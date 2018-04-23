Как российские тюрьмы кормят теневые бизнес-империи. СХЕМА

20:24 23 апреля 2018 0

Бывший начальник зауральского УФСИН Ильгиз Ильясов сам оказался под арестом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области продолжается расследование уголовного дела бывшего руководителя регионального управления службы исполнения наказаний Ильгиза Ильясова. Пока экс-начальник находится под арестом в доме, который, по свидетельству очевидцев, построили заключенные из похищенных со стройки социального объекта стройматериалов, становятся известными все новые детали его противозаконных действий во время работы.

Бывший начальник зауральского УФСИН Ильгиз Ильясов задержан в ноябре 2017 года по обвинению в получении взяток и в злоупотреблении должностными полномочиями (по статьям 285 и 290 УК РФ). Как сообщалось в официальном релизе регионального Следственного комитета, он получал взятки от подрядчиков, работавших на объектах УФСИН и на строительстве дома его сына, а также незаконно израсходовал около 10 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство ведомственного 36-квартирного дома в селе Иковка.

Замешанным в коррупции начальникам колонии прощались многие нарушения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Действующий сотрудник УФСИН, который активно сотрудничает со следствием (имя его попросили не называть), рассказал «URA.RU», почему долгое время на деятельность Ильгиза Ильясова его руководство закрывало глаза. «Все хищения при строительстве жилого дома в пригороде Кургана осуществлялись с помощью субподрядчика ООО „Промнефтестрой“. Его руководитель тоже находится под арестом», — отмечает собеседник агентства. Генподрядчиком на строительстве объекта выступало ФГУП СМУ 22 ФСИН России, именно при участии представителей этого госпредприятия состоялось знакомство Ильясова с будущими партнерами в 2011 году. При этом задним числом были изготовлены протокол и гарантийное письмо, которые позволили управлению сотрудничать с «Промнефтестроем» без объявления конкурса и оплатить невыполненные работы.

По словам собеседника «URA.RU», заключение договоров с подконтрольными подрядчиками было взаимовыгодным. «Изначально ставилось условие, что ФГУП забирает себе 8% от оборота. При этом Ильясов мог отказаться от сотрудничества с ним. Но эта схема всех устраивала, потому что госпредприятие получало свою „маржу“, подконтрольный подрядчик позволял экономить на стройматериалах, давал возможность использовать труд заключенных (за это Ильясов впоследствии получил внушительную премию)», — рассказал сотрудник УФСИН. По его данным, строительная фирма также могла не слишком беспокоиться из-за недостатков возведенного здания — на это были готовы закрыть глаза.

«Подобные ФГУПы действуют по всей стране и нередко покупают товары по завышенной цене. К примеру, дешевые китайские кондиционеры, которые стоят пять тысяч рублей, у нас покупали за двадцать. Через такие предприятия проходят все товары: одежда, обувь, электронные браслеты, стройматериалы, оборудование — это гигантские объемы», — уточнил собеседник агентства. По его словам, курганское управление было одним из тех, кто активно пользовался посредничеством ФГУПов, хотя закон не запрещал проводить закупки товаров и услуг напрямую.

«Сейчас правоохранительные органы начали раскручивать эту цепочку, многие высокопоставленные чиновники в Москве находятся под арестом. Выяснилось к примеру, что обычный сахарный песок закупался по цене „золотого“. Разница шла в карман заинтересованным лицам», — рассказал источник «URA.RU».

Начальство умудрялось зарабатывать на всем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он отметил, что использование этой схемы пагубно сказалось на качестве возведенного многоквартирного дома в Иковке. «Заключенные не имеют достаточной квалификации, работы шли медленно, на всем, чем только можно, экономили. Ильясов намерено дал указание не подключать дом к газоснабжению, чтобы жильцы потом сами скидывались на подведение трубы. Даже на обоях сэкономили», — добавил собеседник агентства.

Такая «круговая порука» в конечном счете сказывалась на общем порядке и дисциплине в колониях области. «Если начальник колонии знает, что Ильясов незаконно берет у него заключенных для строительства собственного дома, он уверен, что какие-то его проступки будут прощены. В итоге на поток ставится система поборов с заключенных, доставка телефонов и наркотиков — все это процветает», — отмечает собеседник «URА.RU».