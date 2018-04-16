Югорскому депутату ищут работу в Тюмени: «150 тысяч для него мало»

22:13 16 апреля 2018 2

Алексей Аносов (справа), поднявший шум в Облдуме, получил несколько предложений работы в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Парламентарию Тюменской областной Думы от ХМАО Алексею Аносову, публично потребовавшего от руководства парламента назначить ему депутатскую зарплату, предложили высокооплачиваемую работу в Тюмени. Было выдвинуто несколько предложений, где размер денежного вознаграждения варьировался от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщили «URA.RU» источники, знакомые с положением дел в областном собрании.

Как отмечает один из инсайдеров, переговоры с Аносовым вел лидер фракции «Единая Россия» в парламенте Андрей Артюхов. «Насколько я понимаю, предложения могли касаться бизнеса — устроить его в дружественную компанию, либо местных единороссов, либо югорских властей. Госслужбу ему не могли предложить, несовместимо с депутатской деятельностью.

Было три или четыре варианта предложено, зарплата — по 100-150 тысяч. Ему показалось мало», — комментирует собеседник агентства.

По его словам, на предложения народный избранник из ХМАО не согласился, вновь подняв вопрос о назначении ему депутатского жалования.

По данным инсайдеров, переговоры с бунтарем Аносовым вел лично глава фракции единороссов Андрей Артюхов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

По неофициальным данным, размер денежного вознаграждения для парламентариев Тюменской области начинается от 300 тысяч рублей в месяц и в отдельных случаях может достигать 700 тысяч. Цифра устанавливается индивидуально решением руководства Думы. При этом «зарплатные» позиции строго распределены между регионами. В случае если кто-либо из депутатов на постоянной основе слагает с себя полномочия, его заплату получает сменщик из той же самой территории. Так, мандат и вознаграждение Павла Белявского, перешедшего в правительство области, отошло к тюменке Елене Кашкаровой.

Тем временем примеру Алексея Аносова последовали другие. По данным парламентария, желание получать зарплату высказали еще четыре депутата: Николай Бабин (Пуровский район, ЯНАО), Владимир Ермолаев (Нефтеюганск, Югра), тюменцы Сергей Морев и Юрий Юхневич. Более того, как отмечает источник агентства, Ермолаев даже начал попытки вести переговоры по этому вопросу.

«Ермолаев работает в Нефтеюганске на позиции заместителя главврача. Депутатом быть выгоднее, спору нет», — говорит инсайдер.

Алексей Аносов в разговоре с «URA.RU» опровергает все сведения о каких-либо предложения и переговорах по работе в Тюмени. «Мне никто ничего не предлагал. Говорить можно все что угодно. Я вполне ответственно это заявляю», — комментирует депутат. Собеседник считает, что поддержавшие его депутаты всего лишь выразили желание монетизировать свою депутатскую работу. Реальных союзников в них Аносов не видит.

Вслед за Аносовым на депутатское жалование готов претендовать доктор из Нефтеюганска Владимир Ермолаев (в центре) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прохождение Алексея Аносова в Тюмоблдуму стало незапланированным результатом выборов 2016 года. На эту позицию Тюмень и ХМАО изначально согласовали писателя Сергея Козлова, однако внутрипартийный фильтр югорских единороссов одобренный кандидат пройти не смог. В последующем, Ханты-Мансийск также утратил контроль над депутатом — в ходе президентской кампании 2018 года Аносов призывал общественность голосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина, за что в итоге был исключен из «Единой России». 10 апреля народный избранник вновь попытался поставить на депутатское голосование вопрос о назначении себе зарплаты, однако снова потерпел фиаско.

Выяснить позицию Владимира Ермолаева на момент подготовки материала не удалось — помощница депутата пообещала связаться с шефом и предоставить комментарии позднее. Глава фракции единороссов в Думе Андрей Артюхов на звонок «URA.RU» не ответил. Сергей Козлов отключил мобильный телефон.