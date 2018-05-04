Отборные слухи о лучших людях России

20:03 04 мая 2018 3

Лето. Пикники. Клещи Соцсети

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете, что Ольга Голодец уже освободила свой кабинет. — Бузова пойдет в Госдуму. — Из свердловского правительства провожают министра. — Губернатор был в ссоре с сенатором, который его подсиживал. — Крупный региональный чиновник собрался на повышение в Москву. — Вице-губернатор объявил войну журналистам. — Крупная нефтяная компания готовит массовые сокращения. И многое другое. Приятного чтения!

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Голодец освобождает кабинет

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аппарате правительства ходят слухи, что кабинет Ольги Голодец полностью освобожден от личных вещей вице-премьера: со стола и полок убраны все документы, книги и фотографии. Говорят, что помощники Голодец выносили на этой неделе из ее кабинета большие коробки.

Медведев обсудит с единороссами нового премьера

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После инаугурации Владимира Путина, 7 мая, Дмитрий Медведев может провести закрытую встречу с фракцией «Единая Россия». Приглашенные партийцы говорят, что будут обсуждаться вопросы утверждения кандидатуры нового премьера и то, как Госдума будет голосовать.

Бузовой предложили стать соратницей Жириновского

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ЛДПР, по слухам, ведут консультации с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой о вступлении в партию. Считается, что накануне выборов мэра Москвы такая фигура может привлечь внимание молодежного электората. Кроме того, не исключается, что в случае достижения договоренностей Бузова может пойти от ЛДПР в Госдуму на следующих выборах.

Ценник губернаторских кампаний вырос

Московские политтехнологи уже разъехались по регионам, где этой осенью пройдут выборы губернатора. Местные элиты жалуются, что ценник по сравнению с прошлыми выборами в 2017 году вырос почти в полтора раза. Говорят, что это связано с тем, что президентские выборы позади и получить нужный результат будет сложнее.

Слухи Свердловской области

Евгений Куйвашев выдвинет свой список кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы тайно

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политические сплетники ожидают, что в начале следующей недели на праймериз «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую городскую думу массово выдвинутся кандидаты, поддержанные губернатором Евгением Куйвашевым. По слухам, список главы региона будет кардинально отличаться от списка, ранее предложенного его первым заместителем Владимиром Тунгусовым. При этом губернаторские выдвиженцы якобы до последнего дня будут упорно опровергать свою связь с Куйвашевым. «Просто кандидаты Тунгусова неожиданно для всех, без лишнего шума проиграют им праймериз. Все скажут, что такова воля избирателей, и примут это как данность», — предполагает партийный слухмейкер.

Команда Пересторонина провожает его с должности министра

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подчинённые регионального министра промышленности Сергея Пересторонина, которые раньше работали с ним в управлении ФСИН по области, не скрывают радости. В команде чиновника горячо обсуждается скорое повышение министра на «хорошую должность в столице». Говорят, что лояльных коллег он возьмет с собой. В бизнес-сообществе на новости реагируют сдержанно и указывают, что Пересторонин не реагирует на их инициативы: «У губернатора с верхним хорошо, и то слава Богу!».

Андрей Ветлужских хочет стать уральским полпредом

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Накануне предстоящей инаугурации Владимира Путина на посту президента РФ сплетники обсуждают потенциальных кандидатов в его полпреды по УрФО. Одним из неожиданных назначенцев может стать депутат Госдумы, лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских. Якобы на первомайскиой демонстрации он уверял собеседников по колонне, что именно он уже в этом месяце сменит Игоря Холманских.

Людмилу Бабушкину забыли пригласить на инаугурацию Путина

Слухмейкеры нашли новые знаки, которые могут свидетельствовать об ослаблении аппаратных позиций председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной. Якобы она не получила приглашение на предстоящую инаугурацию Владимира Путина на посту президента РФ. По непроверенным данным, по этой причине Бабушкина пребывает в глубокой депрессии и пытается понять, по чьей инициативе ее вычеркнули из списков приглашенных политиков.

Шептий решает судьбу депутатского мандата Александра Косинцева

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники пытаются понять, примет ли участие в предстоящих выборах в екатеринбургскую городскую думу председатель свердловского исполкома «Единой России», действующий депутат Александр Косинцев. Есть версия, что он готов к переизбранию, но должен получить окончательное добро на выдвижение от лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. Шептий, в принципе, не против и выбирает наиболее подходящий для Александра Косинцева округ.

На первомайском приеме Майзель вел себя как губернатор

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По слухам, традиционный прием свердловского губернатора Евгения Куйвашева в честь Дня труда был омрачен чрезмерной активностью члена Общественной палаты, бизнесмена Сергея Майзеля. Сплетники рассказывают, что он якобы несколько раз выступал вне графика и регламента мероприятия, перебивал главу региона и пытался выглядеть главной персоной приема. Есть версия, что губернатор остался недоволен таким отношением к себе.

На екатеринбургских праймериз идет война за счетные комиссии

Появились слухи, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отложил утверждение списка будущих членов счетных комиссий по подведению итогов праймериз на выборах в Екатеринбургскую гордуму. В партии не исключают, что глава региона может внести существенные поправки в предложенный им документ. По их мнению, данный шаг будет свидетельствовать о вероятном политическом конфликте внутри партийного штаба и может указывать, что итоги предварительного голосования станут неожиданными.

Известного адвоката снимут с праймериз за то, что он обозвал единороссов «ворами и жуликами»

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По неофициальной информации, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий выразил желание отстранить с праймериз в екатеринбургскую городскую думу по округу №16 известного свердловского адвоката Ивана Кадочникова. По слухам, Шептий подозревает его в дискредитации партии и работе на штаб Алексея Навального. Поводом для таких мыслей стала выходка Кадочников на первых своих дебатах — в пылу дискуссии он назвал оппонентов «жуликами и ворами».

Андрей Гавриловский объявил войну Тунгусову

Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Сплетники заметили возможные признаки ухудшения отношений между первым заместителем свердловского губернатора Владимиром Тунгусовым и известным свердловским бизнесменом, совладельцем БЦ «Высоцкий» Андреем Гавриловским. Поводом для таких мыслей стало появление предвыборных плакатов главного инженера «Высоцкого» Виктора Сомикова в микрорайоне Ботанический, где он позиционирует себя как кандидата в депутаты екатеринбургской городской думы. Слухмейкеры уверены, что Тунгусов будет любыми силами обеспечивать победу по этому округу другому кандидату — лидеру свердловского отделения РПП Дмитрию Сергину. У Гавриловского достаточно финансовых ресурсов, чтобы его кандидат составил Сергину достойную конкуренцию, а при определенных условиях даже победил его.

