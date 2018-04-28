Отборные слухи о лучших людях России

22:11 28 апреля 2018 0

Время майских праздников! Фото: соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, как перезагрузят полпредства. — Бывших кандидатов в президенты позвали на инаугурацию Путина. Но не всех. — Дворкович устроил прием для дипломатов, чтобы не выгнали из правительства. — Бабушкина придумала, как помириться с прокуратурой. — Свердловские депутаты будут меняться женами. — Главе Октябрьского района Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь». — Гаттарова не возьмут в кабмин РФ. — В мэрии Тюмени царят «чемоданные настроения». — Тюмень переманивает пиарщиков правительства ХМАО. — МЧС не закрыло спорткомплекс на Ямале из-за Холманских. — Что делал Решетников в Москве. — Курганскому прокурору ищут замену. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как перезагрузят полпредства

Говорят, что грядут серьезные перемены института полпредств. По слухам, это будут структуры, подчиненные правительству РФ, а не администрации президента. В кулуарах рассказывают, что может быть возрождено Минрегионразвития или появится его аналог. А в округах будут работать заместители министров, к которым отойдут аппараты бывших полпредов.

Следует ожидать усиления института главных федеральных инспекторов. Одни рассказывают, что ГФИ останутся в каждом субъекте и станут напрямую подчиняться Москве. Другие уверяют, что каждый округ поделят между двумя или тремя ГФИ, а в каждом регионе будут свои федеральные инспекторы.

Министры узнают о своей отставке за день до инаугурации

Чиновники в правительстве жалуются, что их отпускают на праздники, так и не сказав о дальнейшей судьбе после 7 мая. По слухам, еще даже многие министры не знают, сохранят они свои места в новом кабмине или нет. Говорят, что личные встречи членов правительства с президентом могут пройти 5—6 мая и только тогда для многих разрешится интрига их дальнейшей карьеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывших кандидатов в президенты позвали на инаугурацию Путина. Но не всех

Бывшего кандидата Ксению Собчак пригласили на инаугурацию президента. Об этом говорят в окружении телеведущей. Также известно, что приглашения получили два других кандидатов в президенты — Борис Титов и Владимир Жириновский. А вот бывший кандидат в президенты от КПРФ бизнесмен Павел Грудинин приглашения не получил. Зато на инаугурацию позвали лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В Госдуме заинтересовались сценой из сериала ТНТ

Депутаты пересылают друг другу оказавшееся в Сети видео со сценой критики Госдумы из сериала ТНТ «Полицейский с Рублевки». Там есть следующая реплика героя, который обращается к портрету Александра III: «За что, батюшка, за что, на кой-ляд ваш сын созвал этих… [геев] в 1906-м. …[Плохая] Дума. Все, в стране хорошо было, пока не думали, а как только начали думать, начался в стране этот…[ужас]». Говорят, что в итоге, чтобы не обижать руководство Госдумы, эту сцену вырезали из сериала. Но парламентарии рассказывают, что коллеги уже показали видео спикеру Госдумы Вячеславу Володину. По слухам, видео уже изучает правовое управление Госдумы.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Элиты гадают, о чем Путин говорил с Добродеевым

Во властных кабинетах обсуждают состоявшееся в пятницу, 27 апреля, заседание попечительского совета Русского географического общества с участием Владимира Путина. В частности, интерес у элит вызвали слова президента, который попросил после совещания зайти к нему в кабинет и обсудить «не связанные с географическим обществом вопросы» генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина, генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева и генерального директора «Газпром нефть» Александра Дюкова. По слухам, с этими людьми президент мог обсуждать кадровые назначения в новом правительстве. Не исключено, что некоторые из них получили предложения о новой работе.

1 мая единороссы разберут послание Путина на цитаты

В «Единой России» подготовили лозунги для проведения первомайских демонстраций. Новация этого года — цитаты из послания Владимира Путина и комментарии к его главным тезисам. Как говорят сами партийцы, они составят большую часть лозунгов. Например, среди них есть такие: «Приоритет для нас — благополучие детей. Достаток в российских семьях. Владимир Путин» или «Спасибо за льготную ипотеку».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дворкович устроил прием для дипломатов, чтобы не выгнали из правительства

Прием, который вице-премьер Аркадий Дворкович устроил в Москве для иностранных дипломатов, показался свердловскому истеблишменту несколько странным. На мероприятие, куда пригласили представителей 100 дипломатических миссий, почему-то не позвали всю команду «Заявочного комитета России». Да, все они сегодня активно работают в странах Африки, но того же Евгения Куйвашева, уверены региональные чиновники, могли бы и выдернуть из поездки без вреда для общего дела.

В итоге областные «шишки» сделали вывод, что Дворковичу нужно было срочно и полномасштабно продемонстрировать свою собственную занятость и полезность, ведь через несколько недель будет объявлен новый состав правительства, куда Аркадий Владимирович может не попасть.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Голодец решила взять тему ВИЧ под свой контроль

В среде ВИЧ-активистов и людей, чьи профессиональные интересы связаны с темой борьбы с ВИЧ-инфекцией, обсуждают невиданную доселе активность вице-премьера Ольги Голодец, которая не только побывала на международном форуме по ВИЧ/СПИДу, прошедшем недавно в Москве, но и реально погрузилась в тему.

Учитывая, что главы минздрава Вероники Скворцовой на конгрессе, наоборот, не было, слухмейкеры высказывают предположение, что Голодец решила «подвинуть» Скворцову, захватив популярную нынче тему. Самый последний слух — о том, что чиновница решила встретиться с активистами, которые пикетировали ее выступление на форуме надписью «Стоп перебои»: помощники Голодец якобы связывались с этими активистами для организации их встречи с вице-премьером. В случае, если такая встреча состоится, у вице-премьера появятся на руках реальные сильные козыри и рычаги воздействия на главу минздрава Скворцову.

Слухи Свердловской области

Куйвашеву обрисовали перспективу от побед в «Экспо»

Губернатору Евгению Куйвашеву победа российской заявки на «Экспо-2025» сулит серьезнейшие перспективы. Утверждается, что в случае получения Екатеринбургом права на проведение международной выставки Куйвашев будет тут же командирован в федеральное правительство вице-премьером по подготовке «Экспо-2025». Проявив себя в качестве талантливого координатора, Евгений Владимирович сможет рассчитывать на по-настоящему завидные перспективы, заверяют столичные слухачи. Дело за малым: выиграть конкурс заявок в ноябре 2018 года.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Потехин ездил с Куйвашевым по Африке, как обеспечитель гарантий

Наблюдающие за работой «Заявочного комитета России Экспо 2025» слухачи обозначили настоящую причину присутствия в разъезжающих по миру делегациях бизнесмена Вячеслава Потехина. Выяснилось, что в международную команду Евгения Куйвашева предпринимателя пролоббировали политические партнеры губернатора — владельцы крупнейшей доли коммунальных активов в Екатеринбурге, с которыми Потехин знаком еще с глубоких 90-х. При этом сам бизнесмен-путешественник исполняет вовсе не роль «смотрящего», а ездит, скорее, как гарант того, что все внезапно возникающие договоренности тут же подтверждались наличием финансирования со стороны спонсоров заявки. Проще говоря — Потехин выполняет роль всеми уважаемого «кошелька».

