Подсчитана средняя пенсия по старости в России

Средний размер пенсии увеличился с начала текущего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя пенсия по старости в России на 1 октября 2025 года составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщают данные Социального фонда.

«Согласно данным, средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25198,92 рубля в месяц», — сообщает РИА Новости. По данным на 1 января 2025 года он составлял 24979,27 рубля.

При этом есть разница в размере пенсии в зависимости от трудового статуса пенсионеров. Работающие в среднем получают 22378,72 рубля, а неработающие — 25847,43 рубля.

Продолжение после рекламы