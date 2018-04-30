Ректор ГИТИСа: «Скоро актрисы будут беременеть от зрителей на сцене»

22:32 30 апреля 2018 0

Театр близок к зрителю как никогда Фото: Илья Московец © URA.RU

Несколько скандалов, произошедших по вине актеров-хамов, возмутили зрителей по всей России. Театралов, заплативших за билет, прилюдно за их же деньги, оскорбили со сцены столичные гастролеры. Михаил Ефремов дважды унизил зрителей в Самаре. На первых гастролях актер обматерил пришедших на спектакль, а затем подыграл своему другу, поэту Орлуше (Андрею Орлову), который продекламировал посвященные зрителям стихи. Строка из сочинения «Идите в ***, господа!» оскорбила самарцев. В Сургуте отличилась Мария Аронова, устроившая разборки с организаторами гастролей прямо на сцене. Зрителям она заявила, что спектакля не будет, пока труппе не переведут гонорар.

Театральных деятелей возмутило хамство артистов. В разговоре с «URA.RU» они объяснили это непрофессионализмом, пьянством и звездной болезнью гастролеров.

«Крайне непрофессиональное отношение к работе, удивительно, что актеры такого уровня позволяют себе такие вещи. Наиболее профессиональные артисты реагирует на замечания в зале, не выходя из образа, с юмором. У актеров обычно есть установка — не реагировать. То, что происходит с Ефремовым — это, конечно, недопустимо. Михаил потерял ориентацию из-за пристрастия к алкоголю, а так-то он большой мастер. Аронова тоже вышла за рамки. Это хамство, распущенность. Это очень низкая планка, низкий уровень», — пояснил театральный критик Павел Чердынцев.

«В случае с Ароновой — эта история кажется дурной, актер не должен посвящать публику в свои финансовые проблемы. Ведь зритель не рассказывает актеру, отчего он отказался, чтобы купить недешевые билеты на спектакль», — отметил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский. «Конечно, это скверно. Нужно как-то за это актеров стыдить», — добавил киноактер Лев Алабин.

Распущенность и хамство на сцене критики объясняют общим падением культуры. Причем, не только актера, но и зрителя. «По большому счету зритель в таких случаях должны встать и уйти. Но люди перестали понимать что хорошо, а что плохо. Театр перестал быть искусством. Чем кормят, то и едят», — пояснил театральный критик Черданцев. Оскорбленным зрителям он советует не стесняться и «реагировать адекватно».

«Зрители имеют много прав — они могут кинуть помидором, тухлым яйцом, освистать. Если в следующий раз пойдете на спектакль Ефремова, запасайтесь такими орудиями», — посоветовал актер и театральный критик Лев Алабин.

А вот ректор ГИТИСа Заславский встал на защиту матерщинника Ефремова. Он придерживается точки зрения руководства театра «Современник», заявившего, что актер на спектакле в Самаре был «в контексте образа». Заславский предположил, что современные зрители идет в театр «за шоковой терапией». «Они платят деньги за то, чтобы их нервную систему потревожили. Ефремов сполна эти деньги отрабатывает», — пояснил ректор ГИТИСа.

Эксперты подчеркивают, что служители Мельпомены во все времена пытались эпатировать. Так, в СССР, на спектакле болгарского театра актеры, играющие сумасшедших, шокировали зрителя, писая в баночку и испражняясь прямо на сцене. Другой пример — знаменитый оперный певец Федор Шаляпин, вставший на колени перед царем Николаем II за прибавку к жалованию. Современные отношения зрителя и актера становятся еще теснее.

«Есть, например, спектакли-оргии. Эти шаги навстречу друг другу иногда приводят к неожиданным результатам. Зрителям по понятным причинам сложно держать себя в руках. Скоро актрисы будут беременеть от зрителей прямо на сцене. Если какая-то актриса родит от зрителя, это будет следствием современного театрального искусства», — предположил Заславский.

Отметим, что большинство актеров, к которым мы обратились за комментарием, отказались обсуждать тему хамства. Сам же Михаил Ефремов, похоже, не считает свое поведение безобразным. В разговоре с «URA.RU» по телефону знаменитый актер предпочел воздержаться от подробных объяснений, заявив: «Прочитайте стих Андрея Орлова, там все написано. До свидания».