Если Тунгусов действует за рамками полномочий — это не самоуправство, а помощь

Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов придумал превосходный аргумент для своих действий, которые окружающим порой кажутся своеволием, выходящим за рамки полномочий и официального регламента. На вопросы о допустимости тех или иных телодвижений Владимир Георгиевич отвечает просто: «Губернатору до конца мая будет совсем не до того, чтобы во всем этом разбираться, а потому мы ему должны помочь, не отвлекая от более важных дел». Объяснение вроде бы уважительное, но знает ли о нем сам губернатор и разглядит ли он в этом помощь — пока остается под вопросом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тунгусов игнорирует Шептия

Сплетники рассказывают странную подробность про совещание, на котором первый вице-губернатор Владимир Тунгусов представил свой список будущих кандидатов-одномандатников от «Единой России». Якобы он не пригласил на мероприятие лидера партотделения Виктора Шептия. Табличка с именем последнего стояла на круглом столе, но предназначенное для Шептия место пустовало. Сплетники не исключают, что произошедшее вызвано неким аппаратным конфликтом между Тунгусовым и Шептием, сути которого пока особо никто не понимает.

Бабушкина придумала, как помириться с прокуратурой…

Скандал с отказом в удовлетворении требований прокуратуры по лишению мандата депутата Армена Карапетяна в Заксобрании подумывают урегулировать с помощью старой доброй традиции «жертвоприношения». Говорят, спикер Людмила Бабушкина уже предложила «на заклание» молодого депутата Алексея Коробейникова. Так она, заверяют интриганы, решила убить двух зайцев: выполнить просьбу губернатора, передав мандат депутата Виктору Бабенко, и установить мир с прокуратурой, наносящей удар за ударом по репутации председателя. Правда, стало понятно, что решить вопрос с Коробейниковым просто так не выйдет — за выход, говорят, он требует себе должность не ниже замминистра, а то и главы какого-нибудь регионального ведомства.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

…а сама ищет защиты у главы свердловского УФСБ

Спикер Заксобрания Людмила Бабушкина нашла альтернативный вариант защиты от нападок прокуратуры. Претензии у надзорного ведомства к председателю и прочим ее коллегам появились после срыва голосования по отзыву мандата у депутата Армена Карапетяна, нарушившего федеральный закон. Получив несколько увесистых оплеух от облпрокуратуры, поддержку которой оказывает заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, Бабушкина, говорят, пошла «на поклон» к главе УФСБ по Свердловской области Александру Вяткину. Единственное, что смог предложить спикеру знающий про все ее интриги руководитель спецслужбы — добрый совет. Развязывать междоусобицу ради Людмилы Валентиновны никто не собирается.

Бабушкина получит негативную карму еще и за Фоминцева с Гофенберг

Следственные органы распутывают «клубок», который может ударить по весьма серьезным персонам. Теперь «погоны» интересуют связи екатеринбургской пиарщицы Валентины Гофенберг и работающего с ней журналиста Дмитрия Фоминцева, у которых совсем недавно прошли обыски с изъятием, с власть предержащими разного уровня. Планируется уточнить характер связи обоих разоблачителей с PR-службой УГМК, а также с руководством свердловского Заксобрания — известно, что Фоминцев и Гофенберг представляли спикеру Людмиле Бабушкиной. Кстати, тому, кто свел двух молодых людей и председателя — тоже светит разговор с силовиками.

Свердловские депутаты будут меняться женами

После проверок прокуратуры на предмет трудоустройства жен в помощники, провинившиеся депутаты свердловского Заксобрания осознали всю свою неправоту и несколько минут даже раскаивались в содеянном. Впрочем, сразу после этого все нарушители осознали свою главную ошибку — они трудоустраивали жен непосредственно к себе, тогда как надо было трудоустраивать их к коллегам. Процесс рабочего обмена женами уже наметился, переговоры ведутся.

Прокуратура выгонит партфункционеров из Заксобрания

Есть подозрение, что в ходе проверок деклараций депутатов Заксобрания об имуществе и доходах за 2017 год прокуратура области столкнется с очередным нарушением. Силовикам подскажут, что у большинства депутатов устроены в качестве помощников представители политических партий, принесших депутатам победу на выборах. С некоторыми из них депутатов заставили заключить трудовые договоры по внутрипартийной разнарядке. В реальности эти помощники, возможно, появляются в здании парламента нечасто, а если и бывают в своих кабинетах, то выполняют не самую сложную работу.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сразу три политика озаботились передачей власти и опыта

Свердловские политики всерьез озаботились преемственностью. Речи о передачи власти по наследству пока не идет, но продвижением детей на сентябрьские выборы в екатеринбургскую Думу отдельные политики уже занялись. В списке заявившихся на праймериз «Единой России» были обнаружены дети полпреда губернатора в Заксобрании Виктора Бабенко, областного депутата Олега Исакова и даже главного бузотера парламента Вячеслава Вегнера. Получится ли отцам передать отпрыскам опыт, чутье и хватку — увидим уже летом.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат Гавриловского не получит нужной поддержки на пути в Гордуму

Появляются первые жертвы отказа от увеличения числа одномандатных округов. Главный инженер БЦ «Высоцкий» Владимир Сомиков — креатура авторитетного предпринимателя Андрея Гавриловского — лишился своего округа и вынужден был записаться в территориальную группу партсписка «Единой России» по Чкаловскому округу. Однако наблюдателям хорошо известно о натянутых отношениях главного хозяина этой территории — депутата и бизнесмена Валерия Савельева с мэрией Екатеринбурга. Эта напряженность лишает Сомикова гарантий того, что Савельев вдруг станет сильно упираться за проценты «ЕР» и бороться на все силы и ресурсы. С другой стороны, поддерживающим Сомикова «на плаву» нюансом может стать крайнее самолюбие и амбициозность Гавриловского.

Главе Октябрьского района Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»

Не исключено, что в ближайшее время оппоненты администрации Екатеринбурга начнут пиар-атаку на главу октябрьского района Романа Рудометова. По неофициальным данным, в 2009 году он занимал пост заместителя начальника Госпожнадзора по Пермскому краю. Не исключено, что именно он курировал проверки, проходившие в печально известном клубе «Хромая лошадь». Сплетники не понимают, почему после крупного пожара в клубе с многочисленными жертвами следственные органы не тронули Рудометова и собираются задаться этим вопросом сейчас.

Округа на выборах в Екатеринбургскую гордуму будут перенарезаны

Среди будущих кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы ходят тревожные слухи о намерении неких городских политиков поднять вопрос о перенарезке одномандатных округов. Авторы идеи считают, что ее реализация может снизить шансы на победу кандидатов от оппозиции, которые более жестко привязаны к территории, чем единороссы. Но представители областных властей якобы не желают ничего слышать о реформе.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полянин ищет сохранения своего статуса у полпреда Холманских

Дмитрий Полянин отчаялся сохраниться на посту главреда «Облгазеты». Теперь он ищет покровительства уже не у митрополита или губернатора, а пошел за поддержкой в полпредство. Говорят, присутствие на последнем совещании для прессы без оглядки на полученные в результате недавнего нападения травмы — убедило окружающих в том, что Полянин пытается сохраниться через федеральный орган власти. Поговаривают даже о его редких личных встречах с полпредом президента РФ в УрФО Игорем Холманских. Расчет главреда на то, что областные власти не посмеют тронуть любимца полпредства, да только для подкованных в политике наблюдателей политический просчет в данном случае очевиден.

Сотрудников «Областной газеты» дергают на допросы и спрашивают о корпоративах

Екатеринбургская медиатусовка гудит: сотрудников «Областной газеты» (как нынешних, так и бывших) одного за другим приглашают на допросы в следственный комитет. Поскольку из «ОГ» при Дмитрии Полянине уволилось немало народу, все они работают нынче в других изданиях и живо обсуждают и нападение на Полянина, и допросы, на которые им теперь приходится ходить. По рассказам допрошенных, сотрудники следственного комитета задают весьма странные вопросы, например, участвовали ли они в корпоративах «Облгазеты», собирали ли с них деньги на эти мероприятия, был ли на них сам Полянин, как себя вел, что говорил. «Впечатление, что под него копают», — делится ощущениями один из допрошенных.