В «дипломатическом» министерстве Свердловской области странная пертурбация

Истеблишмент обсуждает необычную кадровую рокировку в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Речь идет о Михаиле Голубеве, который ранее был замминистра, но после прихода нового руководителя ведомства Василия Козлова уволился. Недавно, сообщают слухмейкеры, он устроился в министерство вновь, но уже на другую позицию — ведущего специалиста. К слову, это — низкая ступенька в министерской иерархии. Зачем бывший высокопоставленный сотрудник стал самым мелким клерком министерства и что за этим стоит, обсуждает весь Белый дом. Говорят, не обошлось без ценных указаний из другого ведомства, расположенного на улице Вайнера.

На выборах в Екатеринбургскую гордуму не будет социологии и идеологии

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухмейкеры выделили особенности, которые, скорее всего, будут отличать стартовавшие выборы депутатов екатеринбургской городской думы от всех предыдущих кампаний. По их мнению, впервые за долгие годы кандидаты могут воздержаться от любых социсследований. Якобы они не считают опросы необходимыми, так как уверены, что нужные результаты им обеспечат только договоренности с представителями областной и городской власти. По этой же причине кандидаты не собираются включать в свои программы идеологические моменты и конкретные обещания. Все формулировки в листовках будут расплывчатыми, а главной предвыборной технологией станет явный или скрытый подкуп избирателей.

Прокуратура начала охоту на незаконные доходы политконсультантов

Есть версия, что прокуратура Свердловской области открыла новый фронт по борьбе с нарушениями антикоррупционного законодательства. Якобы представители надзорного ведомства начали отслеживать, кто из свердловских депутатов, государственных и муниципальных служащих трудоустраивается в избирательные штабы в качестве политконсультантов. Не исключено, что прокуроры будут проверять, насколько законно выплачивается им зарплата, отчисляются ли с нее налоги и будут ли полученные суммы отражены в декларациях депутатов и чиновников за 2018 год. В числе тех, кому будет уделено особое внимание — депутат екатеринбургской городской думы Константин Киселев. Он считается одним из наиболее высокооплачиваемых политконсультантов.

Свердловского омбудсмена заподозрили в сотрудничестве с Навальным

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Есть вероятность, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вступила в некую политическую связь с руководителями регионального штаба Алексея Навального. Якобы омбудсмен пообещала пролоббировать интересы оппозиционеров в случае, если очередная запланированная ими на 5 мая уличная акция будет признана незаконной, а ее участников разгонит полиция. Не исключено, что, ссылаясь на устные заявления Мерзляковой, оппозиционеры пытаются привлечь на свой митинг новых участников, обещая им полную безопасность.

Завхозом Уральского медуниверситета стал бывший заместитель главкома сухопутных войск

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун взяла к себе на работу нового проректора по административно-хозяйственной работе. Завхозом стал бывший заместитель главнокомандующего сухопутными войсками по воспитательной работе генерал-майор Виктор Батмазов. Ковтун и Батмазов — старые знакомые еще по Перми. У них сложились хорошие отношения в 2015 году, когда Ольга Ковтун работала заместителем председателя правительства по вопросам социальной политики и министром здравоохранения Пермского края. А Виктор Батмазов в это же время был начальником Пермского суворовского училища.

Слухи Челябинской области

В команде Дубровского ждут перезагрузки правительства РФ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ход подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске зависит от того, кто займет ключевые посты в правительстве РФ после инаугурации президента. Так считают в кулуарах резиденции губернатора Бориса Дубровского. Именно после перезагрузки кабинета министров России окончательно определится состав оргкомитета саммитов и будет ясно, на какой уровень поддержки могут рассчитывать челябинцы и с кем по этому поводу договариваться. Речь идет не только о финансовой поддержке, уверяют в областном правительстве. «Все ждут, что будет после 7 мая!» — толкуют в резиденции.

Губернатор и сенатор помирились

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что губернатор Борис Дубровский и сенатор Ирина Гехт уладили все отношения, чуть осложнившиеся после того, как запустили слухи о том, что Гехт станет главой региона. Не так давно сенатор была в резиденции и встречалась с Дубровским. Беседа была долгой и откровенной. Стороны расстались довольные друг другом. Это положило и конец давним слухам, что Ирина Гехт может досрочно покинуть пост сенатора. В ближайшее время стоит ожидать появления Гехт на мероприятиях с участием губернатора.

Министр предложил перевести экономику в комиксы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что министр экономического развития региона Сергей Смольников выступил на одном из закрытых совещаний у губернатора с предложением издать «Стратегию-2030» в виде комиксов. Мол, это будет интересно и красочно. Коллеги не смогли сдержать улыбок, а Борис Дубровский сначала идею высмеял, а потом просто запретил министерству «заниматься глупостями». Кстати, вице-губернатора Руслана Гаттарова, курирующего экономический блок, на совещании не было. И краснеть в очередной раз за подчиненного ему не пришлось.

Челябинские студенты были нарасхват на Первомай

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинских вузах рассказывают, что практически все организации, устраивавшие митинги на Первомай, обращались с просьбой организовать студентов на их акции. Причем в этом году запросов было так много, что студентов на всех не хватило. К тому же никто не хотел платить им за участие в митинге — ведь год не выборный. В итоге «Единой России» и профсоюзам собрали самую массовую акцию, на которой были и активисты, и студенты. «Справедливой России» Валерия Гартунга удалось привлечь участников своего мероприятия за отгулы на ЧКПЗ, принадлежащем семье депутата. А у коммунистов и ЛДПР получились более скромные митинги. Особенно по этому поводу расстраивались в КПРФ и винили во всем дождливую погоду.

А за эсеров платили?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кстати, уже после того, как закончились первомайские шествия и наблюдатели обменивались мнениями, выяснилась забавная подробность. У оперного театра в Челябинске, где собирались сторонники «Справедливой России», несколько участников ходили и спрашивали: «А где дают деньги?». А потом демонстранты стали отходить к кустам и возвращались оттуда довольные. «Может, именно там они получали „наличку“?» — задаются вопросом очевидцы. Давали якобы по 150 рублей. Впрочем, обсуждают и версию, что таким образом им покрыли расходы на такси.

