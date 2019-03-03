Зачем Порошенко срывает шапки с людей и хватает их за нос?

На встречах с избирателями Порошенко кидается в истерику Фото: Официальный сайт Президента Украины

На неделе российские СМИ распространили видео, на котором президент Украины Петр Порошенко сдирает шапку с девушки, которая пытается задать ему вопрос. Новость активно распространилась в медиа и в соцсетях, однако почти нигде не рассказывается, что именно вызвало столь нервную реакцию украинского президента. По наблюдениям политологов, Порошенко уже не первый раз впадает в истерику на встречах с избирателями. Это реакция на один и тот же вопрос, который ему задают десятки людей: «Зачем вы преследуете блогера Анатолия Шария?». Отсутствие ответа может уничтожить его президентскую кампанию, считают эксперты.

В Украине президент редко сидит больше одного срока. Единственным исключением стал Леонид Кучма, который руководил страной с 1994 по 2005 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украинский журналист Анатолий Шарий живет в Европе с 2013 года. Тогда же он начал вести популярный видеоблог (около 1,8 миллиона подписчиков на Youtube), в котором критикует украинские власти. В 2017 году главным объектом его критики стал президент Петр Порошенко. Украинские власти ответили Шарию уголовными делами, а провластные телеканалы демонстративно поддержали российского адвоката Марка Фейгина, когда тот в 2017 году обвинил украинского блогера в педофилии. В 2018 году Шарий выиграл у Фейгина суд о защите чести и достоинства, после чего объявил «войну» Порошенко. Он пообещал 15 тысяч гривен (около 36,5 тысяч рублей) каждому, кто задаст Порошенко вопрос «Зачем вы преследуете Анатолия Шария?» и снимет это на видео.

Первый раз украинский президент услышал этот вопрос на встрече с избирателями 11 января. Тогда Порошенко ответил: «Шарий — не украинский журналист. Он работает на Россию». Однако со временем такие вопросы стали звучать буквально на каждой встрече с избирателями, а реагировать украинский президент стал все более нервно. Вначале он пытался их игнорировать, затем отвечал словами: «Никто вам 15 тысяч гривен не даст». В конце января начали появляться видео, на которых Порошенко уже начал вырывать телефон из рук у людей, задающих вопрос.

Особенно тяжелой для Порошенко стала встреча с избирателями в Калуше (Ивано-Франковская область) в конце февраля, где вопросы из толпы сыпались буквально со всех сторон. Президенту задали вопрос даже во время селфи с ним.

Апофеозом же стала встреча в Запорожье 28 февраля, где Порошенко срывает шапку с девушки, задавшей тот самый злополучный вопрос, и кидает ей в лицо. На той же встрече Порошенко хватает другого украинца за нос.

Это событие вызвало бурю в социальных сетях, причем как в России, так и на Украине. Пользователи с удивлением спрашивали друг у друга, почему Порошенко ведет себя неадекватно. Администрации президента Украины даже пришлось оправдываться: произошедшее было объяснено случайностью.

Украина отказалась принимать российских наблюдателей на своих президентских выборах Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Флешмоб, объявленный Шарием, будет продолжаться, замечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Подобные выходки Шария оказываются востребованными — это и понятно, с учетом того, каким мощным антирейтингом сегодня обладает Порошенко», — рассказал он «URA.RU». При этом всем своим поведением украинский президент демонстрирует, что явно не готов к таким выпадам и информационным атакам.

Флешмоб наносит серьезный урон политическому образу Петра Порошенко прямо в самый разгар президентской кампании, заметил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко. «Происходит разрушение образа. Порошенко рассказывает про себя, что он — европеец, очень воспитанный и образованный человек. Официальная пропаганда очень долго продвигала тезис, что наконец-то у Украины есть президент за которого не стыдно. А в итоге он, как гопник, с девушки шапку срывает. Это в лучших традициях Януковича», — пояснил Минченко «URA.RU». Напомним, после Майдана официальные украинские СМИ неоднократно припоминали Януковичу, что в молодости он «воровал шапки».

Кроме того, флешмоб Шария наносит серьезный урон позициям Порошенко внутри украинской элиты. «Все увидели, что он не машина, которая страшна и с которой лучше не связываться. Порошенко скорее смешон и нелеп», — говорит Минченко.

По словам Брутера, за считанные дни до выборов окружение Порошенко постарается оберегать его от различных провокаций, поскольку реакция на них стоит президенту голосов.

«URA.RU» не удалось получить комментарий Анатолия Шария. В соцсетях он заверил, что «шоу будет продолжаться». Он заявил, что продал собственный автомобиль Bentley, чтобы продолжать выплаты каждому, кто задаст неудобный вопрос Порошенко и снимет это на видео. При этом, по его словам, многие украинцы отказываются от денег и задают вопрос просто так.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта. Помимо Порошенко, в них участвуют более 40 кандидатов. Согласно данным социологов, наибольшие шансы пройти во второй тур у президента Петра Порошенко, главы партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко и артиста Владимира Зеленского.