В «деле МУГИСО» — новый поворот

По слухам, представители МУГИСО начали предпринимать нестандартные шаги в рамках судебного процесса над руководителем департамента рекламы ведомства Игорем Разуниным. Близкие к рекламному бизнесу сплетники не исключают, что сотрудники министерства негласно обращаются к руководству рекламных компаний Екатеринбурга и намекают на необходимость выступить в качестве свидетелей защиты на процессе. Возможно, что в ходе неофициальных консультаций рекламщикам предлагается переложить вину за вменяемые Разунину действия на сотрудников подведомственного МУГИСО Фонда имущества Свердловской области. Возможно, что вскоре в СМИ также появятся материалы, содержащие сомнительную критику в адрес свидетелей обвинения и следственные органы.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фонд капремонта ждут перемены — просто так выволочки не устраивают

Руководство и сотрудники фонда капитального ремонта Свердловской области в шоке. Инсайдеры внутри организации передают, как на последнем оперативном совещании в фонде министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов устроил разнос руководящему составу и объявил выговор генеральному директору Станиславу Суханову, его заместителям и всем начальникам структурных подразделений. Что вызвало гнев обычно спокойного министра — недостаточные темпы ремонтных работ или же неорганизованность в самой работе фонда — остается загадкой. Точкой в разговоре стало обещание министра по итогам работы за полугодие рассмотреть возможные кадровые решения — «вплоть до смены команды». Говорят, уже в июле станет понятно, скажется ли угроза на качестве работы фонда.

Депутат Серебренников готовится к худшему

По непроверенным данным, депутат Заксобрания Александр Серебренников пытается использовать все свои лоббистские связи, чтобы повлиять на предстоящее рассмотрение Госдумой законопроекта о введении контраснкций против США. Наиболее болезненной для него частью документа может стать запрет на поставку лекарств из этой страны. Поставка фармацевтических препаратов — профильный бизнес депутата, считающегося основным спонсором регионального отделения «Единой России». По непроверенным слухам, Серебренников готовится к худшему и уже рассматривает возможные пути реструктуризации своего бизнеса.

Грипас преуспел в отношениях с властью благодаря полезному навыку

Лоббистские приемы экс-вице-премьера Свердловской области и ныне одного из топов свердловской ГК ПИК Валентина Грипаса разоблачены. Члены свердловского правительства признаются, главным конкурентным GR-преимуществом лоббиста Грипаса над другими является его умение производить изысканный алкогольный напиток — самогон. Дескать, его бывший чиновник в свое время любил раздаривать коллегам в стенах «Белого дома», а позже стал преподносить как презент на деловых встречах. Так ли это — не знаем, не пробовали. Совсем скоро Грипас станет депутатом екатеринбургской Думы, будет ближе к народу и тогда, может, поделится собственными тайными рецептами.

«Яблоко» решило отдать уральское отделение гусарам

В либеральных кругах Екатеринбурга обсуждают слух о том, что движение «Яблоко», ушедшее в политическое небытие после провала на последних выборах, попытается «возродиться» в повестке с помощью уральского гусара Ярослава Ширшикова — того самого, который сперва пропиарился на своей якобы любви к Наталье Поклонской, а потом — на выдвижении в президенты главы российских монархистов Антона Бакова, чей штаб он краткое время возглавлял. Люди заметили, что Максим Петлин (когда-то возглавлявший «Яблоко» на Урале, а теперь, после отсидки за взятку курирующий регионы в центральном аппарате движения) обмолвился при обмене комментариями с Ширшиковым в соцсетях, что «гусары им нужны». Рассказывают, что якобы эта переписка продолжилась, но уже приватно, в результате чего гусар-скандалист получил предложение возглавить региональное представительство «Яблока» в Екатеринбурге. Условие одно — развить такой же PR-треш, как с Поклонской.

Осенью мэрия Екатеринбурга продаст платные стоянки известному бизнесмену

Есть версия, что сразу после мэрских выборов администрация города поднимет вопрос о приватизации МБУ «Городская служба автопарковок». По слухам, уже достигнуты договоренности с потенциальным покупателем. Он может быть аффилирован с группой бизнесменов, контролирующих большую часть городского ЖКХ. Сплетники подчеркивают, что до недавнего времени актив не вызывал особого интереса у инвесторов — в силу нестыковок в федеральном законодательстве, муниципальные власти не могли в полном объеме собирать плату с пользующихся услугами парковок водителей. Однако в ближайшее время Госдума внесет в законодательство необходимые поправки, которые в разы повысят поступления от деятельности предприятия.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кушнареву передадут в подчинение десант заместителей из Украины

Управляющий директор Евраз НТМК Алексей Кушнарев раздосадован. Недавнее назначение вице-президентом и руководителем дивизиона «Урал» Evraz Дениса Новоженова, похоже, «первая ласточка» грядущих кадровых изменений. Самого Кушнарева они, как утверждают источники, не коснутся, а вот всего его окружения в виде заместителей и руководства рангом пониже — вполне могут. Ведь Новоженов вернулся на Урал с поста главы дивизиона «Украина», который компания решила закрыть. Помимо него, в подразделении работали и другие топы, которым пришлось вернуться в Россию. В Москве, говорят, их особенно не ждут — там все места занята, а потому не исключено, что будущими заместителями Кушнарева станут именно управленцы Евраза из Украины. Как поступят с уже действующими членами его команды — пока вопрос.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за глупости подчиненных Вексельберг может лишиться господдержки

Во время визита в Нижний Тагил президент РФ Владимир Путин озвучил решение: в город на концессию зайдет иностранный инвестор — водоканал Будапешта. В кратчайшие сроки тот должен будет построить современные станции очистки воды и обеспечить город чистой питьевой водой. Да только слова президента, похоже, никак не отразились в умах топ-менеджеров «Российских Коммунальных Систем», связанных с олигархом Виктором Вексельбергом. Те точно также заявились на концессию в Тагиле, поставив под сомнение решение президента и сдвинув сроки реализации проекта почти на полгода, а плюсом ко всему еще и поставив под удар взаимоотношения с Венгрией. Иностранцы — одна из немногих стран, выступающих за отмену санкций и отдавших голос за заявку России на «Экспо 2025». Какую реакцию все это вызовет у федерального и регионального правительств — остается догадываться.

Коммуналку в Заречном отдают коммунистам

Приход нового главы в Заречный ознаменовался крупным переделом в коммунальном секторе. В первую очередь была заменена управленческая команда в местном водоканале — контроль, говорят, ушел к лидеру ячейки КПРФ в Заречном Михаилу Ковалеву. Тот вместе с депутатом свердловского Заксобрания Вячеславом Вегнером, объясняют интриганы, планирует консолидировать под собой и часть жилищного фонда. Почему вдруг левые решили озаботиться стяжательством, больше свойственным капиталистически настроенным группам — пока неизвестно, но одно совершенно точно — за этим кроются серьезные и далеко идущие планы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похороны Бородина взял на себя благородный чиновник

После того, как «URA.RU» рассказало о дружбе умершего екатеринбургского журналиста Максима Бородина с семьей экс-главы МУГИСО Алексея Пьянкова, читатели подбросили в эту историю еще один нюанс. Говорят, не только жена бывшего чиновника Оксана, но и сам Пьянков был отлично знаком с Бородиным. Знакомство вышло на почве профессионализма — в 2014 году Бородин написал серию острых статей про МУГИСО, чем и заинтересовал тогда еще министра. И вот в 2018-м Алексей Валерьевич поступил благородно: оплатил и обследование, доказавшее, что в смерти журналиста не было криминала, а после — и похороны.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хотите встретить Новый год с остановленным лифтом? Если нет — читайте слух и звоните в УК