Рыжего спас «Конас»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, в Москве все-таки хотели поменять руководителя челябинского исполкома ОНФ. Денису Рыжему уже светила отставка, и произошло бы это осенью, при перезагрузке «Народного фронта» в регионах. Но, по слухам, от отставки Рыжего спасла ситуация со спортшколой «Конас». «Фронтовик» рьяно выступил на стороне школы, и, по слухам, больше мешая, чем помогая в процессе переговоров. Тем не менее, завершение голодовки записали в «плюс» Денису Рыжему, продлив кредит доверия.

Силовики предупредили Кретова: Сандакову денег не давать

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В среде челябинских силовиков обсуждается недавний поход Александра Кретова, экс-депутата Госдумы и зятя влиятельного бизнесмена Александра Аристова, к руководителю одной из грозных структур. Якобы это была профилактическая беседа, во время которой гостю настоятельно рекомендовали больше не давать денег бывшему «политическому» вице-губернатору Николаю Сандакову. Очень похоже, что экологическая организация последнего «ЧелябинскДыши» намеренно атакует ЧЭМК Аристова, вынуждая платить. Однако силовики просят не идти на поводу у бывшего чиновника, развившего активность накануне приговора по своему уголовному делу о коррупции. Такие настоятельные рекомендации даны руководителям и других предприятий, которые подверглись информационному давлению со стороны псевдоэкологов Сандакова.

Буренков вернулся на работу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ходили упорные слухи, что глава Советского района Михаил Буренков не выйдет из отпуска. Уйдет в отставку из-за осложнившихся отношений с райсоветом и не самых лучших результатов на президентских выборах. В районе уже подумывали запустить процесс по выдвижению на пост главы спикера райсовета Владимира Макарова. Но Буренков, как ни в чем не бывало, появился на работе, хорошо отдохнувший и в отличном настроении. Все сделали вывод, что у главы Советского района сохранились великолепные отношения с мэром Евгением Тефтелевым и сдавать Буренкова градоначальник не собирается.

На мандат Карелиной есть претенденты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Муж экс-депутата гордумы Челябинска Марины Карелиной Александр Карелин пытается договориться с руководством города. Просит мэра Евгения Тефтелева и спикера гордумы Станислава Мошарова оставить за Карелиными округ в Центральном районе, освободившийся после сложений депутатских полномочий его супруги. Карелин хочет провести на осенних довыборах помощника Марины Карелиной и обещает сохранить все депутатские программы. В мэрии и гордуме не против, но на этот округ отчаянно рвется экс-депутат Марсель Хазиев, особым уважением в рядах бывших коллег не пользующийся. Кстати, Хазиев хочет потом попасть в гордуму. Александр Карелин также рассчитывает, что если пройдет его протеже, то его делегируют в думу.

Ресторатор рвется в гордуму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном райсовете не хотят проводить осенью довыборы и думают, как избежать данной процедуры. Ссылаются на то, что законом это позволено и не надо тратить лишние деньги. Еще болтают, что можно до июня решить вопрос с тем, кто из действующего состава пойдет в гордуму вместо Карелиной. Это якобы отобьет интерес к довыборам. Победителю придется довольствоваться скромным мандатом райсовета, и ради одного года усилия не будут оправданы. Впрочем, с тем, чтобы решить с гордумой уже сейчас, свои проблемы. Очень хочет попасть в думу ресторатор Александр Надеин. А ему дарить такие перспективы коллеги не желают.

Рябенко ударят по коммуналке

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В среде челябинских депутатов говорят, что после праздников тяжелая жизнь ждет управляющие компании Ленинского района, которые спикер райсовета Андрей Рябенко после своего избрания переписал на брата Максима Рябенко. Якобы в ход пойдут жалобы жителей, которым не давали ход, закрывая на них глаза из-за нового статуса коммунальщика. Причем Ленинским районом плотно намерен заняться коммунальный омбудсмен и депутат Заксобрания, выходец из МГЕР Анатолий Вершинин. Так это или нет, скоро станет известно. Но, стоит отметить, что Вершинина называют человеком депутата Госдумы Владимира Бурматова, а Рябенко — близким к спикеру Гордумы Челябинска Станиславу Мошарову.

Бодров заступился за Ковалева

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У бывших «молодогвардейцев», как всем известно, есть и особые виды на Калининский район Челябинска. Они хотят получить все округа, что сейчас занимают экс-соратники бывшего омбудсмена Алексея Севастьянова. В районе, по слухам, считают чуть иначе. К примеру депутат Владимир Бодров, один из самых влиятельных и в райсовете, и в думе, заявил, что надо дать возможность переизбраться правозащитнику Алексею Ковалеву. Ковалев когда-то работал в аппарате Севастьянова, но уже давно стал независимым. Кроме того, Алексей Ковалев хороший юрист, не оппозиционер и очень много делает для призывников, попавших в беду.

У Шумакова нет денег на выборы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском райсовете считают, что местному депутату и одновременно депутату гордумы Челябинска Владимиру Шумакову нечего делать в новых созывах обоих муниципальных парламентов. Причина в его гигантских долгах. Только на сайте службы судебных приставов размещены данные об исполнительных листах на сумму более 100 млн рублей. Наличие таких гигантских долгов будет одним из оснований для невключения депутата в списки кандидатов на предстоящих осенью 2019 года выборах. Аналогичные претензии есть и к протеже Шумакова — депутату Станиславу Ильину.

В Троицком районе идут консультации

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что окончательного решения по главе Троицкого района после ухода Людмилы Шаталовой нет. К начальнику управления ЖКХ мэрии Троицка Александру Могильникову отношение неоднозначное. Пока идут консультации на эту тему, чтобы уладить все конфликты, если область сделает ставку на Могильникова. Присматриваются к и. о. главы района Тимуру Мухамедьярову. «Тихий он какой-то, а тут нужен характер», — говорят в области. При этом все понимают, что Троицкий район не совсем та территория, куда можно прислать «варяга», но и такой вариант продумывают.

А в Миасс ищут «варяга»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зато Миассу, так считают в областном правительстве, точно нужен «варяг». К любому местному, даже очень достойному, после его назначения на пост мэра, могут прийти представители любой из элит и заявить: «Это мы тебе помогли стать главой!». Чтобы избежать подобных рисков, в губернаторской резиденции рассматривают кандидатуры тех, кто никак с местными элитами не связан и чтобы те не требовали исполнения мифических обязательств. Обязательно, чтобы у будущего мэра Миасса был административный опыт, и желательна поддержка со стороны силовиков.

Васьков написал слезное письмо губернатору

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса Геннадий Васьков сдаваться не собирается. Болтают, что он написал жалобное обращение губернатору Борису Дубровскому. Рассказал, как его обижают СМИ и депутаты. Поведал, как он в течение нескольких лет все силы прилагает для процветания города, словно забыв, как жестко отчитал его Дубровский, когда приезжал осенью в Миасс. А еще Васьков написал, что не согласен с двумя «неудами», выставленными ему горсобранием. По мнению мэра, обе двойки были незаконными. Последний отчет, мол, вообще нельзя было рассматривать. В коридорах областной власти письмо Васькова вызвало недоумение. Во-первых, что мешало ему год назад опротестовывать первый «неуд»? Во-вторых, он так рвался выступить с отчетом в феврале, заявлял, что готов, и почему отчет в апреле нельзя считать законным?

Ревизоры передали в ФСБ материалы по Златоусту

Ревизоры закончили проверку муниципальных контрактов по строительству газопровода в поселке Чапаевский в Златоусте. За эти контракты попали под уголовку и были уволены с работы бывший вице-мэр Динар Араслангареев и экс-начальник управления градостроительства Владимир Хомяков. Оба сотрудничают со следствием и признали вину. Но силовиков интересует участие чиновников более высокого ранга мэрии и бизнесменов Златоуста. Говорят, что акты проверок затребовала ФСБ. Это означает, что в ближайшее время будут озвучены имена новых фигурантов.

Головчинский думает об отставке

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еткульском районе может смениться власть. Районный глава Василий Головчинский всерьез подумывает об уходе на заслуженный отдых. В первую очередь это связано с состоянием здоровья, не так давно Головчинского госпитализировали с инсультом. Сейчас глава поправляется и проходит курс реабилитации. В области к Головчинскому относятся с уважением, это один из самых сильных глав. Он руководит районом с 1991 года, с перерывом с 2000 по 2005 годы. Если Головчинский решит остаться, так тому и быть, говорят в резиденции губернатора. Захочет уйти, отнесутся к этому с пониманием.

Но заменить его пока некем

Вся проблема в том, что заменить Василия Головчинского, если он уйдет, пока некем. Первый заместитель Алексей Константинов находится под домашним арестом, за махинации с земельными участками. Сейчас районом в статусе «и.о» руководит бывший глава Еткульского поселения Юрий Кузьменков, которого недавно назначили на пост замглавы. По слухам, это кадровое решение далось нелегко, надо было договариваться с общественностью. Головчинскому даже пришлось прервать больничный, чтобы выйти на работу и лично озвучить назначение. Против мнения главы никто возражать не стал. Пока Кузьменков один из первых кандидатов на пост руководителя, если власть в районе сменится.

В Озерск едет греческий архимандрит

Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Болтают, что летом в Озерск из Кипра может приехать архимандрит Константинопольской православной церкви Ефрем. Хлопочет об этом совладелец группы ЧТПЗ Андрей Комаров, построивший в Озерске на собственные средства православный храм. С одной стороны, судачат в кулуарах, это будет красиво. С другой стороны, неизвестно, как к этому отнесется челябинский митрополит Никон. Отношения между РПЦ и Константинопольской церковью не слишком радужные.

Челябинские депутаты обиделись на Мительмана

Фото: сайт «Команда Мительмана»

Челябинские депутаты жутко разозлились на своего коллегу, вице-спикера гордумы и депутата Курчатовского райсовета Илью Мительмана. Все вместе они организовали субботник в парке «Северо-западный», который проводился по инициативе «Единой России». На него приезжали руководитель регионального исполкома партии Алексей Малофеев и его зам Дамир Утарбеков, депутаты Заксобрания области. Кто-то из народных избранников организовал полевую кухню, другие — технику. А Мительман привел несколько человек в манишках с надписью «Команда Мительмана». Те попозировали для фото, наравне со всеми прибрались. А потом в местных СМИ вышла новость о том, как «Команда Мительмана» чуть ли не в одиночку очистила город от мусора. Коллеги просто в ярости от того, что не упомянуты ни партия, ни реальные организаторы субботника.

Слухи Тюменской области

Якушев готовит ответ на политический ход Комаровой

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Если верить слухам, в администрации губернатора Владимира Якушева всерьез озадачены необычным жестом, сделанным соседкой из ХМАО Натальей Комаровой. Первая леди Югры, напомним, направила в адрес тюменского коллеги письмо, где просит о помощи в поимке бизнесмена Руслана Юсупова. Строитель скрывается от обманутых дольщиков и правосудия на территории Тюмени.

«Получается, что Югра решила поделиться ответственностью с соседями и тем самым открыла себе пространство для маневра. Ну, а вдруг поиски беглеца ни к чему не приведут, и кто тогда будет отвечать перед дольщиками? Очень щепетильная ситуация», — рассказывает один из слухачей, близких к политическим кругам Тюмени.

Усольцев отменил митинг из-за звонка влиятельных людей

Говорят, что предприниматели, арендующие помещения в закрытом по решению суда ТЦ «Центральный», отказались от всех попыток решить вопрос с помощью уличных акций. Якобы главный инициатор протеста, совладелец центра, Сергей Усольцев, получил телефонный звонок, после которого желание митинговать сразу пропало. По слухам, звонили очень влиятельные люди, портить отношения с которыми не рекомендуется никому в области.

Чемезов вмешался в планы Фалькова…

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По слухам, действия бизнесмена Олега Чемезова, выставившего на праймериз «Единой России» в гордуму Тюмени свою помощницу Кристину Тодчук, направлены против ректора ТюмГУ Валерия Фалькова. Тодчук заявилась по округу №6, на который уже ранее обозначил свой интерес проректор Иван Романчук. «По этой территории раньше избирался сам Фальков, но туда же входит и территория Калининского района — это вотчина Чемезова. Очень интересное столкновение интересов», — сплетничают слухмейкеры.

…, а сам задумался о приобретении новой политической «франшизы»

Болтают, что Олег Чемезов в последние месяцы вынашивает план по созданию новой политической силы на территории области. Если верить слухам, олигарх аналогично примеру с ЛДПР намеревается приобрести «франшизу» еще одной организации. Какой именно сделает выбор предприниматель — неизвестно. Не исключено, что это могут быть совершенно неожиданные варианты. Например, региональный филиал партии Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак.

В гордуму готовится «десант обиженных»

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменскую гордуму, по слухам, готовится идти целый блок независимых одномандатников. Злопыхатели уверяют, что в него войдут обиженные и отверженные — то есть те, кого не собираются выдвигать местные отделения парламентских партий. «Это будут коммунисты, которых выставила за борт КПРФ, и еще несколько человек от других партий, в том числе „Единой России“, не включенных в партийные списки», — уверяют слухачи.

Казанцева повесила в кабинете портрет Сталина

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По слухам, в кабинете Тамары Казанцевой в Тюменской областной Думе появился лик советского «вождя народов». Кое-кто из наблюдателей считает, что портрет Иосифа Сталина — тот самый, который коммунисты пронесли во главе колонны 1 мая. «Коммунистам хайп не чужд. Ленин нынче не в моде, тогда почему не заменить его на Сталина?», — посмеиваются слухачи.

Веретенников нацелился на Москву…

Слухачи шепчутся, что глава тюменского областного управления ФАС Игорь Веретенников очень сильно хочет уйти на повышение в Москву. Якобы в российской столице ему приглянулось место замглавы службы. Именно этим фактом можно объяснить невиданную ранее активность в области закупок: ведомство раскрывает картели один за другим, упоминаются суммы в десятки миллиардов рублей. «В итоге, тюменское управление считается одним из эффективных в стране. Результат», — поговаривают антимонопольщики.

…, но карьерному успеху мешает прокуратура

Однако, что любопытно, ни одна из громких историй, инициированных ФАС, пока не переросла в уголовные дела. Документы, уходящие в прокуратуру, там и остаются. Это факт, по слухам, существенно осложняет перспективы карьерного роста Веретенникова.

Следователи знают, кто отравил землю в «Европейском»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, следствию уже известно, что за цыганский барон сливал токсичные отходы из Омска на левом берегу реки Туры в Тюмени. «Сейчас на этом месте стоят дома микрорайона „Европейский“, а тогда был просто котлован недалеко от цыганского поселка, — шепчутся слухачи. — Ядовитые вещества в Тюмени якобы по накладным принимал Евгений Михай. Потом жидкие токсины выливали прямо на землю». Злопыхатели предполагают, что барону кто-то мог помогать пронести металлические контейнеры к котловану.

Тюменцы скупают лодки и сапоги

Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

По слухам, тюменцы запасаются надувными лодками и резиновыми сапогами. «Микрорайоны из-за отсутствия ливневой канализации и раньше топило регулярными „тропическими дождями“, но в этом году все как-то совсем плохо, — якобы обсуждают горожане. — И это при том, что серьезного паводка нет». Говорят, «жители лучшего города Земли» стараются приспособиться к ситуации, вспоминая непролазную грязь, которая покрывала Тюмень в «дособянинские времена». «Выжили тогда — выживем и сейчас», — считают оптимистично настроенные тюменцы.

В Тобольске не вовремя снесли руины больницы

Говорят, тоболяки «дожали» наконец местные власти, и те решили снести полуразрушенное здание бывшей инфекционной больницы на улице Ремезова. «Это был позор для города, обгорелый остов стоял в центре Тобольска, — якобы шепчутся горожане. — Правда, у нас, как всегда, все получилось через одно место. Перед визитом випов на открытие музея Романова руины огородили новеньким забором, а сейчас просто снесли вместе с ним. Деньги — на ветер?».

Слухи ХМАО

Павел Сидоров объявил «холодную войну» журналистам

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как шепчутся в правительстве ХМАО, вице-губернатор Павел Сидоров дал установку своим сотрудникам максимально затягивать сроки ответов на журналистские запросы. По мнению слухмейкеров, таким образом Сидоров пытается отомстить журналистам за появления в СМИ негативной информации на фоне коррупционных скандалов в его департаменте экономического развития. «Непонятно кому он сделал хуже, но установка одна — стать максимально закрытыми для общения с журналистами. Давать минимум информации в максимально долгие сроки», — судачат сплетники.

Начальник аппарата Общественной палаты ХМАО готовится к увольнению

Говорят, якобы председатель Общественной Палаты ХМАО Ирина Максимова ищет нового руководителя аппарата ОП. По версии слухачей, в ближайшее время начнутся собеседования на эту должность, а действующий руководитель Николай Изюров уже готовится к увольнению. По версии слухмейкеров, кадровые перестановки связаны с личным конфликтом между Максимовой и Изюровым.

Комарова переселит югорских студентов из прогнившего здания

По слухам, губернатор Комарова дала указание до июня 2018 года переселить всех студентов Югорского промышленного колледжа, которые вынуждены учиться в непригодном для проведения занятий здании. По версии слухачей, такое решение Комарова приняла после опубликованных в СМИ фотографий здания, где видно, что полы прогнили, а оконные рамы перетянуты полиэтиленом.

Нефтяники ХМАО переманивают зама Романицы

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, заместитель начальника УМВД по ХМАО Василия Романицы Александр Беспалов намерен подать рапорт об увольнении и уйти из органов. По версии слухачей, поводом для подобного решения послужило заманчивое предложение от нефтяников, которые хотят видеть влиятельного силовика в составе своей организации. Куда именно позвали работать Беспалова, пока что неизвестно.

Оппозиция массово идет в «Единую Россию»

По слухам, на предстоящие праймериз «Единой России» в Югре заявилось рекордное количество кандидатов, еще недавно состоявших в других партиях. Говорят, руководство окружного отделения «ЕР» пока что приняло решение не отказывать таким претендентам, но будет внимательно следить за их агитацией. «Если польется грязь на других кандидатов, то бывших оппозиционеров будут снимать с праймериз. Особо разбираться не будут, их рук дело или нет», — считают слухачи.

Лидеры югорских коммунистов не пополняют партийную кассу

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Любопытную сплетню обсуждают в кулуарах. Рассказывают, якобы недовольные действия руководителей окружкома КПРФ рядовые коммунисты не поленились посчитать, сколько заработали их лидеры и сколько они сделали взносов в партийную казну. Говорят, расчеты доказали, что главные коммунисты ХМАО берут из «общака» гораздо больше, чем кладут обратно. По слухам, все расчеты уже направили в Москву в центральный комитет.

