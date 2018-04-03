14:17 03 апреля 2018 0

Она заявила, что актерам не заплатили гонорар Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Актриса Мария Аронова объяснила конфликт, который произошел с участием столичных артистов перед спектаклем в Сургуте. По ее словам, звезды, которым, согласно их утверждениям, заранее не заплатили гонорар, таким образом защищались.

Как сказала Аронова, артисты благодарны югорским зрителям за то, что те поддержали их, оставшись на спектакле, сообщает «Пятый канал». «Сложилось так, что нам не заплатили денег. Нам как-то надо было себя защищать, мы попросили помощи у зрителей», — уточнила она.

Актер Михаил Полицеймако, игравший в том же спектакле, что и Аронова, добавил, что компания, устроившая мероприятие, является московской. Артист отметил, что все случившееся напомнило ему инциденты из 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что московские артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако в Сургуте на полчаса задержали начало спектакля «Маленькие комедии» по мотивам произведений Антона Чехова «Медведь» и «Предложение». Свое поведение они объяснили невыплатой им гонорара организатором спектакля — концертно-театральным центром «АКС-север». Выступление состоялось после перевода денег.