Руководители управляющих компаний и ТСЖ, имеющие в управлении высотные многоквартирные дома находятся в панике. Некоторые из них только из публикации «URA.RU» вдруг узнали, что к 2020 году все лифты возрастом старше 25 лет следует остановить и заменить. В Свердловской области более 1600 лифтов заменено, но еще порядка трех тысяч требуют замены, а годовой темп замены пока не превышает 600 лифтов. В чуть большем выигрыше жители домов, сбрасывающиеся в общий котел регионального оператора капремонта, а вот хуже всего жителям многоэтажек, где деньги на капремонт собирают на спецсчета — новый год в 2020 они встретят с остановленными лифтами. Можно ли заскочить в уходящий поезд — стоит узнавать у своей УК.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский соберет прессу в Карабаше…

Губернатор Борис Дубровский возобновляет практику пресс-конференций раз в квартал. После майских праздников он соберет журналистов в Карабаше. Это он обещал в августе 2017 года, заявив, что и из Карабаша, некогда самого грязного города планеты, можно сделать приличную территорию. Слова губернатора тогда вызвали шквал насмешек в соцсетях, и теперь Дубровский намерен все претензии опровергнуть. Его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин весь в хлопотах, хочет сделать акцию максимально красивой.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и отправится по гостиницам

Еще одно мероприятие, запланированное Борисом Дубровским на начало мая: губернатор вновь пройдет пешком по всей набережной реки Миасс и проедет по всем строящимся гостиницам к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона лично проверит, что изменилось с начала апреля, когда он уже осматривал объекты. Болтают, что губернатор будет сверять положение дел чуть ли не по фото. А потом соберет всех строителей в резиденции, чтобы те отчитались о ходе работ. В конце мая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге весь стенд Челябинской области будет посвящен саммитам.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гаттарова не возьмут в министерство

Говорят, что вице-губернатор Руслан Гаттаров не получит должности в новом составе Министерства транспорта РФ. Гаттаров рассчитывал занять пост заместителя министра, чтобы из Москвы курировать строительство Уральской высокоскоростной магистрали. Но, по слухам, Гаттарову сказали: «Пока рано, надо остаться в Челябинске». Болтают, что вице-губернатор очень расстроился и сейчас выстраивает новую цель — стать сенатором после губернаторских выборов в 2020 году.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровин меняет работу

По слухам, председатель областной общественной палаты Олег Дубровин займет пост руководителя нового информационного холдинга правительства. По слухам, соответствующий документ будет вот-вот подписан, его кандидатуру окончательно утвердили. Пока остается неясным, оставит ли он должность проректора Южно-Уральского государственного университета. Назначение на этот пост в декабре 2017 года стало серьезным карьерным рывком для Дубровина. Судя по всему, работу придется менять и погружаться в вопросы СМИ целиком. На холдинг Олега Дубровина активно лоббировали вице-губернатор Руслан Гаттаров и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Но, судачат сплетники, Дубровин в будущем может проявить куда как большую самостоятельность, чем сейчас рассчитывают его «кураторы».

«Ильич» уйдет к Алтушкину

Челябинская элита продолжает обсуждать, где будет работать экс-начальник отдела по борьбе с терроризмом УФСБ региона Владимир Борисов. Ильич, так его называют в кулуарах, покидая в марте свой пост, пообещал отдыхать до майских праздников. Сначала ходили слухи, что Борисов займет должность в областном правительстве. Потом заговорили, что Ильич появится в одном из банков, где станет заведовать службой безопасности. А теперь в кулуарах судачат, что Борисов если и выйдет на работу, то в «Русскую медную компанию», к Игорю Алтушкину. И будет отвечать за безопасность РМК.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналисты ищут лидера

Особого ажиотажа вокруг должности председателя союза журналистов Челябинской области нет. Все реально понимают, что после Ольги Давиденко будет трудно. Да и времени свободного у действующих и уважаемых представителей сообщества нет. Хотя те, кто уважением особым не пользуется, готовы встать у руля медиасоюза. Один бывших челябинских телевизионщиков не так давно гонял в Москву. Пытался получить поддержку в правлении СЖР, но ему в этой поддержке отказали. А после майских праздников в Челябинск приедет секретарь Союза журналистов России Денис Токарский. Будет проводить консультации.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директору ОТВ предлагают новую нагрузку

Но, говорят, что председателем регионального союза журналистов может стать директор медиахолдинга ОТВ («ОТВ» и «Восточный экспресс») Светлана Яремчук. В кулуарах пишущая и снимающая братия уже сговаривается, чтобы поддержать Яремчук на внеочередной конференции, назначенной после скоропостижной кончины Ольги Давиденко. Яремчук, говорят журналисты, пользуется авторитетом, всем известна. Да и ресурс, два телеканала, тоже стоит учитывать, рассуждают коллеги. Даже выдвигают шуточный довод, мол, ОТВ и офис союза находятся в одном здании и на одном этаже. Яремчук можно будет управляться с делами СЖ, не покидая здания.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Параничев «забил» на саммиты

Этой весной на дорогах обнаружилось много провалов и ям из-за аварий на сетях. Областные власти в преддверии саммитов ШОС и БРИКС решили заняться сетевиками вплотную. Это касается МУП «ЧКТС», МУП «ПОВВ» и «Ростелекома». На заседания рабочих групп по подготовке к саммитам стали приглашать представителей данных организаций. Но «сетевики» все приглашения игнорируют. Кстати, контролирует работу предприятий первый вице-мэр Челябинска Юрий Параничев. Параничева просили включиться в процесс, но тот, по слухам, только развел руками. Мол, «сам в шоке». Из чего все сделали вывод, что на саммиты «забили» не только сетевые организации, но и сам Параничев.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошаров сэкономил на партии…

Челябинские депутаты активно включились в партийную работу: начались согласования кандидатур в будущий состав райсоветов и гордумы. Практически все действующие народные избранники отреагировали на просьбу внести добровольные пожертвования. Кто-то выделил ползарплаты, кто-то значительно больше. Сами депутаты даже выстроили неофициальный рейтинг, во главе которого оказались представители так называемой «калининской семьи» (первый вице-спикер гордумы Сергей Овчинников, авторитетный депутат Виталий Рыльских и их люди) и «молодогвардейцы» (Александр Галкин, Юрий Панов и другие). Эти команды претендуют на большинство в новом созыве гордумы.

Самое удивительное, в партии отмечают пассивность действующего спикера Станислава Мошарова, которого оппоненты хотят подвинуть. Он якобы не стал помогать партии финансово и занимается исключительно своими округами.

… и обидел коллег

Коллеги Станислава Мошарова по гордуме также обиделись на решение о распределении 100 млн рублей областных субсидий на благоустройство. Депутаты из других муниципалитетов говорят, что львиную часть денег направили на Ленинский район, вотчину председателя. Дескать, он за счет бюджета уже начал выборную кампанию, поставив других в неравные условия.

Депутаты делят бюджет

Депутаты гордумы Челябинска, претендующие на переизбрание осенью следующего года, уже составляют список проектов, финансирование которых хотят включить в расходы муниципального бюджета-2018. С помощью таких знаковых объектов они будут выстраивать свои выборные кампании. Правда, эти инициативы еще предстоит согласовать с городскими властями. В мэрии тоже понимают, что депутаты хотели бы профинансировать свои кампании за счет бюджета и не намерены ни у кого идти на поводу.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шафигулин обиделся из-за сосен

Челябинские депутаты посмеялись над проектом своего коллеги Аркадия Шафигулина «Сосны». Фракцию «Единой России» собрали в гордуме, чтобы обсудить акцию Шафигулина по высадке сосен в Ленинском районе. Было подано, что это первый депутат, который решил внести свой вклад в озеленение города. Но тут выяснилось, что подобные идеи есть, а часть уже реализована, у других народных избранников. А еще смешнее получилось, когда выступил один из экологов-общественников и посмотрел места, где Шафигулин собирается проводить высадки. Оказалось, что там сосны просто не вырастут. Говорят, Шафигулин очень обиделся на всех.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утарбеков испугался

