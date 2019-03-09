Штрафы заставят медиков массово уходить из профессии

Штрафные санкции для медиков в итоге выйдут боком для больных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Введение штрафов для врачей чревато тем, что многие медики начнут уходить из профессии. Представители сообщества утверждают: сначала государство должно создать достойные условия труда, а уже потом — вводить санкции. В ином случае дефицит докторов в регионах рискует оказаться катастрофическим.

На этой неделе Минздрав России опубликовал законопроект, который вводит ответственность для медучреждений и врачей за оказание помощи, не соответствующей закрепленным стандартам. Докторов за это предлагается штрафовать на сумму от девяти до 20 тысяч рублей, а организации — от 50 до 70 тысяч. Предлагается также расширить полномочия сотрудников Росздравнадзора в сфере привлечения медиков к административной ответственности.

Многие врачи готовы уйти из профессии в случае введения системы штрафов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Увлечение штрафами может оказаться очень опасным. Если докторам все время грозить дубинкой, они просто уйдут из профессии, например, мебель собирать. Это, к сожалению, может оказаться более выгодным», — заявил «URA.RU» главный врач «Клиники психологической адаптации» Алексей Магалиф. По его словам, сегодня многие медики трудятся исключительно на энтузиазме. «Врачи — не роботы, у них и так огромная нагрузка, поэтому они и ошибаются. Избавьте медиков от бюрократии, создайте нормальные условия работы и уже после этого — вводите штрафы», — сказал Магалиф.

Принятие новации обернется многочисленными исками от самих медиков, прогнозирует в разговоре с «URA.RU» председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов.

«Непонятно, на основании чего будут выноситься подобные штрафы. Если пациент обратился к терапевту с температурой, совершенно не факт, что у него ОРЗ. И какое обследование нужно сделать — тоже непонятно. А если это происходит в поселковой больнице, где нет необходимых условий для диагностики, то ситуация еще более непонятна», — сказал собеседник агентства.

Врач-хирург одной из региональных больниц, пожелавший сохранить инкогнито, пояснил «URA.RU», что «в такой ситуации будет стоять одна задача — отфутболить пациента». «Сложится ситуация, при которой каждый больной будет восприниматься как потенциальная угроза. Вот и получается, что врачу будет выгоднее всячески заволокитить процесс, чтобы пациент „увяз“ в обследованиях и анализах», — признался доктор.

Зачастую врачи в регионах трудятся на энтузиазме Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Введение административной ответственности необходимо, однако штрафы должны заменить существующий сегодня механизм уголовного преследования медиков, заявил «URA.RU» президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский. «Сажать [врача] за каждую ошибку — полный бред! Штрафы призваны заменить уголовное наказание. Если же речь идет об ошибке, которая повлекла тяжелые последствия, например, смерть пациента, то врача могут лишить права заниматься медицинской деятельностью. Это очень серьезная санкция», — сказал эксперт. По его словам, система штрафов может оказаться вполне эффективной: «Ее можно сравнить с системой наказания за нарушение Правил дорожного движения. Раз нарушил — получил штраф, два — получил штраф, а на третий — лишат прав. Так и здесь. Думаю, мало кому захочется становиться злостным нарушителем, поэтому врачи сядут за учебники».

В то же время доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов полагает, что для нерадивых медиков штрафные санкции вряд ли станут помехой. «Есть такие недобросовестные представители профессии, которые расценивают пациента исключительно как источник получения денег. Вот они и начинают „залечивать“ людей — назначать кучу ненужных обследований и анализов. В итоге оставляют людей без копейки. Они очень хорошо зарабатывают и в случае чего готовы отдать 10-20 тысяч рублей, для них это не критично», — резюмировал Виноградов.