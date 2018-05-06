Инаугурация Путина покажет, что ждет страну в ближайшие шесть лет

16:00 06 мая 2018 0

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина Официальный сайт главы государства kremlin.ru

Инаугурация президента России Владимира Путина пройдет 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Однако уже сейчас в политтусовке активно обсуждают предстоящую церемонию. Стало известно, что подготовлен символ президентской власти — знак президента России. На оборотную сторону одного из его звеньев нанесли имя избранного президента и год вступления в должность. Инсайдеры сообщают, что инаугурация может состояться без традиционного проезда кортежа президента по Москве. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечает, что сценарий мероприятия в основном определен, дорабатываются лишь нюансы. Однако именно в деталях может скрываться самое главное.

Инаугурация 2012 года Фото: официальный сайт президента России

Как проходит важнейшая процедура, что означает приглашение на инаугурацию и на какие моменты следует обратить особое внимание — «URA.RU» рассказала директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, генеральный директор и учредитель агентства «Деловой протокол» Гилана Михайлова.

У инаугурации, безусловно, существует жесткий регламент, все действия без преувеличения расписаны буквально по минутам. Так, в определенное время, когда звучат куранты, должны открыться двери и войти президент. Служба протокола, которая готовит мероприятие, просчитывает каждый шаг, каждую даже самую мелкую деталь. Обычно все проходит максимально четко. Так, есть технология — сколько времени занимает прохождение президента через зал, как он встает на сцену, как его объявляют, какую речь он произносит…

В определенное время, когда звучат куранты, должны открыться двери и войти президент Фото: официальный сайт президента РФ

В Андреевском зале не будет звучать поздравлений — формат не предусматривает этого. Поздравления будут произнесены уже позднее, на специальном приеме. Если кто-то и захочет поздравить прямо там, то может сделать это какими-то полунамеками, взглядами, не более того. В Кремлевском дворце президент произнесет клятву на Конституции РФ, но никак не на Библии — на Библии клянется американский президент.

Инаугурация, несомненно, репетируется, чтобы все прошло безупречно, без заминок. Возможно, один раз в импровизированной репетиции примет участие и лично глава государства. Хотя, как вы понимаете, он прекрасно знает процедуру, потому как уже неоднократно ее проходил. Конечно, процедура меняется — например, в прошлый раз была введена конная гвардия. Какая деталь появится сейчас — неизвестно, но в нынешнем году определенные изменения в регламенте, пусть и незначительные, наверняка тоже произойдут.

Владимир Путин будет принимать поздравления на специальном приеме после инаугурации Официальный сайт главы государства kremlin.ru

Может быть, некоторые изменения коснутся состава приглашенных на инаугурацию лиц — предположу, что будет много военных. Обычно приглашают людей из всех сфер общественной жизни — всех, кто внес заметный вклад в развитие государства. Это и общественные деятели, и политики, и чиновники, ветераны, артисты, военнослужащие, спортсмены, региональные руководители. Приглашение человека на церемонию инаугурации — это действительно особый знак. Надо признать, что такой чести удостаиваются далеко не все. В США все совсем иначе: там еще недавно на инаугурацию главы государства можно было попасть по билету. Но затем Барак Обама вообще отменил механизм продажи билетов на свою инаугурацию. Нельзя было приобрести билет и на инаугурацию Дональда Трампа.

В 2004 году во время инаугурации по двору даже прошла конная гвардия

После инаугурации 7 мая Владимир Путин организует большой прием — это одна из закрепленных в регламенте процедур. В ходе такого приема глава государства принимает поздравления. В прошлый раз эта процедура была довольно скромной. Полагаю, что и в этот раз все будет также сдержанно.

Важный момент — куда Владимир Путин направится сразу после приема, каким будет его первый шаг. В свою прошлую инаугурацию президент отправился играть в хоккей — и стало понятно, что наша страна будет уделять серьезное внимание развитию спорта. Это символ, поэтому все мы ждем, куда конкретно поедет российский лидер — к спортсменам, в театр или на военную базу.

Вообще, весь этот церемониал — определенные символы, наполненные особым смыслом. Так, не менее важным представляется и то, каким окажется первый после инаугурации официальный визит Владимира Путина. Это тоже о многом скажет. Равно как и инаугурационная речь президента — он четко даст понять, чего мы все добились и куда движемся теперь. В итоге мы можем сделать выводы о приоритетах страны — куда и на что будут распределяться бюджеты. Советую обратить внимание на то, кто будет сидеть в первых рядах, а кто — нет. Многое, как известно, скрывается именно в мелочах и деталях.