Болтают, что заместителю руководителя регионального исполкома «Единой России» Дамиру Утарбекову, мечтающему стать депутатом, предложили в 2019 году баллотироваться в Калининском районе по округу Александра Воложинина. Сплетники уверяют, что Утарбеков подумал и попросил «что-нибудь поспокойнее». Народ посмеивается. Несмотря на то, что Утарбеков считает себя «сильным и креативным», он боится своего соперника. Если Воложанин надумает переизбраться, то шансов победить у Утарбекова, бывшего выходца из МГЕР, мало.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маматов отказался от оптимизации

Еще один бывший «молодогвардеец», а ныне директор челябинского МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов удивил своих соратников. Заявил в узком кругу, что, пожалуй, надо сворачивать оптимизацию детских спортивных школ. Якобы денег на это если и заработаешь, то немного. А лучше всего попытаться забрать под себя крупные спортивные объекты. Соратники Маматова в шоке. В рамках оптимизации им пришлось развернуть целую войну против директоров школ и перессориться с теми, кому эта кампания была не по душе. А вот воевать за стадионы и спортивные арены, за которыми стоят «зубры», никому не хочется.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле объявился «решала»

Чебаркульские бизнесмены рассказывают удивительные небылицы. Якобы руководитель исполкома местного отделения «Единой России» Наталья Филатова предлагает им решить любой вопрос в администрации города. Она намекает, что имеет практически безграничное влияние на мэра Сергея Ковригина. Под ее напором он не может устоять и, если правильно ее замотивировать, то можно провести практически любое решение.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В мэрии Тюмени царят «чемоданные настроения»…

В здании мэрии на Первомайской, 20, по слухам, царит чемоданное настроение. Злопыхатели утверждают, что вопрос о карьерном скачке Александра Моора на следующую ступень решен, причем на самом высоком государственном уровне. Сейчас же его подчиненных больше заботит не столько выполнение своих непосредственных служебных обязанностей, сколько будущие перестановки в руководстве города и собственные карьерные перспективы».

Слухачи полагают, что кое-кто пытается в это «смутное время» половить рыбку в мутной воде, и связывают с этим участившиеся резонансные инциденты с ночной вырубкой деревьев и пожарами в памятниках архитектуры — которые удачно расчищают дорогу коммерческой застройке. «Новое руководство спишет все, что было до них, а следующий такой случай представится, ох, как нескоро», — судачат слухмейкеры.

…, а Моора прочат на место Кобылкина

В Тюмени активизировались слухи вокруг дальнейшего карьерного будущего главы администрации города Александра Моора, которого прочат в губернаторы одного из российских регионов. На этот раз сплетники утверждают, что тюменский градоначальник может занять пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа. «Разумеется, этот сценарий станет реальностью, если Кремль решит повысить действующего губернатора Дмитрия Кобылкина. В таком ключе эта позиция была бы весьма интересна для Моора», — болтают слухачи.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ФСБ выдало второе предупреждение тюменским чиновникам

Инсайдеры поговаривают о том, что арест главы регионального УФНС Тамары Зыковой может быть вторым серьезным предупреждением тюменским коррупционерам со стороны нового начальника регионального ФСБ Игоря Кочнева. «Когда прозвучало первое предупреждение с департаментом лесного комплекса — никто, очевидно, не понял, — шепчутся слухачи. — Теперь задержали Зыкову. С ней все было рассчитано точно. Один день в СИЗО — и она дала признательные показания. Поэтому теперь в папочке у господина Кочнева есть информация на всех тюменских руководителей — как местных, так и управлений федеральных структур».

Человек Пятилетова ждет назначения заместителем губернатора

В среде силовиков поговаривают, что хлебную должность после громкого скандала с бандой киллеров из ФСБ якобы сумел получить не только экс-глава РУФСБ Вадим Пятилетов. «Вместе с ним в отставку ушел экс-глава экономической безопасности Шишкин, — шепчутся инсайдеры. — Теперь бывший офицер из команды Пятилетова будто бы ждет назначения на место замгубернатора Самарской области».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Невидайло прочат персональные санкции

Злопыхатели поговаривают, что региональный бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло всерьез задумалась об уходе с государственной службы. «Во-первых, должность мешает заниматься бизнесом, — якобы болтают слухачи. — А во-вторых, обмудсмен опасается попасть под западные санкции, которые ей, как бизнесмену, будут совсем ни к чему».

Сплетники судачат: мол, указание на странице Ларисы Невидайло в соцсетях, что Ялта принадлежит Украине, могло быть неслучайным. «Посещение Крыма официальными чиновниками автоматически означает попадание в украинскую базу данных сайта „Миротворец“, что может запустить персональные санкции, в том числе отказ в выдаче шенгена, — говорят слухачи. — Не исключено, что история с Ялтой была попыткой „подстелить соломки“ перед западными консульствами».

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Абукину подменили мандат спокойной работой

Устройство на работу коммуниста из городской думы Динара Абукина дало новый повод для сплетен. Слухачи болтают о том, что мандат скандальному депутату больше не светит и его высокие покровители в правительстве области поспешили выполнить свои обязательства, предоставив коммунисту спокойную надежную должность. «Зарплата 55 тысяч, на работу ходить не надо, мечта, а не должность, — якобы посмеиваются городские сплетники. — Видимо, истории со скандалами в КПРФ, грянувшие не без участия Абукина, были оценены по достоинству».

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Колосова хотят наказать за надругательство над флагом

Депутату городской думы и одному из самых известных членов регионального ОНФ Михаилу Колосову грозит ответственность за надругательство над государственным и региональным флагами, сплетничают тюменцы. Прокуратура начала проверку после того, как бдительные граждане сообщили прокурорам, что в одном из зданий, находящихся под управлением гимназии №1, региональный и государственные флаги используют как занавески на окнах. «Директором гимназии является депутат Гордумы Михаил Колосов, — судачат горожане. — И теперь прокурорам предстоит решить, кого привлечь к ответственности: само образовательное учреждение или известного «фронтовика».

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменского застройщика заподозрили в связи со шпионами…

Тюменские слухачи нашли объяснение истории с уплывшим из рук «Брусники» земельным участком, который находится недалеко от микрорайона «Европейский». Сплетники говорят, что за компанией «К2» стоит местный бизнесмен Александр Гайдуков. «Гайдуков — это ЖК „Снегири“ и „Звездный городок“, где произошла некрасивая история с захватом земли, — шепчутся сплетники. — Но дома уже были построены, и настоящий собственник не стал требовать их сноса, не желая ввязываться в резонансный скандал с дольщиками».

В новой истории, по слухам, владельцу «К2» на аукционе помогли «шпионы из администрации», которые назвали ему сумму, предложенную «Брусникой» — 72 миллиона, и он предложил на 20 тысяч рублей больше. «Большую часть деревянных домов расселила „Брусника“, но кое-кто остался, и новый собственник якобы пытается их выжить, не заплатив ни копейки», — обсуждают инсайдеры.

…, а «Брусника» и «К2» обвиняют друг друга в информационной войне

Если верить слухам, руководители строительных фирм «Брусника.Тюмень» и «К2», которые спорят между собой за часть земли в Заречной части города, дошли до взаимных обвинений в ведении информационной войны. Как болтают сплетники, застройщики восприняли медиаактивность вокруг своих персон типичным для большинства российских предпринимателей образом — посчитали «заказом» конкурентов. Теперь обе стороны обдумывают варианты нанесения ответных ударов по друг другу.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сидорова получила замечание от АП

Ходят слухи, что во время торжественного открытия музея царской семьи в Тобольске произошел неприятный инцидент. Якобы на церемонии присутствовали люди из администрации президента России, которым не понравилось поведение директора Тобольского архитектурного музея-заповедника Светланы Сидоровой. «Заниматься саморекламой госпоже Сидоровой — не по статусу. На мероприятии для этого присутствовали другие люди. Досталось всем, в том числе и [главе администрации Тобольска Владимиру] Мазуру», — вспоминает один из очевидцев эпизода.

