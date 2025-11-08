Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Выплаты и пенсии

Подсчитана средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,2 тысячи рублей
08 ноября 2025 в 06:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Средний размер пенсии увеличился с начала текущего года

Средний размер пенсии увеличился с начала текущего года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2025 года составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают данные Социального фонда.

«Согласно данным, средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц», — сообщает РИА Новости. По данным на 1 января 2025 года он составлял 24979,27 рубля.

При этом есть разница в размере пенсии в зависимости от трудового статуса пенсионеров. Работающие в среднем получают 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.

Продолжение после рекламы

Ранее профессор Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова прогнозировала дальнейший рост страховой пенсии до 27 788,8 рублей в 2026 году. Она отметила, что повышение коснется и средних выплат по социальной пенсии по старости, которую получают неработающие граждане пенсионного возраста.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал