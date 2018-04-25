14:31 25 апреля 2018 0

В истории в блокировкой Telegram эксперты увидели новый поворот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под видом блокировки Telegram в России тестируется отключение Рунета от глобальной сети. По мнению опрошенных «URA.RU» специалистов, власти совместили доведение мессенджера до «деградации» с исследованием: насколько технически тяжело «отрубить» западные сервисы. Кроме того, государство увидело реакцию общественности на происходящие неудобства в Интернете.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось выполнять требования властей. Позднее стало известно о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. В частности, недоступными оказались Twitter, сбои в работе были зафиксированы у Google, Instagram, Viber и многих других сервисов. В общей сложности Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Россия может пойти по «китайской модели» развития интернета, предполагают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Складывается впечатление, что с помощью развернутой вокруг Telegram кампании происходит тестирование работоспособности российского интернета в условиях отключения значительной части западных сервисов, на которые он в той или иной степени завязан, утверждает в разговоре с «URA.RU» доктор юридических наук, президент юридической фирмы «Интернет и Право» Антон Серго. По его мнению, сегодня мы видим первый шаг к созданию локального интернета по модели Китая: «Похоже, мы встали на путь формирования собственного интернета, который будет функционировать в отрыве от глобального. В данном случае история с Telegram может быть использована просто как предлог».

В КНР доступ к иностранным сайтам ограничивается правительством в целях цензуры. В частности, веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по специальному «черному списку» адресов сайтов. Иностранные поисковые машины, работающие в Китае, включая Google, Yahoo и Microsoft, согласились аналогичным образом фильтровать результаты поиска. Китайские сайты проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий страны, что позволяет выявить автора незаконного контента.

«Деградация» Telegram могла быть лишь предлогом для проведения тестирования устойчивости интернета Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «URA.RU», что ситуация с блокировкой Telegram напоминает «от начала до конца хорошо спланированную акцию». «Полагаю, что мы наблюдаем своего рода прощупывание почвы, моделирование кибервойны. Вероятно, определенные государственные службы решили устроить полномасштабное тестирование — посмотреть, какие сервисы можно „уронить“, а также понять степень существующей защиты. Надо признать, что многие стресс-тесты на устойчивость не прошли», — пояснил эксперт. Он предположил, что Telegram не является конечной целью: «Более того, полагаю, что сервис на самом деле не способен самостоятельно, как это заявляется сейчас, обходить введенные ограничения».

Муртазин подчеркнул, что власти увидели и общественную реакцию: «Надо признать, что эта история [с блокировкой Telegram] вызвала возмущение лишь у очень ограниченного числа россиян, обернувшись локальными неудобствами».

Специалист в сфере информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов подтвердил «URA.RU», что в истории с «деградацией» Telegram было обнаружено «множество пробелов и проколов». «Эта ситуация показала достаточно низкий уровень квалификации и образования многих наших специалистов. Кто-то посчитал, что провести блокировку будет технически легко, однако в реальности все оказалось по-другому: в частности, пострадали сторонние сервисы, не нарушающие законодательство. В результате стали видны проблемы и с точки зрения юридической практики», — пояснил собеседник агентства.

Впрочем, как рассказал «URA.RU» генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский, в современных условиях крайне сложно создать локальный интернет: «Дело в том, что сегодня при помощи технологий в Сети можно обойти почти любой запрет, что мы, к слову, и наблюдаем по ситуации вокруг Telegram. Полагаю, что желание увидеть в происходящем какой-то чудовищный план — это из разряда конспирологических теорий».