{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:31  25 апреля 2018 0

«История с Telegram — это репетиция отключения России от Интернета»

За неделю власть увидела: если страна заблокирует Google и Instagram — ничего страшного!
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Электронные СМИ Челябинск, интернет, провода
В истории в блокировкой Telegram эксперты увидели новый поворотФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под видом блокировки Telegram в России тестируется отключение Рунета от глобальной сети. По мнению опрошенных «URA.RU» специалистов, власти совместили доведение мессенджера до «деградации» с исследованием: насколько технически тяжело «отрубить» западные сервисы. Кроме того, государство увидело реакцию общественности на происходящие неудобства в Интернете.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось выполнять требования властей. Позднее стало известно о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. В частности, недоступными оказались Twitter, сбои в работе были зафиксированы у Google, Instagram, Viber и многих других сервисов. В общей сложности Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Социальные сети. Курган, социальные сети, facebook, фейсбук, компьютер, интернет
Россия может пойти по «китайской модели» развития интернета, предполагают эксперты
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Складывается впечатление, что с помощью развернутой вокруг Telegram кампании происходит тестирование работоспособности российского интернета в условиях отключения значительной части западных сервисов, на которые он в той или иной степени завязан, утверждает в разговоре с «URA.RU» доктор юридических наук, президент юридической фирмы «Интернет и Право» Антон Серго. По его мнению, сегодня мы видим первый шаг к созданию локального интернета по модели Китая: «Похоже, мы встали на путь формирования собственного интернета, который будет функционировать в отрыве от глобального. В данном случае история с Telegram может быть использована просто как предлог».

В КНР доступ к иностранным сайтам ограничивается правительством в целях цензуры. В частности, веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по специальному «черному списку» адресов сайтов. Иностранные поисковые машины, работающие в Китае, включая Google, Yahoo и Microsoft, согласились аналогичным образом фильтровать результаты поиска. Китайские сайты проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий страны, что позволяет выявить автора незаконного контента.

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, социальная сеть
«Деградация» Telegram могла быть лишь предлогом для проведения тестирования устойчивости интернета
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «URA.RU», что ситуация с блокировкой Telegram напоминает «от начала до конца хорошо спланированную акцию». «Полагаю, что мы наблюдаем своего рода прощупывание почвы, моделирование кибервойны. Вероятно, определенные государственные службы решили устроить полномасштабное тестирование — посмотреть, какие сервисы можно „уронить“, а также понять степень существующей защиты. Надо признать, что многие стресс-тесты на устойчивость не прошли», — пояснил эксперт. Он предположил, что Telegram не является конечной целью: «Более того, полагаю, что сервис на самом деле не способен самостоятельно, как это заявляется сейчас, обходить введенные ограничения».

Муртазин подчеркнул, что власти увидели и общественную реакцию: «Надо признать, что эта история [с блокировкой Telegram] вызвала возмущение лишь у очень ограниченного числа россиян, обернувшись локальными неудобствами».

Специалист в сфере информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов подтвердил «URA.RU», что в истории с «деградацией» Telegram было обнаружено «множество пробелов и проколов». «Эта ситуация показала достаточно низкий уровень квалификации и образования многих наших специалистов. Кто-то посчитал, что провести блокировку будет технически легко, однако в реальности все оказалось по-другому: в частности, пострадали сторонние сервисы, не нарушающие законодательство. В результате стали видны проблемы и с точки зрения юридической практики», — пояснил собеседник агентства.

Впрочем, как рассказал «URA.RU» генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, в современных условиях крайне сложно создать локальный интернет: «Дело в том, что сегодня при помощи технологий в Сети можно обойти почти любой запрет, что мы, к слову, и наблюдаем по ситуации вокруг Telegram. Полагаю, что желание увидеть в происходящем какой-то чудовищный план — это из разряда конспирологических теорий».

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров