Стало известно, как избежать внесудебного взыскания налоговых долгов
Как оспорить налоговый долг без суда: новые правила ФНС
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
С 1 ноября в России налоговые долги, пени и штрафы могут быть списаны с банковских счетов в досудебном порядке. Чтобы избежать этого, должнику необходимо уведомить ФНС о своем несогласии с решениями налоговых органов. Об этом сообщается в документах ФНС.
«Долги по налогам и другим обязательным платежам в России, а также пени и штрафы с 1 ноября могут быть списаны с банковских счетов налогоплательщиков в досудебном порядке, а чтобы этого не произошло, должнику необходимо уведомить ФНС о своем несогласии с решениями налоговых органов. По действующим правилам, налогоплательщик может не согласиться с полученным налоговым уведомлением, например, если в нем указаны неверные данные о его имуществе, и налог начислен некорректно. Он также может оспорить решение о доначислении налогов, начислении пени и штрафов», — пишет РИА Новости со ссылкой на документы ФНС.
Досудебный порядок оспаривания налоговых решений обязателен: в течение месяца необходимо подать заявление в налоговую инспекцию, отправить его по почте или в электронном виде через «личный кабинет». К заявлению нужно приложить расчеты, объяснения и документы, подтверждающие правоту налогоплательщика.
ФНС может согласиться с доводами частично или полностью, отменить или уменьшить сумму платежа, либо отказать в обжаловании. В случае несогласия с решением можно подать апелляционную жалобу в вышестоящий орган, а затем, при необходимости, обратиться в суд.
С 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать налоговые задолженности с физических лиц и самозанятых в досудебном порядке. Ранее для взыскания долгов служба была обязана обращаться в суд и ждать решения, теперь же процесс взыскания ускорится: после уведомления гражданина через «Госуслуги» или личный кабинет ФНС сможет списать средства при отсутствии возражений в течение 30 дней. Изменения касаются долгов по имущественным, земельным, транспортным налогам и НДФЛ.
