Зимние шины в России подорожали за год на 10-15%

За последние годы на рынке автомобильных шин выросли цены и изменилась структура предложения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зимние шины в России подорожали на 10-15% за год. Об изменинях на рынке рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По словам эксперта, на рост цен повлияла инфляция. «Во-вторых — часть компонентов, из которых изготавливают шины, под санкциями, и это нужно учитывать, выстраивать альтернативную логистику, которая также влияет на рост цен», — отметил Хайцеэр, его цитирует «Парламентская газета». При этом вице-президент НАС подчеркнул, что подорожание некритичное: за минувший год цены выросли примерно на 10–15% в зависимости от категории шин.