Определены виды угроз устойчивости и безопасности интернета в России
Новые правила направлены на выявления и устранения угроз, которые могут нарушить работу интернета
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В России определили виды угроз устойчивости и безопасности интернета. Об этом говорится в документе, утвержденром правительством РФ.
«Настоящие правила определяют виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — значится в документе. С ним ознакомился ТАСС.
Документ устанавливает порядок выявления и устранения угроз, которые могут нарушить работу интернет-инфраструктуры и сетей связи в стране. Правила позволят более эффективно реагировать на возможные кибератаки и другие риски, способные дестабилизировать работу цифровых сервисов и коммуникаций.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.