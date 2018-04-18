Почему Андрей Рожков пять лет жил в Москве, но вернулся в Екатеринбург

17:00 18 апреля 2018 0

Андрей Рожков прожил несколько лет в Москве, но остался патриотом Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последние несколько месяцев лидер «Уральских пельменей» Андрей Рожков формирует образ Урала в федеральной повестке. Шоумен присоединился к российским знаменитостям, вступившим в движение Putin team, стал одним из главных агитаторов проведения Экспо-2025 в Екатеринбурге, ради интервью с ним в Екатеринбург прилетают звездные журналисты из Москвы. При этом Рожков остается активным жителем уральской столицы: организовывает работу театра для детей с ДЦП, поддерживает детский спорт и уже попал на карандаш к политтехнологам, которые сулят ему блестящее политическое будущее. «URA.RU» побеседовало с одним из самых любимых уральцами горожан, который точно знает, как сделать Екатеринбург лучшим городом страны.

— Не так давно актер Алексей Серебряков раскритиковал национальный характер россиян. Потом Данила Козловский, тоже известный актер, резко высказался о реакции россиян на чужой успех. Вы следили за этими историями?

— Я следил за конфликтом с Серебряковым. Он один из моих любимых актеров, я его еще со времен фильма «Фанат» полюбил. Но его точку зрения я не разделяю. Он больше десяти лет в Канаде живет, а когда долго находишься вдали от Родины, теряешь какие-то незримые связи, корни. За границей ведь другой фон информационный.

— У вас подобные мысли о наших национальных чертах не возникали?

— А что такое национальная черта? У нас в стране живут удмурты, калмыки, буряты, татары — это национальности. А мы все россияне, некая общность людей, которые собрались и живут рядом, дружно, мирно, по-соседски. Мне очень нравится, что у нас многонациональная страна. У меня жена татарочка. Я, наверно, русский. Тогда какой национальности будут наши дети? Надо будет спросить их лет через 10, когда вырастут.

«Буду общаться вместе с цаплем», — пошутил в начале беседы актер. Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Как раз хотел спросить про ваших детей (у Андрея Рожкова трое сыновей — прим.ред). Вы недавно давали интервью для шоу Яны Чуриковой «ЧуTalk». Вы в нем говорите, что одна из ваших целей, чтобы дети остались жить в России.

— Это не то чтобы цель, а желание отцовское. Я бы хотел, чтобы они были рядом со мной. Совершенно человеческое чувство. Хотя неизвестно, как сложится, может, уедут, когда подрастут. Может, не за границу, а в другой город. Многие переезжают в Питер, Москву, столицы посмотреть. Хотя у нас ведь тоже город хороший. Третий в России по активности, бизнесу, творчеству. Я, например, радуюсь, что под боком прекрасная Пермь есть. Там Дягилевский фестиваль пройдет. Съедутся люди со всего мира, и я тоже собираюсь поехать.

— На Курентзиса пойдете?

— Конечно. Умудрился купить билеты — на следующий день их уже не было. С удовольствием послушаю.

— Переходя к теме Екатеринбурга: вы участвуете в движении #язаЭкспо. Для вас это история про поддержку родной страны? Или больше про регион, город?

— Я не разделяю эти вещи: регион, город, страна. Екатеринбург — это и есть Россия. Это центр России, это прямо сердце ее. Важно донести до людей значимость этого мероприятия. Многие горожане наслушались мнений, что это очередной распил денег.

Рожков искренне переживает за то, чтобы Екатеринбург был процветающим городом. И не стесняется говорить о проблемах мегаполиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это как раз наша национальная черта: неуверенность внутренняя в людях. Глупость, не видим дальше собственного носа. Сосед с завода тащит деталь — значит, и все остальные тоже так делают. Но это же не так. Есть люди совершенно честные, ответственные, которые болеют за родной город. Их много. Горожанам нужно объяснить, что к нам приедут люди со всего мира, увидят, какой красивый Екатеринбург. Сколько у нас хороших людей, сколько у нас красивых женщин, какая архитектура прекрасная. Чем больше к нам придет гостей, тем лучше!

— А как вообще организована ваша работа над продвижением Экспо? Вас пригласила мэрия помочь?

— Нет, [актриса «Уральских пельменей»] Юля Михалкова позвала, я согласился. А кто ей предложил — я не знаю. Я не сомневался. Если дело хорошее — не важно, кто это делает. Когда мне предлагают какие-то благотворительные проекты — я тоже соглашаюсь почти без раздумий. Это вещи, которые откладываются у тебя в твоей положительной коробочке с положительными делами. Пусть она наполняется постоянно.

— Если бы у вас был друг-иностранец, который раздумывал, куда ему приехать в Осаку, Баку (города-конкуренты Екатеринбурга в борьбе за Экспо-2025, прим.ред) или к нам, как бы вы его убедили?

