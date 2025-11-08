Убитый в ОАЭ криптобизнесмен и друг Дурова оставил многомиллионные долги

Девять исполнительных производств возбуждено в отношении убитого в ОАЭ криптобизнесмена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Убитый в ОАЭ криптобизнесмен Роман Новак имел в России долги на сумму свыше 7 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы судебных приставов.

«Погибший в Объединенных Арабских Эмиратах криптобизнесмен Роман Новак, убитый вместе с супругой, оставил в России значительные долги. В отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств о взыскании общей суммы более 7 миллионов рублей. Шесть из этих производств уже прекращены по причине отсутствия у предпринимателя имущества для погашения задолженности», — передают РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

В настоящее время судебные приставы продолжают взыскание по действующим исполнительным производствам. Они связаны с возмещением ущерба, причиненного преступлением физическим и юридическим лицам, на сумму свыше 6,9 миллиона рублей, из которых более 229 тысяч рублей составляют исполнительский сбор.

