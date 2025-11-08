Подсчитана средняя пенсия по старости в России
Средний размер пенсии увеличился с начала текущего года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2025 года составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают данные Социального фонда.
«Согласно данным, средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц», — сообщает РИА Новости. По данным на 1 января 2025 года он составлял 24979,27 рубля.
При этом есть разница в размере пенсии в зависимости от трудового статуса пенсионеров. Работающие в среднем получают 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.
Ранее профессор Юлия Финогенова из РЭУ им. Г. В. Плеханова прогнозировала дальнейший рост страховой пенсии до 27 788,8 рублей в 2026 году. Она отметила, что повышение коснется и средних выплат по социальной пенсии по старости, которую получают неработающие граждане пенсионного возраста.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.