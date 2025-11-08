Логотип РИА URA.RU
Определены виды угроз устойчивости и безопасности интернета в России

08 ноября 2025 в 05:19
Новые правила направлены на выявления и устранения угроз, которые могут нарушить работу интернета

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России определили виды угроз устойчивости и безопасности интернета. Об этом говорится в документе, утвержденром правительством РФ.

«Настоящие правила определяют виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — значится в документе. С ним ознакомился ТАСС.

Документ устанавливает порядок выявления и устранения угроз, которые могут нарушить работу интернет-инфраструктуры и сетей связи в стране. Правила позволят более эффективно реагировать на возможные кибератаки и другие риски, способные дестабилизировать работу цифровых сервисов и коммуникаций.

