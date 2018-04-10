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12:56  10 апреля 2018 0

Курганскую облдуму покинут сразу два депутата: один из них уже уехал в Эмираты

Комитет облдумы по соцполитике Курган, кафеев евгений, вартанов сергей
Сергей Вартанов отказался комментировать решение покинуть облдумуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская областная Дума в среду, 11 апреля, соберется на внеочередное заседание, чтобы досрочно прекратить полномочия сразу двух депутатов: Игоря Арзина (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский район) и Сергея Вартанова (Куртамышский, Целинный район). Оба парламентария-единоросса отказываются от мандата по собственному желанию.

Арзин на прошлой неделе был избран главой Петуховского района. Чтобы приступить к исполнению обязанностей, он спешит досрочно прекратить полномочия депутата. «Проблем в районе очень много», — согласны с ним коллеги по партии. Намерение Вартанова стало известно накануне, хотя разговоры о том, что еще один депутат собирается в отставку, появились ранее. Однопартийцы предположили, что Вартанов — главный врач Целинной районной больницы — принял такое решение «из-за загруженности на основной работе».

«Депутатская работа требует времени и сил, ездить из Целинного района в Курган необходимо несколько раз в месяц, плюс общественные мероприятия. Это большая нагрузка. По партийной линии претензий к Вартанову нет», — отметил в разговоре с корреспондентом «URA.RU» секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер облдумы Евгений Кафеев. Сам Сергей Вартанов оказался за границей. «Без комментариев. Я сейчас в отпуске в Эмиратах и не хочу об этом думать!» — ответил он на просьбу корреспондента пояснить ситуацию.

Довыборов в облдуму в связи с уходом депутатов не будет: их места займут кандидаты из партийного списка. «Решение по кандидатурам будет принято на заседании политсовета: в общепартийном списке более 70 человек. Партии отводится месяц, чтобы определиться с кандидатурами, — пояснил Евгений Кафеев. — Следует учесть не только желание кандидата стать депутатом, но и его возможность работать на округе в районах», — подчеркнул он.

Анна Бояркина
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