— Я бы сказал, что город классный. Что он со всех сторон окружен сосновыми лесами. Что ты можешь побродить по старым улочкам, сходить в рестораны, хоть грузинской, хоть итальянской, хоть русской, хоть украинской кухни. А через час оказаться в лесу за городом, собирать грибы или просто слушать пение птиц. Или можно отправиться в другую сторону и съездить на озера замечательные. У нас индустриальный центр, окруженный природой. Мы как Сочи. А еще у нас город напитан историей. Из-за залежей магнитных руд, что-ли… Не знаю, как объяснить, но когда к нам приезжают, люди ощущают эффект какой-то положительный. Будто вокруг все заряжено положительными ионами.

Андрей Рожков уверен, что у Екатеринбурга есть масса преимуществ перед Москвой. Фото: Анна Майорова © URA.RU

— А какие недостатки надо устранить, чтобы Екатеринбург по праву считался современным мегаполисом?

— Надо немножко больше уделить внимания чистоте в городе. Я видел старые архивные съемки, где по Екатеринбургу люди ходят в сапогах, по колено в грязи. Мы, к сожалению, недалеко ушли. В Москве, например, нелегальные киоски снесли, все мостовые гранитной плиткой замостили. Да, были конфликты, можно было все дешевле сделать, но нам надо двигаться в эту же сторону. Больше строить беговые и велосипедные дорожки. Парков не хватает. Точечную застройку в центре надо уже заканчивать. Лучше уголки зеленые делать.

— Вы сейчас очень лестно отзывались о Москве и столичных градостроительных реформах. А почему не переезжаете в столицу?

— Я там прожил пять лет. Москва — это большой офисный центр. Туда можно приехать, заработать денег. Но жить там — тяжело. Ритм другой, люди какие-то загруженные. Это город приезжих, которые забирают, что им нужно, и уезжают. Я же рассчитываю, что смогу что-то дать Екатеринбургу. Для меня огромный положительный пример — «Чайфы», наши ребята. Живут здесь, творят здесь, любят наш город, пропагандируют его. Паша Дацюк тоже. Он привозит сюда тренеров канадских, собирает детишек, проводит мастер-классы.

— У нас интересно, что заходишь вечером в бар — за столиком сидит Саша Гагарин, еще какие-то знакомые музыканты, публичные личности. Все в таком близком контакте находятся.

Отъезд творческой элиты города в столицу расстраивает артиста. На фото Алиса Прудникова, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ. Фото: Александр Мамаев

— Ага. Мы вообще многое потеряли из-за того, что Москва стала высасывать таких людей. Надо создавать в Екатеринбурге свою творческую интеллигенцию. И беречь ее. Она у нас есть, просто иногда из этой классной тусовки кто-то выделяется и уезжает в Москву. И пропадает там. А если человек остается здесь — он яркая личность.

— Вы ведь следите за актуальной городской повесткой. Недавно выступали против сноса ДК Химмаш. А почему остались в стороне во время истории с телебашней?

— Я не остался, у меня есть мнение по этому поводу. Я считаю снос правильным решением. У меня она вызывала всегда какое-то опасение, даже близко боялся подойти. Потом узнал, что с ней связано около сорока смертей, и все ясно стало. Я на этом месте лучше бы поставил памятник погибшим, чем возводить на месте гибели какой-то маяк или церковь. Если там действительно возникнет спортивный центр, это будет замечательная замена этой непонятной конструкции.

— А проект Храма на воде, который весь город взбаламутил?

— Я человек православный, но к новоделам отношусь со скепсисом. В Свердловской области много старых храмов. Мне кажется, важнее восстановить их, чем что-то строить новое. На Химмаше есть храм иконы Казанской Божьей Матери. Его в 1974 году взорвали, сейчас восстановили. Там неоштукатуренные стены, нет красот церковных. Но есть ощущение, что ты в святом месте, месте силы. В новоделах такого чувства нет, поэтому я за реставрацию старых храмов.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман — тот человек, которым нужно гордиться, считает лидер «Уральских пельменей». Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Обсуждая жизнь Екатеринбурга, не могу уйти от фигуры Евгения Ройзмана. Знаю, что в команде «Уральских пельменей» жаркие споры: хороший он мэр или не очень. Вы на стороне защитников или критиков?

— Я его уважаю и как мэра, и как человека. В наше время редко встретишь такого правдоруба. Вообще, он наше достояние. Нам многие города завидуют, что у нас такой мэр есть. У него отобрали практически все функции главы города, но он все равно помогает простым людям. Хоспис курирует. А в плане спорта какой пример дает молодежи? В прошлом году марафон пробежал! Ну, неужели кто-то еще возьмет из мэров и пробежит 42 километра? Нет второго такого человека у нас в России. Почему им не гордиться?

— В сентябре пройдут выборы в Гордуму Екатеринбурга. Политологи в числе наиболее популярных горожан называют вас. Вам интересно было бы попасть в гордуму Екатеринбурга?

