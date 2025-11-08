Россияне будут отдыхать рекордное количество дней на предстоящих каникулах

Предстоящие новогодние каникулы станут самыми длинными за 12 лет Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В предстоящие новогодние праздники 2025-2026 годов россиян ожидают самые длинные каникулы за последние 12 лет. Общий отдых продлится 12 дней, а на работу граждане выйдут только 12 января. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Начиная с 2013 года, россияне привыкли к длительным выходным, но все же их длительность составляла, как правило, 10, максимум 11 дней. Наконец, в 2026 году каникулы продлятся до 11 января включительно», — пояснила депутат. Ее слова передает РИА Новости.

Бессараб также уточнила график работы в последнюю неделю уходящего года. По ее словам, граждане отработают только понедельник и вторник, а среда, 31 декабря, уже станет первым днем новогодних каникул. Таким образом, рабочим будет лишь два дня перед чередой праздничных выходных.

