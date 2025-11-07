Логотип РИА URA.RU
Зимние шины в России подорожали за год на 10-15%

08 ноября 2025 в 04:34
За последние годы на рынке автомобильных шин выросли цены и изменилась структура предложения

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зимние шины в России подорожали на 10-15% за год. Об изменинях на рынке рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, на рост цен повлияла инфляция. «Во-вторых — часть компонентов, из которых изготавливают шины, под санкциями, и это нужно учитывать, выстраивать альтернативную логистику, которая также влияет на рост цен», — отметил Хайцеэр, его цитирует «Парламентская газета». При этом вице-президент НАС подчеркнул, что подорожание некритичное: за минувший год цены выросли примерно на 10–15% в зависимости от категории шин.

Из-за ухода иностранных производителей с российского рынка структура предложения изменилась: теперь большую долю занимают отечественные и китайские шины. По мнению эксперта, отечественная резина в целом неплохая, хотя и уступает импортной. Проблемы могут возникнуть с редкими размерами и низкопрофильной резиной, но российская шинная промышленность постепенно адаптируется к спросу.

