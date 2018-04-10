16:31 10 апреля 2018 0

Алексей Аносов (справа) уже дважды терпит фиаско в Тюменской областной Думе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Комитет по госстроительству Тюменской областной Думы не пропустил на заседание парламента вопрос об увеличении количества депутатов на зарплате. С инициативой выступил бывший единоросс из Ханты-Мансийска Алексей Аносов, который опирался на мнение еще четверых депутатов. Их имена Аносов раскрыл после заседания комитета, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

По словам югорчанина, помимо него, работать на постоянной основе и получать зарплату в Тюмоблдуме хотят единороссы Николай Бабин (Пуровский район, ЯНАО) и Владимир Ермолаев (Нефтеюганск, Югра). Также от бюджетного довольствия не отказались бы член «Справедливой России» Сергей Морев и коммунист Юрий Юхневич.

Руководство Думы не раскрыло депутату Аносову сведения о размере зарплат его коллег

Алексей Аносов на заседании комитета предложил коллегам увеличить количество депутатов на зарплате до 29 человек. Выходец из Ханты-Мансийска объяснил, что зарплата народных избранников формируется из оклада и доплаты. Аносов предложил равномерно распределить эти дополнительные выплаты между указанной пятеркой, тем самым создать новые оплачиваемые места, не увеличивая общие расходы на содержания собрания.

Аносова публично поддержали справедливоросс Александр Пискайкин и коммунист Иван Левченко. «Позиция нашей фракции: по каждому мандату должна быть свободная ставка. Вот избрался депутат, а может, ему есть нечего? У него должна быть возможность работать на постоянной основе. Это и есть равенство», — заявил лидер фракции «Справедливая Россия». Левченко заметил, что размера фонда оплаты труда хватит на всех.

За отказ от предложения Алексея Аносова выступил лидер думской фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов. По его данным, Дума сравнила количество постоянных депутатов в других регионах и пришла к выводу, что даже нынешнее количество — 24 человека — слишком большое. Лидер единороссов заявил, что численность народных избранников нужно, наоборот, уменьшать, а не увеличивать, и предложил прекратить обсуждение. Вопрос был поставлен на голосование. Подавляющее большинство проголосовало за снятие инициативы с повестки, воздержались трое.

После решения Алексей Аносов бросил в адрес своих коллег: «Даже палачи давали возможность выступить с последним словом. А вы не дали».

Конфликт Алексея Аносова с руководством Тюменской областной Думы начался в 2017 году. Народный избранник из ХМАО заявил о желании получать в парламенте зарплату, а также выступил с инициативой перевести на постоянное содержание абсолютно всех парламентариев. Речь идет о существенной сумме — размер денежного вознаграждения начинается от 300 тысяч рублей в месяц и в отдельных случаях может достигать 700 тысяч. Размер зарплаты определяется индивидуально. Попытки югорчанина оказались тщетными. В итоге конфликт вылился в исключение Аносова из «Единой России».

По данным источников «URA.RU» в политических кругах Тюмени и Ханты-Мансийска, Алексей Аносов может вступить в ЛДПР, а также присоединиться к несистемной оппозиции Алексея Навального. Сам депутат эти планы не подтверждает.