«Сургутнефтегаз» готовит массовые сокращения

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, градообразующая компания Сургута собирается закрыть часть своих непрофильных структурных подразделений. По слухам, речь идет о нескольких управлениях транспорта, а также швейном цехе, нескольких столовых и других, не занятых на добыче нефти «структурок». Слухачи связывают это с давними планами переместить головной офис компании в другой регион.

Нефтяники лишили югорчан парада техники на Первомай

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первомайскую демонстрацию в Сургуте уже успели назвать одной из скучнейших за всю историю. Говорят, якобы в «Сургутнефтегазе» приняли принципиальное решение не выводить технику на Первомай, ограничившись только колоннами из сотрудников. По слухам, власти города уже придумали объяснение этому и распространяют версию, якобы сами люди попросили не использовать технику, чтобы им не пришлось дышать выхлопными газами. «С того момента, как мэром стал Вадим Шувалов, нефтяники перестали выводить на парад технику. А раньше это было потрясающее зрелище», — сетуют слухачи.

Ветеранам Сургута впервые помогут за бюджетный счет

По слухам, накануне 9 мая в Фонд победы в Сургуте так и не поступило ни одной копейки от жителей и предприятий города. Говорят, это происходит впервые. На деньги Фонда победы организовывался праздник для ветеранов, а также различная помощь — проводился ремонт, закупалась новая техника. Рассказывают, в мэрии нашли выход из ситуации — деньги выделят из городского бюджета, а в следующем году заранее начнут переговоры с бизнесменами.

Самое известное учебное заведение ХМАО делают обычной школой

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Скандал разворачивается вокруг планов руководства гимназии-лаборатории Салахова в Сургуте. Говорят, якобы новый директор и ее команда планируют отменить все технологии, которые когда-то запустил Валерий Салахов. Рассказывают, что под вопросом даже изучение второго иностранного языка, не говоря уже об углубленной программе изучения обычных предметов. «Половина педагогов „салаховки“ уже уволилась. Еще несколько человек доработают до конца года и уйдут. А когда-то это была лучшая школа в Югре. Выпускники без проблем поступали в престижные вузы, побеждали на олимпиадах и конференциях», — делятся слухмейкеры.

В Югре закрываются элитные автосалоны

Говорят, жители ХМАО обратили внимание на новый тренд — владельцы автосалонов, где продавались элитные иномарки, перепрофилируют их под более дешевые, бюджетные марки. Рассказывают, якобы дорогие машины перестали покупать, именно поэтому предпринимателям пришлось отказаться от автомобилей премиум-класса. «Самый заметный случай в Сургуте — был „Ягуар“, стала „Лада“. Но это сейчас по всему ХМАО начинается», — рассказывают сплетники.

Полиграф рассудит прокурора и избитую соседку

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Рассказывают, якобы жительница Мегиона, которая обвинила прокурора города Дмитрия Тарасова в избиении, собирается пройти полиграф. По версии слухачей, эту процедуру девушке предложили на добровольной основе сотрудники следственного управления, которые ведут проверку в отношении действий прокурора. «Все с нетерпением ждем завершения проверки следователей, а также результатов самого полиграфа», — судачат слухмейкеры.

Слухи ЯНАО

Из-за места Харючи началась междоусобная война

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Партийцы в «Единой России» на Ямале активно обсуждают грядущее предварительное голосование. Говорят, что до сих пор нет понимания, кто может занять место ушедшего на пенсию Сергея Харючи в ямальском парламенте. На протяжении всех первомайских праздников активно обсуждалось, что вакантный мандат следует отдать лидеру местной оленеводческой общины Степану Вануйто. Он уже показал свою лояльность власти и даже согласился подвергнуть свои стада эксперименту по переходу на изгородное оленеводство. Слухи даже подтвердились, когда его имя появилось в списках участников праймериз ЕР.

Однако вслед за ним документы в ЕР принес Андрей Харючи — сын ушедшего на пенсию политика. По слухам, такого поворота не ожидали даже в партии. С испугу документы приняли, и его зарегистрировали как участника. Теперь думают, как быть.

Ледков лично будет решать конфликт оленеводов

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тазовском районе говорят, что из-за всех событий вокруг мандата Сергея Харючи началась война между кланами оленеводов. Занять прибыльное место хочет каждый, а нерешительность партии власти, которая до конца даже не определилась со своим кандидатом, только усугубляет положение.

Вмешаться в ситуацию решил депутат Госдумы от Ямала, лидер Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. По слухам, на днях он лично побывал в Тазовском районе, встречался с оленеводами и пытался урегулировать конфликт. Но судя по появлению в списках Харючи-младшего, вышло у него не очень.

Правительство Ямала решает, как сделать из фаворита функционера

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В коридорах ямальского правительства говорят, что появлением младшего Харючи на горизонте выборов в ямальский парламент власти недовольны. Его победа — это серьезный удар по имиджу не только всего правительства, но и всей правящей партии, которая хвалится ротациями и сменяемостью, и отрицает наследственную преемственность. Но семья Харючи, по всей видимости, с таким решением не согласна и не собирается уходить из политики.

По слухам, Сергея Харючи уже ждут в Белом доме на разборки. Власти хотят использовать ситуацию, чтобы показать серьезную конкурентную борьбу, но вывести в победители своего кандидата. Одним из рычагов давления может стать проект центра развития оленеводства Сергея Харючи, который он собирался создавать. Если он не образумит сына, то центр может так и остаться только проектом.

Судьбу замглавы Ноябрьска опять пересмотрели

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Заместитель главы администрации Ноябрьска Алексей Ардышев пакует чемоданы. Вопрос о смене места работы уже решенный. До последнего непонятно было только, на какой новой должности окажется известный на Ямале политик. Раньше ему прочили место в «Единой России». Теперь слухачи в правительстве Ямала сообщают, что планы изменились. Недавно освободился пост руководителя аппарата регионального Заксобрания и одного из его заместителей. Алена Резчикова ушла в отставку вместе с супругом Сергеем Резчиковым. По слухам, одна из этих должностей и достанется Алексею Ардышеву. Говорят, что руководство правительства Ямала уже все обсудило и обо всем договорилось. После отпуска Ардышев вернется в Салехард.

