокировки «списочников» не обошлось. Как стало известно «URA.RU», на политсовете назовут четыре фамилии на выбор партийцев, но результат голосования будет предсказуем.

Дата заседания политсовета еще не назначена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По закону предложить мандат в первую очередь должны единороссам, следующим за выбывшими депутатами в списке соответствующей региональной группы. Эти списки были утверждены на выборах в облдуму 2015 года. «Однако у кандидатов есть право отказаться от мандата в письменной форме. В этом случае мандат предлагают третьему по списку кандидату в группе, а если и тот отказывается, то кому-либо из других региональных групп», — пояснил председатель облизбиркома Валерий Самокрутов. Решение регионального отделения партии должно поступить в избирком в течение 14 дней с момента досрочного снятия полномочий депутатов. После этого комиссия рассматривает кандидатов и принимает решение о регистрации их как «избранных депутатов. Процедура простая и незатратная.

Региональная группа «Куртамышская» состояла всего из двух кандидатов — попросившего об отставке Сергея Вартанова и жителя Куртамыша, замдиректора ООО «Профиль» Сергея Осинцева. В Макушинской региональной группе за променявшим мандат на кресло главы Петуховского района Игорем Арзиным следуют экс-депутат облдумы Владимир Мишуков и глава Макушинского района Игорь Воротынцев. «Мишуков уже был депутатом, он хозяйственник, но в возрасте. Захочет ли вновь „сесть в кресло“? Воротынцев от новой должности (главой он стал в 2016 году) не откажется», — рассуждают коллеги по «цеху». Далее в этом списке жители Мокроусова Александр Мельник и Владимир Пастухов.

Виктор Кузнецов — желанная фигура в облдуме для промышленников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«URA.RU» удалось дозвониться до нескольких кандидатов — все они отказались претендовать на мандат. Сергей Осинцев переехал в Сургут. Владимир Мишуков заявил, что у него нет претензий: «Раз уж народ в первый раз не выбрал. А изначально праймериз были проведены в корне неправильно: Арзин проводил праймериз, он же и выиграл». Владимир Пастухов сказал, что ему дважды звонили из «ЕР» с предложением мандата. Он отказался из-за неполного срока работы депутатом и занятости. Александр Мельник заявил, что к нему из «Единой России» еще не обращались, но он, скорее всего, откажется: «Возраст — да и работы у нас тут в районе много». Еще двое участников списка заявили «URA.RU», что им не предлагали уступить очередь на мандат.

Наиболее вероятными претендентами в кулуарах называют других кандидатов: гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова и руководителя ООО «Предприятие Сенсор» Виктора Кузнецова. Оба амбициозны и «со связями». Попову немного не хватило до победы на выборах 2015 года, он возглавлял список Западной группы по Кургану, но изначально планировал идти на выборы по одномандатному округу. Кузнецов был во главе Восточной группы Кургана.

От Олега Попова ждут решения вопроса газификации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На Попова как газовика возлагают большие надежны в вопросе газификации районов. Ведь и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в последнее время много внимания уделяет родовому селу Мартыновка в Зауралье. Кузнецов знаком с проблемами Петуховского литейно-механического завода, который не выходит из повестки дня губернатора Кокорина. Градообразующее предприятие недавно едва не обанкротилось.

Высокопоставленный источник в «Единой России» подтвердил «URA.RU», что выбор пал на этих кандидатов. В «нагрузку» политсовету предложат еще и молодых предпринимателей-активистов: Станислава Бессонова («Бессонов-трэвэл») и Вячеслава Филимонова (НПО «Курганский завод спецтехники»). «Все кандидаты из региональных списков Арзина и Вартанова письменно отказались от мандатов», — сообщил инсайдер.