Sky: военные Британии попали в больницу после испытаний новых бронемашин
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Британские военные вновь столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний бронемашин Ajax, что ставит под сомнение заявления властей об устранении всех неполадок. Об этом сообщают СМИ.
«Новые случаи госпитализации военнослужащих зафиксированы в Великобритании после испытаний боевых бронированных машин Ajax. Британские военные, которые и ранее неоднократно жаловались на проблемы со слухом после длительного использования Ajax, продолжают обращаться за помощью к врачам. Несколько военнослужащих прошли обследование в военном медицинском центре после испытания бронемашин летом 2025 года», — передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства.
6 ноября замминистра обороны Люка Полларда заявил о полном устранении всех неполадок и готовности техники к боевому применению. Информация о новых случаях обращений к врачам после испытаний Ajax может поставить крест на планах британских властей экспортировать эти машины за рубеж, отметил Sky News.
Программа создания 589 машин Ajax компанией General Dynamics UK столкнулась с многолетними задержками и проблемами. Испытания неоднократно приостанавливались из-за жалоб экипажей на потерю слуха, отеки суставов и чрезмерную вибрацию, мешающую вести прицельный огонь на ходу. Появление новой информации о проблемах со здоровьем у военных может сорвать планы британского правительства по экспорту этих боевых машин.
Проблемы с военной техникой не являются редкостью: ранее Бельгия столкнулась с трудностями после получения истребителей F-35 — их эксплуатация оказалась слишком дорогой, а шум от двигателей беспокоит жителей вблизи авиабаз. Кроме того, воздушного пространства Бельгии недостаточно для тренировочных полетов новых самолетов, из-за чего министерству обороны приходится договариваться с соседними странами.
