В Харькове и Киеве прогремели взрывы
На Украине слышны взрывы в нескольких городах
Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz
Взрывы были слышны в Киеве, Харькове и Днепропетровске на Украине. Жители Киева и Харькова сообщили о нескольких взрывах, прозвучавших в городах. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Взрывы были слышны в Киеве на Украине, а также в пригороде Харькова и Днепропетровске», — сообщается в telegram-канале украинского «24 канала». Украинский телеканал «Общественное», в свою очередь, сообщил о повторных взрывах в пригороде Харькова.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит по всей территории страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
Взрывы в Киеве, Харькове и Днепропетровске произошли на фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре, которые Вооруженные силы РФ начали наносить с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Удары нацелены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.