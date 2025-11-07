Sky: военные Британии попали в больницу после испытаний новых бронемашин

Испытания проблемных бронемашин вновь привели к госпитализации военных в Британии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Британские военные вновь столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний бронемашин Ajax, что ставит под сомнение заявления властей об устранении всех неполадок. Об этом сообщают СМИ.

«Новые случаи госпитализации военнослужащих зафиксированы в Великобритании после испытаний боевых бронированных машин Ajax. Британские военные, которые и ранее неоднократно жаловались на проблемы со слухом после длительного использования Ajax, продолжают обращаться за помощью к врачам. Несколько военнослужащих прошли обследование в военном медицинском центре после испытания бронемашин летом 2025 года», — передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства.

6 ноября замминистра обороны Люка Полларда заявил о полном устранении всех неполадок и готовности техники к боевому применению. Информация о новых случаях обращений к врачам после испытаний Ajax может поставить крест на планах британских властей экспортировать эти машины за рубеж, отметил Sky News.

Программа создания 589 машин Ajax компанией General Dynamics UK столкнулась с многолетними задержками и проблемами. Испытания неоднократно приостанавливались из-за жалоб экипажей на потерю слуха, отеки суставов и чрезмерную вибрацию, мешающую вести прицельный огонь на ходу. Появление новой информации о проблемах со здоровьем у военных может сорвать планы британского правительства по экспорту этих боевых машин.