Тобольские депутаты обиделись на ресторан «Ани»

Тобольские слухачи посмеиваются над депутатами местной думы, на заседании которой было прямо заявлено о том, что местный пафосный ресторан «Ани», ТРЦ «Тополь» и крупная шиномонтажная мастерская спокойно работают вообще без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Говорят, многие из депутатов сами владеют торговыми центрами и грянувшие после Кемерово проверки порядком их разозлили, — шепчутся слухмейкеры. — А тут какие-то ребята прямо в центре работают без разрешений, и ничего им за это не грозит».

Злопыхатели напоминают, что именно ресторан «Ани» очень любило прежнее руководство городской полиции — там даже отмечали свадьбу дочери главного полицейского города.

Слухи ХМАО

Тюмень переманивает пиарщиков югорского правительства

Как шепчутся в департаменте общественных и внешних связей Югры, заместитель директора департамента Константин Репин задумывается об увольнении и смене места жительства. Слухмейкеры судачат, что Репин получил предложение о работе от своего давнего друга Павла Белявского, который трудится главным пиарщиком губернатора Тюменской области Владимира Якушева. «Там и зарплата больше, и работы меньше», — шепчутся сплетники.

Депутат, критиковавший проекты мэрии, преследовал свои бизнес-интересы

Как шепчутся в кулуарах администрации Ханты-Мансийска, депутат городской думы Евгений Хорьков, который выступал против проекта постановлений об «Архитектурном освещении города», делал это исключительно в личных интересах. «Хорьков владеет агентством „Горящие туры“. На стенах многоквартирных домов размещены его рекламные баннеры. Принятое решение дополняет порядок формирования архитектурного облика города тем, что любые изменения фасадов зданий должны быть согласованы с органом администрации. Соответственно, его баннеры висят с нарушением. Теряя их, он теряет рекламные возможности, соответственно — поток клиентов и денег», — объясняют сплетники.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Москва забирает к себе югорского генерала

Как шепчутся в правоохранительных органах ХМАО, глава регионального отделения МЧС, генерал Александр Тиртока покинул ХМАО и отправился в рабочую командировку в Москву. По мнению слухачей, Тиртоку вызвали на личный прием вызвал министр РФ по делам гражданской обороны Владимир Пучков, а в рамках встречи будет решаться вопрос о его повышении в должности. «Возможно, что Тиртока скоро покинет наше отделение и переберется на постоянку в Москву», — судачат сплетники.

По Комаровой нанесут удар через мэров

Ходят слухи, что в югорском отделении ЛДПР решили применить новую стратегию, чтобы попытаться ослабить позиции команды губернатора Натальи Комаровой. Рассказывают, якобы либерал-демократы начали информационную атаку на самых успешных мэров ХМАО, в расчете, что это отразится и на отношении жителей к окружной власти. «Первым взялись за Трубецкого. Потом будут Ряшин и Тихонов, но это уже под вопросом, потому что провальность этой тактики стала очевидна почти сразу даже самим либерал-демократам», — смеются сплетники.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зюганов прочитал «URA.RU» и встретится со взбунтовавшимися коммунистами из ХМАО…

Рассказывают, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригласил в Москву нескольких коммунистов из Югры для личной встречи. По слухам, аудиенции удостоились руководители первичных организаций, выступивших против первого секретаря окружкома в ХМАО Алексея Савинцева. Шепчутся также, что прием организован после того, как Зюганов прочитал публикации на «URA.RU» о расколе КПРФ в Югре. «Геннадию Андреевичу докладывали, что все в порядке. По сути просто обманывали, а потом он узнал из материалов вашего агентства о реальной обстановке и решил встретиться с „раскольниками“. Скорее всего, чья-то карьера, и не только в ХМАО, скоро завершится», — делятся слухачи.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…, а югорские коммунисты уже сбегают под крыло Тюмени

Говорят, якобы члены КПРФ Югры нашли возможность работать в партии до момента отставки первого секретаря окружкома Алексея Савинцева. По слухам, коммунисты нескольких муниципальных отделений планируют перейти в облком Тюменской области, под руководство Тамары Казанцевой. Рассказывают, лидеры первичек Сургутского и Нижневартовского районов уже якобы написали заявление, где просят принять их в ряды коммунистов области, пока на пост первого секретаря КПРФ ХМАО не придет новый человек.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоматологи Ханты-Мансийска разгневали окружного депутата. Теперь их ждет увольнение

Как шепчутся жители Ханты-Мансийска, большие проблемы ждут сотрудников единственного круглосуточного пункта неотложной стоматологической помощи при городской стоматологии. По версии слухачей, один из депутатов окружной думы ХМАО столкнулся с резкой зубной болью и попытался воспользоваться услугами стоматологов в ночное время, но это ему не удалось (дверь в круглосуточное медучреждение была закрыта). «Влиятельный политик уже затерроризировал весь департамент здравоохранения ХМАО и пытается добиться увольнения недобросовестных медиков. Стоит отметить, что зуб ему удалось вылечить только утром, в платной стоматологической клинике», — судачат сплетники.

Муниципальные телерадиокомпании массово просят денег у Комаровой. Они на грани банкротства

Как шепчутся в департаменте общественных и внешних связей Югры, правительство ХМАО не может справиться с наплывом обращений от муниципальных телерадиокомпаний, которые просят у губернатора Комаровой денег. По версии слухмейкеров, дополнительные бюджетные миллионы телевизионщикам понадобились в связи с переходом на цифровое вещание и вхождение в «Мультиплекс». «У них нет денег и ресурсов для самостоятельного перехода. Директора компаний на грани нервного срыва, а сами компании на грани „умирания“», — судачат слухачи.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ЛДПР переманивает национал-коммунистов «Совести» на свою сторону

Как шепчутся члены КПРВ из скандальной организации «Совесть», вербовщики из ЛДПР пытаются переманить их в свою политическую партию. По версии слухачей, ресурсами организации заинтересовался лично куратор югорских либерал-демократов Владимир Сысоев, который провел несколько встреч с членами организации и предложил активистам подумать о смене политического цвета. Напомним, активисты «Совести» считаются самой радикальной националистической организацией ХМАО. Они прославились многочисленными протестными акциями и массовыми стычками с кавказцами.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудницы «Автобана» просят Андреева спасти их от сексуальных домогательств

Как шепчутся сотрудники «Автобана», женский коллектив сургутского отделения компании намерен обратиться за помощью к генеральному директору Алексею Андрееву. По версии слухмейкеров, девушки будут жаловаться на руководителя территориального отделения «Автобана» Сергея Благородова, который, по их мнению, позволяет себе неоднозначные и грубые предложения сексуального характера в их адрес. «Практически в первый день работы одной из молодых сотрудниц Благородов предложил ей заняться с ним сексом в обмен на дальнейшее покровительство. Мы уверены, что Алексей Андреев сможет поставить на место своего подчиненного», — судачат злопыхатели.

Слухи ЯНАО

Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

МЧС не закрыло спорткомплекс на Ямале из-за Холманских

После страшных событий в Кемерове проверки торговых центров прошли повсеместно. Говорят, что на Ямале помимо озвученных нарушений в разных ТЦ проверяющие нашли еще сотни разных недочетов в соцучреждениях. Среди них оказался и открытый чуть более года назад «Звездный» в Новом Уренгое. По слухам, у МЧС возникло более сотни претензий к этому заведению. Среди них есть критичные. Однако центр не закрыли. И даже позволили провести там масштабное мероприятие с сотнями участников.

