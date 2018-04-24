19:00 24 апреля 2018 0

Сергей Лисовский надеется, что Минфин пересмотрит отношение к бедным регионам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сенатор Сергей Лисовский приезжает в Курганскую область не так часто, но всегда — с целым ворохом историй о своей работе в Совете Федераций и со своим особым видением ситуации в стране и мире. С корреспондентом «URA.RU» он встретился перед выступлением в областной думе с отчетом о проделанной за год работе. Далеко не все темы, которые удалось обсудить, вошли в его доклад.

— Год назад вы говорили о том, что у нас будут проблемы с переизбытком зерна. Сейчас зауральские аграрии столкнулись с этой проблемой, мы пытаемся как-то наладить транспортировку в сторону портов, есть серьезные перебои с вагонами. Как вы считаете, будет дальше развиваться эта история?

Проблемы с перепроизводством зерна Лисовский предсказывал год назад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Как-то так сложилось, что именно в эти годы закончился срок эксплуатации большого количества вагонов для перевозки зерна. И Минтранс, и РЖД почему-то на это не отреагировали. Вместо того, чтобы постараться продлить сроки годности, плюс просто разрешить ремонтировать эти вагоны, что позволило бы увеличить срок их эксплуатации на пять-десять лет, почему-то все-таки решили их утилизировать.

В то же время появилось новое решение: вагоны отправляют в Казахстан, там ремонтируют, и они уже эксплуатируются на территории Единого экономического пространства, как казахские вагоны. В общем, как всегда, мы как-то очень широко относимся к собственным богатствам и ресурсам. Комитет в этом направлении работает, направили много писем в профильные ведомства, но ни с Минтрансом так и не смогли пока договориться, ни с РЖД.

Сейчас я по этому вопросу обратился к заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу. Попробуем все-таки эту проблему как-то сдвинуть с места. Потому что все понимают, что это необходимо, но зачастую отраслевые интересы, интересы крупных производителей превалируют над общими интересами. Я имею в виду производителей тех же вагонов.

— Остается надеяться, что проблема решится и цены на зерно начнут расти.

— Нужно отдать должное и нашим крестьянам. Они консервативные и сдержанные в ценовой политике. Я находил несколько экспортеров, которые готовы были брать зерно в области. Естественно, хотели какое-то снижение цены, но готовы были обеспечить вагоны и транспортировку. Но наши производители решили подождать цены.

— Боялись продешевить?

В Курган сенатор приехал накануне своего дня рождения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Одно дело — произвести зерно, другое дело — его продать. Это требует определенного рыночного подхода. То есть, условно, «ждать цены» — это можно, если у тебя золото или бриллианты. И то, как показывает практика, эта цена меняется. А когда у тебя товар сезонный, то здесь надо чувствовать конъюнктуру. Поэтому я считаю, что в этом плане Минсельхоз недорабатывает, потому что у нас нет прогнозов, таких, которым можно было бы безусловно доверять. И каждый исходит из собственного понимания процесса. Во всем мире за это отвечает все-таки государство, и оно выстраивает эту систему прогнозов.

— Вы много внимания уделяете законодательству, связанному с торговыми сетями. Сейчас идет разговор о запрете возвратов производителям. Насколько, вы считаете, это сможет помочь?

— Мы планируем, что благодаря этим поправкам производитель от 5% до 10% снизит себестоимость своей продукции. И, соответственно, покупатель получит от 3-х до 5% снижение цены.

— Просто я разговариваю с предпринимателями, и они не очень верят в то, что это действенная мера. Потому что, как правило, с мелкими производителями торговые сети не хотят считаться.

— Понятно, что мгновенно ситуация не поменяется. Но это до первых судебных процессов. С введением запрета на возвраты сети попадут в очень сложную ситуацию — под очень большие штрафы. Уверен, что в среднесрочной перспективе закон заработает, и очень эффективно. У нас же есть сейчас запрет на возвраты. Но сети придумали иезуитскую форму, когда производители (иначе с ними не подписывают договор поставки) тут же подписывают письмо-просьбу, где просят возвращать его непроданную продукцию. То есть как бы это его личная же инициатива. Ряд крупных торговых федеральных сетей согласились провести эксперимент, они пугали производителей тем, что мы будем меньше у вас брать хлеба, соответственно, у вас объемы упадут. Но результат оказался совершенно другой, и сети сами удивились. То есть они стали продавать больше, возвратов нет. И у производителя, естественно, снизилась себестоимость.

— Вы, конечно, знаете о ситуации с долгом Курганской области. На этой неделе мы снова берем достаточно большие кредиты — 3,5 миллиарда рублей. Как вы считаете, поменяется когда-нибудь отношение федерального центра к распределению средств? Ведь страна вроде бы одна, а живем все по-разному.

Сергей Лисовский пытается отстоять интересы производителей продуктов питания Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Вот это понуждение региона влезать в долги — оно, конечно, должно закончиться. Я не удивлюсь, если в начале был такой мягкий сговор с коммерческими банками, потому что им было очень выгодно. Понятно, что региональные долги будут покрыты, и кредитовать какую-либо область было очень выгодно, без рисков. Потом это было наше увлечение рыночной экономикой. Вроде бы область не потому недостаточно обеспечена, что существуют определенные обстоятельства, совокупность факторов, а потому что руководители плохо работают, да и люди ленивые.

Ну, что, Москва, она лучше работает, что ли? Москва просто благодаря своему положению, своему историческому и государственному статусу гораздо более обеспечена, чем любой другой регион. Или тот регион, на территории которого нашли нефть или газ. Это не зависит от качества работы руководителей и населения данной области. Постепенно это понимание приходит. Ну, а здесь, конечно, надо понимать, что лоббизм крупных и богатых властей — он, конечно, очень силен. И им не очень нравится, чтобы одинаковая зарплата учителей была не заслугой местного руководителя, а обязанностью федерального центра. Все понимают, что при таком подходе придется перераспределять бюджет.

Помните, у нас, когда Минфин заставил нас очень многие льготы отменить?

— Помню, конечно.

— И я же выступал против этого, и в Минфине, и здесь, и мы с вами имели проблемы с учителями, и всем было понятно, что это произойдет. Может быть, сейчас придет осознание того, что такой бездушный подход к людям ни к чему хорошему не приведет.

С теми же тарифами по электричеству. Для Дальнего Востока решили снизить тариф, причем законом, «размазали» по всей стране, и даже Курганская область платит за пониженный тариф на Дальнем Востоке. А с понижением тарифа для Курганской области не так просто, у нас конфликты. Два региона согласны нас поддержать, а один регион против. Хотя там будет небольшое увеличение — чуть больше процента. С Дальним Востоком закон приняли не спрашивая, но, по моему мнению, это неправильно. Надо не устраивать разборки между регионами, богатыми и бедными, а перераспределить немножко, не заставлять всех без разбора платить.