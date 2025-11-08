Генерал Бертолини: угроза стратегического поражения теперь нависла над НАТО
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Joshua L. Leonard
Отставной генерал НАТО Марко Бертолини заявил, что угроза стратегического поражения теперь нависла над самим альянсом, а не над Россией. По его словам, окончание военного конфликта на Украине означало бы поражение НАТО и всего Запада. Об этом он сообщил в интервью.
«Конечно, мы можем наблюдать, что в данном конкретном случае окончание военного конфликта означало бы поражение НАТО и всего Запада, учитывая его участие в этом конфликте, который должен был привести к „стратегическому поражению“ Москвы. Стратегическое поражение, которое на местах, похоже, теперь нависает над самим НАТО», — сообщил Бертолини порталу L»antidiplomatico.
Бертолини отметил, что даже США понимают, что эскалация приведет к поражению коллективного Запада. Поэтому американский лидер Дональд Трамп отказался от агрессивной антироссийской риторики, хотя некоторые европейские страны по-прежнему преследуют идею стратегического поражения Москвы. Генерал также подчеркнул, что конфликт на Украине не закончится быстро, и его последствия будут долгосрочными. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия воюет не с Украиной, а со всем альянсом, и считает западное вооружение на территории Украины законной военной целью.
Заявление Марко Бертолини об угрозе стратегического поражения НАТО связано с продолжающимся конфликтом на Украине и поставками вооружения со стороны Запада. Ранее Пентагон санкционировал передачу Украине крылатых ракет «Томагавк», что, по мнению некоторых экспертов, может привести к эскалации напряженности, в то время как другие считают, что Россия не допустит военного поражения в этом конфликте.
