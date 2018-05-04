Тюменский актив оппозиционера Алексея Навального разочарован намерением политика проводить новую серию митингов. В распоряжении «URA.RU» появилась переписка тюменского чата в поддержку политика в социальной сети «ВКонтакте». Ее предоставил один из сторонников политика.
«Ура, новый митинг», — пишет участник группы поддержки Навального своим единомышленникам. В ответ он получает сообщения в духе «Шо, опять», «Да надоели уже митинги». Эти настроения начинают поддерживать и другие участники чата. «По-хорошему под*** (надоело — ред.) прост», — резюмирует один из тюменских сторонников Навального.
В Тюмени, как и в других городах страны, митинг намечен на 5 мая. Однако он не был согласован властями. Ранее поступали сообщения о закрытии штаба Навального в Тюмени и других городах России. Координатор тюменского штаба Навального Алексей Куниловский комментировать настроения в штабе отказался.
Настроения тюменцев можно экстраполировать почти на всю российскую сеть поддержки оппозиционера, полагает политолог и директор NPR Group Дмитрий Фетисов. «Объяснить это несложно. У Навального нет программы действий после президентских выборов. Если раньше у него была стратегия участия в президентских выборах, под которую он мобилизовывал людей и собирал деньги, то теперь она иссякла. А чего-то нового он предложить так и не смог», — рассказал эксперт «URA.RU». Политолог считает, что для грядущего митинга оппозиционер предлагает обтекаемые слоганы, которые не способны увлечь за собой большое количество народа.
Люди банально «устали ходить на митинг как на работу», замечает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Часть его сторонников митингует уже семь лет, начиная с 2011 года. Но любая протестная активность требует какой-то драматургии, какого-то развития. Когда этого не происходит, у людей накапливается усталость», — замечает Гращенков.
Упаднические настроения у сторонников Навального вызывает и безрезультатность митингов, добавляет Фетисов. «Некоторые ходят на митинги годами, однако ничего не меняется. Власть остается прежней и продолжает чувствовать себя весьма комфортно. Люди это видят и начинают разочаровываются в протестной активности», — говорит политолог.
Митинги с лозунгом «Он нам не царь» должны пройти 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и большинстве других городов акции не согласованы с властями. В Москве Навальный отказался от предложенной площадки на проспекте Сахарова и потребовал согласовать шествие по Тверской. Московские власти отвергли это требование, сославшись на необходимость подготовки города к 9 Мая. За несколько дней до этого, 30 апреля, Навальный выступил с речью на митинге в поддержку Telegram. Он проходил на проспекте Сахарова.