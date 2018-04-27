Губернатору, показавшему самый низкий процент за Путина, нашли замену

16:07 27 апреля 2018 0

Высокие результаты кандидата от КПРФ на президентских выборах Павла Грудинина приведут к отставкам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После инаугурации президента ожидается серия отставок губернаторов. По информации «URA.RU», в числе первых будет глава Якутии Егор Борисов. По словам источника агентства, близкого к Кремлю, у федеральной власти накопилось достаточно аргументов, чтобы отставить губернатора, не дожидаясь истечения срока его полномочий (2019 год). В аппарате полпредства по Дальневосточному федеральному округу также подтвердили, что по замене главы Якутии проходят консультации. Среди его возможных сменщиков называют мэра Якутска Айсена Николаева и экс-зампреда регионального правительства Павла Маринычева.

В Якутске давно ходят слухи об отставке губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шансы Борисова доработать до окончания срока полномочий действительно малы, соглашается руководитель «Политической Экспертной группы» Константин Калачев: «Возраст, срок пребывания в должности, пошатнувшееся здоровье. Для замены достаточно уже этого. Хотя в целом он справлялся и федеральный центр вполне устраивал. А результаты выборов ситуацию только подтолкнут [к решению об отставке]».

Главным сигналом того, что в республике есть проблемы, стали результаты президентских выборов. Как рассказал источник агентства, близкий к аппарату правительства республики, местные власти не справились с оппозицией: «В ходе кампании разные политические силы объединились и призывали голосовать за Грудинина. Причем логика была проста — голосуй за кандидата от КПРФ, если ты против Борисова. Очень четко отработали агитацию через соцсети и мессенджеры, главным рупором оппозиции стал неподконтрольный властям Whatsаpp». В итоге регион показал рекордно низкую поддержку главного кандидата на президентских выборах. Владимир Путин набрал в республике 64,3% голосов, что на 10% ниже общего показателя по стране. При этом, кандидат от КПРФ Павел Грудинин здесь продемонстрировал самые высокие проценты — 27,25%.

Якуты не понимают, почему они живут в богатом регионе так бедно, говорит эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На результатах, по мнению Калачева, также могло сказаться особое отношение якутов к советскому прошлому, понятию «совхоз», аграрному укладу и к неравноправным отношениям центра и регионов. «Многие там задаются вопросом, почему республика, в которой есть нефть, газ, уголь, золото, алмазы, является дотационной. Поэтому было бы упрощением сводить все к Борисову. Где-то это протест против непопулярного главы улуса [муниципалитета], где-то против главы, но чаще осознанное голосование за Грудинина как символ альтернативы», — пояснил политолог.

Тем не менее, проценты за Грудинина были интерпретированы Кремлем в первую очередь как показатель уровня недоверия граждан к губернатору, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Невооруженным глазом видны попытки Борисова продвижения себя на федеральном уровне. Это видно и элитам, и населению, и это вызывает у них раздражение», — пояснил эксперт.

Недобрым знаком для губернатора должны стать и обыски, которые прошли в четверг, 26 апреля, в региональном парламенте. В республике их считают частью борьбы местных элит в преддверии выборов в местное Заксобрание, которые пройдут в сентябре этого года. Собеседник агентства, близкий к аппарату правительства республики, отметил, что к делу Борисов не причастен: «С ним это никак не связано. Это сугубо местная история, депутата обвиняют во взятке».

Но тот факт, что о внутренних разборках написали все ведущие федеральные информационные агентства, должен насторожить главу региона, уверен руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Думаю, есть люди, которые помогают довести до федерального руководства мысль, что в регионе совсем плохи дела.

Учитывая то, что информагентства не утаивают эту информацию, а продвигают ее, учитывая уровень негатива, который сопровождает главу региона в последнее время, это может быть предтечей его скорой отставки», — отметил эксперт.

Гращенков отметил, что недовольство Борисовым зародилось еще несколько лет назад. Во время консультаций о продлении своих полномочий на нынешний срок, он пообещал Кремлю подготовить к приватизации пакеты компании «Алроса» (Алмазы России), принадлежащие муниципалитетам [улусам]. Впоследствии Борисов не выполнил своих обещаний, чем вызвал раздражение у федерального центра, говорит аналитик.

Якутия славится своими алмазами и золотом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В последний год Якутия упоминалась в негативном ключе в федеральной прессе чаще обычного. В ноябре 2017 года местный политик Афанасий Максимов написал на губернатора заявление в Следственный комитет, обвинив его в мошенничестве на сумму в 665,9 миллиона рублей. В феврале этого года в «Национальном рейтинге губернаторов» Борисов стал третьим с конца, заняв 83-е место. В том же месяце глава республики оскандалился во время рейса Москва — Якутск. Ситуацию также освещали федеральные телеканалы. В марте Саха вошла в топы «Яндекса» с другим неприятным ЧП: транспортник Ан-12Б растерял над Якутском 30 тонн золота. Следственный комитет установил, что коммерческая перевозка грузов компанией осуществлялась без лицензии. В апреле стало известно, что главная энергетическая компания республики «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) рискует стать банкротом. Поскольку она входит в группу компаний «Сумма», которая принадлежит братьям Магомеду и Зиявудину Магомедовым (арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества).

Недобрым знаком для местных элит стало и то, что в октябре 2017 года следственное управление СК РФ по Якутии возглавил «варяг» Александр Заболиченко. Именно под его руководством в 2015 году был задержан губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин (Заболиченко руководил СУ СК по Сахалинской области в 2011—2017 годах). «Он считается принципиальным борцом с коррупцией, поэтому местные элитные группы не обрадовались этому назначению. По региону уже ведется несколько дел, клубок раскрутился пока до уровня муниципальной власти, но есть все шансы докрутить и до правительства», — рассказал «URA.RU» собеседник агентства в регионе, ссылаясь на свои источники в региональном СК.

У единороссов могут быть проблемы на предстоящих выборах в республиканский парламент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Местные элиты ждут, что отставка губернатора состоится до начала предвыборной кампании — выборы в региональный парламент пройдут в сентябре этого года. Один из главных рисков — это возможная победа коммунистов. Как рассказал один из собеседников агентства в республиканском парламенте, если «глава образцового подмосковного «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин приедет в регион и пообещает посадить клубнику по всему региону, то шансов у единороссов не будет»: «Сменив главу региона, федеральный центр может переломить политические настроения в регионе до выборов в Ил Тумэн [Государственное собрание Республики Саха].

Борисов возглавляет республику с 2010 года. Срок его полномочий заканчивается в сентябре 2019 года.