В администрации Ноябрьска занялись запугиванием бабушек

Руководство УДСМ администрации Ноябрьска ищет источник утечки приказов о сокращении штатных единиц в детских и подростковых клубах. Как рассказывают возмущенные сотрудники, их вызывают по одному к директорам клубов и с пристрастием допрашивают. В ход идут угрозы уголовными делами за разглашение «конфиденциальной информации», которая таковой не является. Угрожают даже разбирательствами в ФСБ. Всего из одного из управлений администрации стотысячного города собираются в течение двух месяцев уволить 170 человек. Массовые сокращения коснутся и других управлений и муниципальных предприятий, и даже Центральной городской больницы, куда еще совсем недавно не могли найти врачей узких специальностей.

Предприниматели Ямала в шоке от повышения МРОТ и пишут письма

Фото: depositphotos.com © URA.RU

Повышение МРОТ убьет малый бизнес на Ямале. Письмо от имени предпринимателей округа с мольбой о помощи, по слухам, сейчас составляют в Ноябрьске. Бизнесмены уверены, что на местах добиться решения проблемы невозможно, поэтому собираются разослать письма в ТПП ЯНАО, лидерам партий в Законодательном собрании и лично губернатору Дмитрию Кобылкину.

Предприниматели озабочены тем, что с учетом северных надбавок и районного коэффициента, которые начисляются на повышенный с 1 мая МРОТ, сумма заработных плат станет для них неподъемной и убьет их микробизнес. Среди предложений бизнесменов — отобрать пособия у безработных и направить их на компенсацию заработных плат работающего в малом бизнесе нанятого персонала. Таким образом они надеются и сократить число безработных, которым станет невыгодно стоять на учете, и они быстрее найдут работу в малом бизнесе, и получить выбор среди новых сотрудников. Сейчас мало кто из потерявших основную работу в бюджетных или отраслевых предприятиях хочет наниматься к частникам.

Бизнесмены готовы на все ради спасения своих ТЦ

На Ямале закрыты два крупных торгово-развлекательных центра. Один в Ноябрьске, второй в Новом Уренгое, оба — по обеспечительной мере прокурорского реагирования. На очереди еще несколько. Среди них — крупнейший рынок «Север», состоящий из трех крупных корпусов, в Ноябрьске.

И если собственники закрытых зданий не смогли договориться с надзорными органами об отсрочке закрытия, то собственнику «Севера» — крупному бизнесмену и депутату Ноябрьской городской думы Анатолию Гампелю — пока это удается. Как жалуются собственники закрытых ТРЦ, подход надзорников слишком наглядно избирателен. Предприниматели поэтому жалеют, что в свое время не избирались в городские собрания депутатами.

Слухи Пермского края

Решетников уже готов к инаугурации…

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На этой короткой рабочей неделе поползли слухи, что губернатор Пермского края Максим Решетников после участия в первомайской демонстрации и пробежки по Комсомольскому проспекту якобы сразу направился в Москву с непонятной целью. Шептуны, впрочем, уточняют, что улетел он не сразу, но не уточняют куда. Дело в том, что глава региона взял короткий отпуск до 7 мая.

А вот в понедельник, 7 мая, Решетников уже будет на инаугурации президента России. После он вернется в Пермь, проведет ряд совещаний, а затем начнет готовиться к празднованию Дня Победы. Ну, а после 9 мая ожидается много интересного — возможно, губернатор объявит о каких-то кадровых решениях.

… и встречам с застройщиками

По слухам, Максим Решетников после окончания майских праздников возобновит встречи с пермскими строителями, писавшими «недовольное» обращение. Пока такая беседа была одна, но прошла она результативно — «Сатурн-Р» взял на себя обязательства построить школу и детский сад в микрорайоне Красные казармы.

Говорят, девелоперы сами уже интересуются, когда их позовут на разговор. Они якобы настроены снять напряжение и пойти навстречу властям. Но какие социальные обязательства готовы выполнить другие строители — вопрос. Все-таки далеко не все застраивают целые микрорайоны.

Удальев обидел энергетиков

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи утверждают, что у пермских «тепловиков» (в первую очередь речь о «Т Плюс» миллиардера Виктора Вексельберга) появились серьезные вопросы к вице-премьеру правительства и руководителю Региональной службы по тарифам (РСТ) Антону Удальеву. Дело в том, что энергетики на прошлой неделе опубликовали рейтинг управляющих компаний — должников за тепло. Антилидером с суммой 164,7 млн рублей стала небезызвестная УК «ТехКомфорт», находящаяся в процедуре банкротства.

Но кое-что крайне удивило «тепловиков»: дело в том, что Удальев неделей ранее выступал перед депутатами Заксобрания и презентовал аналогичный рейтинг. Так вот «ТехКомфорта» в списке вообще не оказалось. Как и УК «Экво», которая реально занимает восьмую позицию.

Теперь энергетикам приходится разбираться: то ли огромные долги были накоплены всего за неделю (что даже чисто теоретически нереально), то ли Удальев почему-то предпочел утаить от депутатов главного должника.

Абдуллину не пускают в медицину

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры доносят, что вице-премьер Татьяна Абдуллина пробует все способы для усиления своих позиций в правительстве. Не оставляет она и попыток вмешаться в политику министерства здравоохранения.

Как говорят, Абдуллиной не удается стать «своей» для руководства минздрава, управлять ведомством она сегодня не может. Поэтому чиновница ищет союзников среди медиков, но тоже без особого успеха.

Не исключено, что вице-премьера ждут проблемы, если ее вызовет губернатор. Ведь формально Абдуллина курирует минздрав, но вряд ли сможет рассказать, что сейчас происходит с реформой медицины.

Гершанок готовит большой проект для минздрава

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ходят слухи, чиновники минздрава по указанию министра Дмитрия Матвеева вовсю готовятся к централизованным закупкам, которые начнут с 1 июля. Подразумевается, что больницы не смогут сами у кого угодно закупать медикаменты и расходные материалы. Цель благая — экономия средств.

Говорят, аукционы готовит и министерство закупок во главе с Львом Гершаноком. В прошлом году оно уже сработало на отлично, когда провело конкурсы на предоставление абсолютно новых машин для пермской станции скорой помощи. Однако сплетники утверждают, что технические задания на медикаменты, расходные материалы и прочее выглядят типовыми и словно «заточенными» под конкретных поставщиков. И теперь интересно, кто же выиграет эти конкурсы.

Гершанок же пока что путешествует по Армении — видимо, изучает достижения местной бархатной революции, которые сможет использовать в дальнейшей работе.