А все потому, что на минувшей неделе там состоялось финальное награждение конкурса «Славим человека труда». Дату и место проведения мероприятия обозначали заранее. Среди гостей был полпред президента в УрФО Игорь Холманских, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, а также еще ряд глав уральских регионов. Слухачи говорят, что закрытие еще нового «Звездного» могло вызвать огромный скандал. Поэтому директору дали поручение немедленно все устранить, а мероприятие провели, как было запланировано.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Единороссы не знают, кем заменить Харючи

Интрига вокруг грядущих довыборов депутата в региональное Заксобрание сохраняется. В «Единой России» в смятении и не могут найти подходящую замену ушедшему на пенсию Сергею Харючи. Слухачи говорят, что они подобрали ряд кандидатов, которых можно было бы выдвинуть на внутрипартийные праймериз. Но в последний момент все от участия отказались. Почему — до сих пор не ясно. В партийных кругах шепчутся, что каждый из претендентов хотел бы стать депутатам, но руководство партии оказалось против. Они нужны были только в качестве функционеров.

Говорят, что верхушка партии определилась с новым кандидатом, но светить его пока не хотят. Они ждут, когда найдутся подходящие конкуренты, чтобы не регистрировать его первым. А то может оказаться. что он будет вообще единственным. Фамилию этого кандидата пока на разглашают. Если она и известна, то очень ограниченному кругу лиц.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямал ждет крупная полицейская ротация

Среди силовиков активно обсуждают начавшиеся кадровые ротации. Большая часть перестановок незначительна и коснется отдельных подразделений. Все с интересом наблюдают за будущим заместителя начальника полиции ЯНАО по оперативной работе Руслана Кондрашова, который пока еще исполняет обязанности начальника полиции. По слухам, на места начальника после праздников будет назначен Игорь Степанчук. Уже достоверно известно, что он ушел с поста главы МВД Ноябрьска и его ожидают в региональном управлении.

Что касается Кондрашова, то слухачи уверяют, что он не просто избавится от приставки «и.о.» в должности, но и совсем собирается покидать ямальскую полицию. Его ожидает назначение на аналогичную должность в УМВД Карелии. Напомним, что сейчас карельское управление возглавляет бывший начальник ямальского УМВД Дмитрий Сергеев.

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

У главного военкома ЯНАО все плохо

Потуги начальника военкомата Ямала Василия Чачкова по заморозке своих дел не увенчались успехом, с нескрываемой радостью обсуждают бывшие сотрудники окружного военкома. Говорят, что его высокопоставленные покровители в штабе Центрального военного округа не смогли прикрыть неправомерные деяния ямальского воеводы. Осведомленные люди даже называют статьи Уголовного кодекса, по которым привлекут Чачкова. Среди них ст. 158, ч.3 кража и 160 ч.4 хищения в особо крупном размере. Ответственность по последней статье предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Говорят, что после выемки документов во время проведенных обысков следователи ВСУ СКР уже насчитали 5 миллионов украденных рублей. Обнаружили они и выведенные Чачковым из ведомства квартиры. Пока эти хищения обсчитывают по рыночным ценам периода, когда они были украдены. Сумма хищений может увеличиться кратно. И если Василий Чачков не найдет себе более надежную защиту в ЦВО, коллеги проводят его не на заслуженный отдых, а в казенный дом.

Отец Кабаевой хочет привезти на Ямал исламскую бизнес-модель

А раз уж Чачков окончательно стал нерукопожатым, почетные грамоты за него раздает военком Ноябрьска Владимир Меренский. Одну из таких он на днях вручил отцу знаменитой спортсменки Алины Кабаевой Марату Кабаеву. Он в роли президента МАИБ (Международная ассоциация исламского бизнеса) на днях посетил ЯНАО. Начал с Ноябрьска. Провел встречи с главой Алексеем Романовым, спортсменами — он бывший футболист и тренер — и, конечно, как истый мусульманин, посетил Соборную мечеть Ноябрьска. На встрече с Союзом предпринимателей обещал профинансировать стартапы, особенно если они будут касаться халяльной темы. Рассказал, как поддержали в Казани предпринимателя, открывшего халяльные фаст-фуды «Тюбетейка». Сеть уже открывает свою точку в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как говорят, поездка носила ознакомительный характер, но слухачи говорят, что не все так просто. На Ямал Кабаев приехал, чтобы прощупать почву в нефтегазе, заручившись поддержкой местной власти и бизнесменов. В скором времени стоит ожидать подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и ассоциацией исламского бизнеса.

Фото: Александр Константинов © URA.RU

Нефтяники в Муравленко пакуют чемоданы и ждут повышений

Обрисовываются контуры так взволновавшей жителей Ноябрьска и Муравленко реструктуризации АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Говорят, что уже речь не идет о сокращении и даже о закрытии филиала в Муравленко. Головной офис в Санкт-Петербурге собирает рабочую группу, которой поручат составить дорожную карту реструктуризации. Контуры изменений озвучил приезжавший на встречу с губернатором в Ноябрьск в начале марта новый директор по добычи «Газпром нефти» Сергей Доктор.

Согласно его предварительному плану произойдет ротация. Весь аппарат управления из переедет в Ноябрьск, а блок по нефтедобыче сосредоточится в Муравленко. Тем не менее обеспокоенные сотрудники «Ноябрьскнефтегаза» не рады такому сценарию. Многие начальники могут лишиться своих мест. В зоне риска находятся руководители, близкие к бывшему генеральному директору Павлу Крюкову, находящемуся в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе. Они беспокоятся, что после сокращения могут больше не найти работу в системе Газпрома. Зато, как говорят, очень радуются начальники из филиала. Для них переезд в более крупный и развитый Ноябрьск — вполне себе повышение.

Слухи Пермского края

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Решетников проверит каждую яму…

По слухам, главам территорий Прикамья пора опасаться губернатора Пермского края Максима Решетникова. Дело в том, что снег сошел, и оказалось, что благоустройство городов находится в удручающем состоянии. Много мусора, ямы на дорогах, газоны испорчены. И субботник ситуацию не сильно исправил.

Как говорят, Решетников уже распорядился начать новую рекламную кампанию портала «Управляем вместе», куда жители могут отправлять свои жалобы. Через пару недель губернатор начнет личный объезд Перми. Слухачи утверждают, что большие проблемы ждут тех глав, чьи территории к июню так и не приведут в порядок — Решетников намерен добиваться нормального благоустройства, хоть это задача не из простых.

…, а в Москве он отнюдь не отдыхал

Много разговоров на этой неделе шло о том, что же Максим Решетников делал два дня в Москве. Ведь каких-то новостей по поводу столичной командировки не было.

По одной версии, Решетников взял короткий отпуск и уехал в столицу по личным делам. По другой — встречался с кем-то из чиновников. Но слухачи уверяют, что в Москве у Решетникова было закрытое совещание с кем-то из бизнесменов — возможно, скоро Прикамье ждет кое-что очень интересное.

У Пучко проблемы с узнаваемостью

На этой неделе в Усть-Качке состоялся ежегодный съезд совета глав муниципальных образований. На мероприятиях было много всего интересного. Слухачи доносят, что очень неуверенно там выглядел Дмитрий Пучко — директор департамента администрации губернатора по взаимодействию с территориями.

Пучко занимает должность уже полгода, но, как говорят, многие главы его не знают. В разговорах фамилия чиновника не звучит. Шептуны утверждают, что сегодня многие главы предпочитают коммуницировать с властями региона через председателя совета — главу Пермского района Александра Кузнецова. При этом последний имеет и массу недоброжелателей, поэтому можно однозначно говорить о том, что реального куратора территорий в Прикамье нет.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Антипиной ищут место в Москве

Слухмейкеры рассуждают, что в последнее время довольно редко на публике появляется вице-премьер правительства Ольга Антипина — бывший министр финансов. Говорят, работает она достаточно активно. Хоть и не управляет министерствами, но постоянно консультирует чиновников.

