Шесть тюменских депутатов лишат зарплат (300-700 тысяч рублей!)

20:33 18 апреля 2018 0

После эпизода с Алексеем Аносовым его коллеги готовы лишить зарплат своих преемников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской областной Думе обсуждается сокращение количества депутатов, работающих на постоянной основе и получающих за это денежное вознаграждение. В следующем созыве, который будет собран в 2021 году, число оплачиваемых позиций в парламенте может сократиться до 15-18 единиц, сообщают источники «URA.RU» в областном собрании.

Сегодня количество депутатов на постоянной основе в Тюмоблдуме составляет 24 человека. Размер денежного вознаграждения устанавливается индивидуально и варьируется в промежутке от 300 до 700 тысяч рублей. Оплачиваемые позиции строго поделены между тремя регионами, входящими в сложносоставной субъект страны. От юга области — это 13 парламентариев, от ХМАО — шесть, от ЯНАО — четыре. Предположительно, количество оплачиваемых мандатов сократится пропорционально, сообщает источник «URA.RU».

Планы руководства Думы уменьшить количество «платных депутатов» подтверждает лидер фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов. Как заявил он на минувшем заседании комитета по госстроительству, парламент оценил аналогичную ситуацию в других регионах и пришел к выводу, что в Тюменской области эта цифра завышена.

Для всех прохождение Аносова в Думу выглядит как неожиданное стечение обстоятельств Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Идея с уменьшением количества депутатов-платников проходит на фоне скандала, инициированного депутатом от ХМАО Алексеем Аносовым, который требует назначить ему зарплату. Парламентарий из Ханты-Мансийска уже дважды пытался провести соответствующие поправки в закон и дважды терпел фиаско. По неофициальным данным, Андрей Артюхов предлагал Аносову компромиссные варианты трудоустройства в Тюмени, зарплатный уровень которых, варьировался от 100 до 150 тысяч рублей. Югорчанин отказался.

Как отмечает глава уральского филиала «Фонда развития гражданского общества» Анатолий Гагарин фактически действия Алексея Аносова вызвали обратный эффект. «Как правило, депутаты, готовые потратить несколько миллионов на избирательную кампанию, люди не бедные. У граждан, которые получают в месяц 40 тысяч рублей, эти истории с депутатскими зарплатами поверх их доходов от бизнеса вызывают недоумение. Мандат — это не источник привилегий, а предмет ответственности. И лучший способ показать эту ответственность — не получать зарплату», — комментирует Гагарин в разговоре с «URA.RU».

Позицию спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова выяснить не удалось — его телефон не отвечал. Как сообщила пресс-секретарь Тюменской областной Думы Юлия Бурова, вопрос о сокращении количества депутатов на постоянной основе обсуждается, но окончательно не решен. «Дума продолжает идти по пути сокращения расходов», — отметила она.