У Глызина забрали все деньги

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухмейкеры утверждают, что министр спорта Олег Глызин сейчас фактически отстранен от решения каких-либо финансовых вопросов и стремительно превращается в зиц-председателя. А реально деньгами отрасли сейчас управляет директор «Центра спортивной подготовки Пермского края» Петр Перминов.

В чиновничьих кабинетах шепчутся, что Перминов и станет новым министром спорта, но после того, как на Глызина спишут все непопулярные решения. При этом пермские спортсмены откровенно опасаются Перминова — реально он не имеет никакого отношения к физической культуре, большую часть карьеры проработал в аппарате правительства и остается под влиянием экс-губернатора Олега Чиркунова. Ну, а об отношении последнего к спорту все прекрасно знают — Прикамье вообще даже не подавало заявку на проведение матчей чемпионата мира по футболу.

Команду Заббаровой берут под контроль

Пока все в Прикамье гадают, кто же возглавит региональное управление Следственного комитета (СК) после ухода Марины Заббаровой, слухачи утверждают, что «федералы» приняли решение взять под контроль ее команду. А это сильно бьет по перспективам двух заместителей Заббаровой — Сергея Сарапульцева и Дмитрия Анащенко.

При этом растут шансы третьего заместителя — Алексея Сердюкова, прибывшего из Москвы в январе. Но не исключено, что руководящий пост достанется какому-то пока не названному «варягу», а Сердюков станет его правой рукой — вдвоем «чистку» проводить легче.

Давыдов не хочет возвращаться в пермский главк

Настойчивые пермские сплетники то и дело «вбрасывают» информацию, что вместо Виктора Кошелева в ближайшее время региональный главк МВД возглавит Михаил Давыдов. Сейчас он руководит полицией Оренбургской области, но долгие годы работал на позиции заместителя в Прикамье.

Впрочем, шептуны утверждают, что бывший москвич Давыдов вовсе не намерен возвращаться в Пермь. Якобы он активно добивается назначения начальником управления внутренних дел Юго-Западного округа столицы. Чем это все закончится — в ближайшее время станет ясно.

Уткин напряжен из-за заместителя…

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Слухачи утверждают, что между председателем Пермской городской Думы Юрием Уткиным и его первым заместителем Дмитрием Малютиным возросло напряжение. Последний якобы готов заменить начальника и стать спикером. Но при соответствующем благословении губернатора Максима Решетникова.

На людях и Уткин, и Малютин ведут себя так, будто у них все в порядке. Но информаторы сообщают, что спикер уже выразил недовольство Малютину и главе города Дмитрию Самойлову, которые якобы хотят лишить его поста. Доброжелатели спикера уверены в прочности позиций Уткина, а их противники не смеют строить прогнозы и предлагают дождаться, когда губернатор включится в рабочий режим после всей череды майских праздников.

… и привлекает внимание к «Бессмертному полку»

В преддверии празднования 9 мая сплетники активно стали обсуждать, кто из пермских вип-персон принимает участие в акции «Бессмертный полк». Ведь не секрет, что эту инициативу всячески стараются оградить от политики.

Слухачи говорят, что интересная тенденция сложилась в Перми. Председатель городской Думы Юрий Уткин якобы выходит на акцию с портретом деда своей супруги. Впрочем, удивляться нечему. Как говорят, предыдущий спикер пермского парламента Игорь Сапко (теперь он — депутат Госдумы) тоже участвовал в «Бессмертном полку» и тоже с портретом деда жены.

Слухи Курганской области

Курганским приставам нашли начальника

В Кургане до сих пор гадают, кто же займет место экс-руководителя региональной службы судебный приставов Ивана Зубова, который переехал в другой регион. «Все еще не прислали приемника — значит, все же назначат местного, согласуют документы», — высказывают слухмейкеры свои предположения. Напомним, сейчас обязанности руководителя исполняет бывший зам Зубова Ирина Уварова.

Назаренко не может победить Сочнева

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Слухачи с интересом наблюдают за схваткой за пост председателя торгово-промышленной палаты Курганской области. Одни уверены, что раз нового председателя Илью Назаренко поддерживает правительство региона, он добьется заветной должности. Однако другие уверены, что у новичка не хватит юридической подкованности победить Евгения Сочнева. «Да и никто из тяжеловесов бизнеса не готов за Назаренко заступиться», — отмечают слухачи.

Выпущенный судом подозреваемый угрожает свидетелям

Выпущенный на свободу решением предприниматель из Щучья Смбат Асрян, который подозревается в хищениях бюджетных средств, по слухам, развил бурную деятельность. Слухачи утверждают, что он уже успел договориться с главой района Петром Чикишевым о линии защиты — вместе они планируют свалить всю вину на руководителей детсада и спортшколы. Кроме того, слухмейкеры сообщают об угрозах физической расправы, которые поступали в адрес свидетелей. «Зачем суд так поступил — непонятно, сейчас все дело развалится», — недоумевают сплетники.

Введенское ДРСУ станет плацдармом для крупных дел

Сплетники с интересом наблюдают, как будет развиваться история с назначением бывшего руководителя финуправления области на пост начальника введенского дорожного управления. «Ясно, что не просто так он туда пришел, будут через него проворачивать крупные дела», — рассуждают слухмейкеры. Кое-кто даже предположил, что «засветившуюся» «Автодор «Северо-Запад» схему тайных закупок иномарок для правительства переведут поближе — в пригород Кургана. «Только они не учли, что неравнодушных жителей тут гораздо больше, все же на виду», — предупреждают слухачи.

В Шадринске возмущены результатами выборов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске до сих пор не могут пережить победу кандидата от «Единой России» Виктории Семеновой на довыборах в городскую думу. «Как ей не стыдно получать мандат», — шепчутся злопыхатели за ее спиной, напоминая, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. Напомним, результаты выборов в избиркоме утвердили, однако признали, что прошли они не идеально.

Полиция настроена решительно

Правоохранительные органы настроены жестоко и показательно карать тех, кто осмелится выйти в Кургане на несанкционированный митинг 5 мая, предупреждают слухачи. «За президента проголосовало подавляющее большинство, тут никаких сомнений нет. А вот желающие подогреть ситуацию скорее всего отсидятся дома и подставят „горячие головы“ из молодежи. Есть установка не либеральничасть с ними», — объясняют слухмейкеры.

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