16:12 04 мая 2018 0

Алексей Навальный зовет уже на вторую акцию протеста в этом году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменский актив оппозиционера Алексея Навального разочарован намерением политика проводить новую серию митингов. В распоряжении «URA.RU» появилась переписка тюменского чата в поддержку политика в социальной сети «ВКонтакте». Ее предоставил один из сторонников политика.

«Ура, новый митинг», — пишет участник группы поддержки Навального своим единомышленникам. В ответ он получает сообщения в духе «Шо, опять», «Да надоели уже митинги». Эти настроения начинают поддерживать и другие участники чата. «По-хорошему под*** (надоело — ред.) прост», — резюмирует один из тюменских сторонников Навального.

В Тюмени, как и в других городах страны, митинг намечен на 5 мая. Однако он не был согласован властями. Ранее поступали сообщения о закрытии штаба Навального в Тюмени и других городах России. Координатор тюменского штаба Навального Алексей Куниловский комментировать настроения в штабе отказался.

Переписка в одном из чатов сторонников Навального, имена стерты

Настроения тюменцев можно экстраполировать почти на всю российскую сеть поддержки оппозиционера, полагает политолог и директор NPR Group Дмитрий Фетисов. «Объяснить это несложно. У Навального нет программы действий после президентских выборов. Если раньше у него была стратегия участия в президентских выборах, под которую он мобилизовывал людей и собирал деньги, то теперь она иссякла. А чего-то нового он предложить так и не смог», — рассказал эксперт «URA.RU». Политолог считает, что для грядущего митинга оппозиционер предлагает обтекаемые слоганы, которые не способны увлечь за собой большое количество народа.

Начиная с митингов 12 июня численность акций Навального неуклонно падает Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Люди банально «устали ходить на митинг как на работу», замечает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Часть его сторонников митингует уже семь лет, начиная с 2011 года. Но любая протестная активность требует какой-то драматургии, какого-то развития. Когда этого не происходит, у людей накапливается усталость», — замечает Гращенков.

Упаднические настроения у сторонников Навального вызывает и безрезультатность митингов, добавляет Фетисов. «Некоторые ходят на митинги годами, однако ничего не меняется. Власть остается прежней и продолжает чувствовать себя весьма комфортно. Люди это видят и начинают разочаровываются в протестной активности», — говорит политолог.

Митинги с лозунгом «Он нам не царь» должны пройти 5 мая в десятках российских городов. Они приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и большинстве других городов акции не согласованы с властями. В Москве Навальный отказался от предложенной площадки на проспекте Сахарова и потребовал согласовать шествие по Тверской. Московские власти отвергли это требование, сославшись на необходимость подготовки города к 9 Мая. За несколько дней до этого, 30 апреля, Навальный выступил с речью на митинге в поддержку Telegram. Он проходил на проспекте Сахарова.