Однако, по слухам, власти региона ведут переговоры о переводе Антипиной в одно из федеральных агентств. Причина в том, что чиновнице просто негде сейчас применить большой опыт и багаж знаний. А на федеральном уровне такой специалист вполне пригодился бы.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глызин готовит удар по «Амкару»

Ходят слухи, министр спорта Олег Глызин получил указание «разобраться» с футбольным клубом «Амкар». Еще недавно многие думали, что команде конец — она провалит концовку сезона и вылетит из премьер-лиги. В этом случае можно было бы в разы урезать финансирование клубу, а в команду вместо легионеров набрать низкооплачиваемых молодых игроков.

Но «Амкар» начал удивлять и, похоже, «вылетать» из премьер-лиги не намерен. Это значит, что-либо нужно искать для клуба деньги, либо будет скандал в виде отказа от участия в чемпионате из-за отсутствия средств. Как говорят, именно Глызину придется принимать непопулярное решение: как отделаться от «Амкара», не потратив больше ни копейки бюджетных денег. Поэтому министра спорта и не станут менять сейчас, ведь кто-то должен взять на себя ответственность за шоковую терапию футбольного клуба.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Зубарев заинтересовал силовиков

Слухачи утверждают, что силовики через своих информаторов вдруг стали собирать информацию о деятельности бывшего вице-премьера Анатолия Зубарева, который является неформальным советником губернатора по медицине. Якобы чиновников опрашивают, какие инициативы принадлежат Зубареву. Как часто и каким образом он посещает администрацию губернатора и министерство здравоохранения, не встречается ли с прежним главой региона Олегом Чиркуновым, с кем из главных врачей поддерживает связь.

Как говорят, фигура Зубарева интересует очень многих. Ведь никто достоверно не знает, какое влияние он оказывает на минздрав и развернувшуюся реформу медицины.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Матвеев станет громоотводом

Ходят слухи, что противники губернатора выбрали фигуру, по которой нанесут удар, чтобы продемонстрировать свое недовольство. Ведь как-то не принято атаковать самого главу региона, поддерживаемого президентом.

Говорят, выбор пал на министра здравоохранения Дмитрия Матвеева. Во-первых, в медицине по-прежнему много проблем. Во-вторых, это один из немногих «варягов» в правительстве. В-третьих, глава минздрава достаточно закрыт, поэтому вряд ли за него станут активно заступаться какие-то группы элиты.

По разговорам, недоброжелатели министра вовсю пытаются наладить связь с замминистра Яниной Калиной — может, она поможет какой-то ценной информацией.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сухих куда-то собирается

Слухачи обратили внимание, что в последние пару недель стал очень активен председатель Заксобрания Валерий Сухих. Он постоянно с кем-то встречается, проводит консультации. И, конечно, всех поразило то, как легко у всех на глазах он общался с помощником президента Николаем Цукановым.

В коридорах уже шепчутся, что Сухих, быть может, наскучило Заксобрание и он собрался на какую-то более интересную работу. А может, он вновь станет премьером правительства Пермского края?

Пермские элиты пытаются ослабить ФСБ

Слухмейкеры доносят, что в последнее время на фоне «чистки» в правоохранительных органах Прикамья вдруг заговорили о возможной замене и начальника управления ФСБ Виктора Задворного. У последнего якобы не сложились отношения с коллективом.

Шептуны поясняют, что в действительности некоторые группы пермской элиты специально распространяют дезинформацию, чтобы ослабить силовиков. Дело в том, что спецслужбы в Перми действуют абсолютно автономно, не идут на близкий контакт ни с бизнесменами, ни с чиновниками. Поговаривают, многие реально опасаются уголовных дел и арестов. Поводов для расследований — масса.

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Половников готовит удар по гордуме…

Сплетники утверждают, что ошиблись те, кто полагали, что и. о. главного федерального инспектора (ГФИ) по Пермскому краю Сергей Половников — временная фигура и скоро уедет. Говорят, в действительности новый ГФИ настроен очень решительно.

На этой неделе Половников получил обращение пермяков, возмущенных запретом киосков по продаже воды. Судачат, что ГФИ «зацепился» за эту тему и готов пойти в наступление на Пермскую городскую Думы, принявшую скандальное решение. Якобы Половникова предупредили, что противостояние депутатам чревато и конфликтом с командой губернатора, а ГФИ ответил, что его такие перспективы нисколько не смущают.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

…, а Уткину достанется от своих же

Как утверждают слухачи, депутаты Пермской городской Думы обратились к губернатору с предложением сменить председателя Юрия Уткина. Якобы большинство народных избранников недовольны тем, что спикер подставил их со скандальной темой размещения нестационарных торговых объектов.

Поговаривают, на этапе внесения проекта решения Уткин убеждал всех в том, что никаких рисков нет и вопрос полностью проработан. А теперь все может вылиться в масштабное недовольство работой Думы в целом. По имеющейся информации, идею замены председателя поддерживает и глава Перми Дмитрий Самойлов. Как и депутаты, он предлагает выдвинуть на этот пост Дмитрия Малютина (сейчас он первый вице-спикер). Кстати, по слухам, на последнего и возложена миссия донести тему до губернатора.

«ТехКомфорт» накрыли силовики

На этой неделе в интернет попало видео о том, как представители управляющей компании «ТехКомфорт» (пермский специалист по «клонированию» и накапливанию долгов) устроили драку с жителями и известной общественницей Анастасией Мальцевой из-за снятия рекламных баннеров с дома по улице Уральская, 75. По слухам, участникам потасовки Александру Голубцову и Дмитрию Березину не удастся уйти от ответственности. Все-таки угрозы расправой — это очень серьезно.

Как говорят, силовики приняли принципиальное решение довести до суда дело по заявлениям потерпевших. Заниматься историей будет полиция, но известно, что расследование уже на контроле «наверху».

Слухи Курганской области

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ткачеву ищут замену

Слухачи рассказывают, что прокурору Курганской области Игорю Ткачеву, который подвергся критике из-за состояния дел на КМЗ, в Москве уже подыскивают замену. Однако сплетники отмечают, что зауральский прокурор при всем желании вряд ли мог бороться с коррупционерами, выводившими миллиарды из курганского завода — слишком высокие у них покровители.

В правительстве ждут перестановок

В коридорах зауральского правительства обсуждают слухи о том, что вскоре после инаугурации президента и перестановках в российском правительстве движения могут начаться и в Зауралье. Слухмейкеры озвучивают такую схему: вице-губернатор Вадим Шумков отправится на место руководителя курганского представительства в Москве Николая Григорьева. Освобождающуюся должность руководителя аппарата правительства сплетники прочат Владимиру Саблину.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ЛДПР ждут скандала

На следующей неделе в региональном отделении ЛДПР состоятся перевыборы руководителя. Никаких неожиданностей не произойдет — на посту Москва снова утвердила депутата областной думы Юрия Ярушина. Однако его давних оппонентов — семью Александровых — такой выбор явно не радует. Слухачи не исключают, что на съезде партии могут быть какие-то провокации или скандалы.

Выставка не вызвала интереса

Выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура», которая проходила на этой неделе в Кургане, не вызвала большого интереса у бизнеса. «Приехали губернатор, куча чиновников и журналисты. Зачем такие мероприятия — только время и деньги переводят, — судачат сплетники. — Губернатор лучше бы проблемами КМЗ занимался».

Предприниматели не поделили горячие источники

Слухачи рассказывают, что владелец комплекса «Семья» с горячими источниками в Рябково столкнулся с трудностями. Кое-кто поговаривает, что «настучал» на своего конкурента владелец другого комплекса «Баден-Баден». «Оказалось, что землю „Семье“ выделили по той же схеме, что и осужденному застройщику Алексею Богомолову, чтобы узаконить ее, владельцу пришлось дополнительно заплатить три миллиона в бюджет», — рассказывают детали слухмейкеры.

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