— Нет. Не дорос еще. Это огромная ответственность. У меня семья, ей надо уделять внимание. Мне не хватает времени на них. К этому нельзя относиться так: ну, доверяют, пойду, выберусь. Работать же надо, если вам доверили. Поэтому меня, кстати, история с отменой выборов мэра задевает. Я считаю, что нас, по сути, лишили одного из главных отличий Екатеринбурга от остальных городов России. Если я не выбираю главу города, если его кто-то назначил — как он может отвечать перед горожанами? Я не ходил на митинг в защиту выборов, у меня есть другие способы донести свою позицию до людей. Например, с журналистами пообщаться.

— Получается, к вам с предложением поучаствовать в выборах не подходили?

— Нет. Дайте мне хотя бы до 75-ти лет дожить. Потом уже, когда мне ничего не надо будет, я буду сидеть в гордуме, чай пить, кофе, бутерброды есть. А пока у меня много дел.

Рожков не хочет работать в гордуме Екатеринбурга. Однако вступил в федеральный политическом проект Putin team. Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Еще одна политическая история, которую хочу обсудить с вами — ваше участие в Putin team. Зачем вам это было нужно?

— Поступило предложение такое.

— Опять от Юлии Михалковой?

— Нет, от моих друзей хороших. Я подумал и понял, что хочу поддержать Владимира Владимировича [Путина] на выборах. У меня не было установки его пиарить, это сразу оговорили. Я просто встречался с молодежью в разных городах России, старался им мысли правильные донести. Вообще, у нас нет идеологии и работы с молодежью, это очень плохо.

— Почему?

— В школе я был хулиганом, а потом на волне демократии, которая тогда насаждалась повсеместно, меня выбрали секретарем комсомольской организации. И это в корне изменило мою жизнь. С ребятами интересными познакомился, какие-то прописные истины усвоил: люби Родину, не предавай друзей, будь честен к себе и к другим. Сейчас вспоминать страшно, но тогда даже в Афганистан собирался пойти. Интернациональный долг отдавать. А сейчас у нас молодежь оболванена. Через телевизор, через Интернет персонаж конкретный на них настроился. Мне это не нравится.

— Получается, вы вступили в Putin team, чтобы повлиять на молодых ребят?

— Мне было важно встретиться с ними и поговорить. И я понял, что все не так плохо. Что мы, взрослые, молодежь недооцениваем. Я понял, что они не болваны, не тупые тролли в Интернете, а совершенно нормальные ребята. Со своими устремлениями, мыслями правильными. Через двадцать — тридцать лет нынешние студенты будут управлять страной, и все будет в порядке. Но немного идеологии бы не помешало.

— Не могу вопрос обойти стороной. Вы чуть больше месяца назад ушли с поста директора «Уральских пельменей». Вам надоело, что вас постоянно про Нетиевского спрашивают?

— Все в комплексе. Просто понял, что пришло время освободить эту должность. С Нетиевским у меня сейчас нормальные отношения. Не так как раньше, но недавно он меня с днем рождения поздравил, я его тоже. Я надеюсь, что конфликт в скором времени закончится. Около трех лет все длится. Невозможно уже. Я считаю, что мы терпим сильный репутационный ущерб из-за этого. И это отнимает жизненные и творческие силы. Надо заканчивать.

— А вас какой результат всей этой истории устроит?

— Мировое соглашение.

Рожков надеется на скорое завершение конфликта между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским Фото: Василий Гришин © URA.RU

— Вы не очень сильно афишируете то, что делаете ваш фонд «Верба». Но все-таки вот хочется немножко вуаль сорвать. Можете назвать три вещи, в рамках благотворительности, которыми вы гордитесь?

— Под эгидой нашего фонда существует театральный кружок, где занимаются ребята с ДЦП. Первый спектакль, который мы сделали, был по мотивам произведений Даниила Хармса. Я сам в нем играл — конечно, Хармса (смеется). Он вошел в лонг-лист «Золотой маски». Это было очень круто! Подумал: «Господи, неужели такое возможно?» Вот, возможно.

Второй важный момент — мы получили президентский грант под другой спектакль, премьера будет 17 июня в театре «Щелкунчик». Это тоже невероятно. И третье… мы вокруг себя сформировали сообщество хороших людей, неравнодушных. Хотя у меня ощущение, что это не мы ребятам помогаем, а они нам. Я уже получаю от работы с ними не только эстетическое, но и моральное удовлетворение. Это вообще классно очень. Когда ты чувствуешь себя нужным, вот реально нужным человеком.

— Последний вопрос. У нас зачастую в стране происходит что-то страшное. Трагедия в Кемерове была, сейчас рубль падает, люди грустят. Я у вас хочу узнать совет, как среди страшных событий сохранять уверенность в себе и адекватность в поведении?

— Окружайте себя хорошими людьми. Тогда абсолютно все будет хорошо. И улучшайте людей вокруг себя. Хвалите их, поощряйте в хороших делах. У нас у всех много соблазнов: денег заработать на чужом горе, еще что-то. Но это, блин, все пыль и тлен. Уйдет и стыдно будет. А хорошие дела останутся.