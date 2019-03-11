300-летие Екатеринбурга: Путин, новая книга Иванова, город на монетах

В 2023 году вся страна будет говорить о Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подготовила программу празднования 300-летия Екатеринбурга. Копия документа оказалась в распоряжении «URA.RU». Пока в ней — 20 основных мероприятий, часть из которых вместе с тратами на них согласована свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, а часть — еще находится у главы региона на рассмотрении.

Какие события включены в празднование 300-летия Екатеринбурга

— Шесть книг и шесть документальных фильмов об истории города от писателя Алексея Иванова. Это самые грандиозные затраты (80 млн рублей) на рекламную кампанию (всего 121 млн рублей). За эти деньги разработают бренд-бук (1,20 млн рублей), подготовят сувениры с символикой города (5 млн), издадут энциклопедию Екатеринбурга в III томах (10,40 млн). Собственно реклама праздника обойдется в 24,60 млн рублей.

Алексею Иванову на «документальные проекты» будет выделено 80 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Развлекательная смета Дня города (третье воскресенье августа) увеличена в шесть раз. Вместо 31 млн рублей, потраченных на праздник 2018 году юбилейное веселье в 2023-м обойдется бюджету в 197 млн рублей. Пока программа не раскрыта и не расторгована по аукционам, выглядит она как стандартный ежегодный набор: «Юбилейные мероприятия на открытых площадках города, в том числе районных, фестиваль уличного искусства „Стенограффия“, международный фестиваль духовых оркестров, авиашоу, лазерное шоу, фейерверк».

— Путина пригласят на Екатеринбургскую ассамблею. Благотворительный вечер участник списка Форбс (№62, состояние 1,6 млрд долларов), владелец ТМК Дмитрий Пумпянский проводит каждый год. Но на 300-летие Екатеринбурга ассамблея обещает быть особенной. Согласно официальным планам, в ней пригласят поучаствовать президента России Владимира Путина.

Патриарха ждут на юбилей Екатеринбурга, как и президента Фото: Антон Белицкий © URA.RU

— Глава РПЦ на юбилейных Царских днях. Летом 2018 года, когда в Екатеринбурге отмечали 100 лет расстрела семьи последнего российского императора Николая II, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел с единоверцами 21 километр до Ганиной ямы. Теперь старшего иерарха Русской православной церкви ждут в Екатеринбурге на 105-летие того же события, которое приходится как раз на 2023 год.

— Съезд городов-побратимов — таких у уральской столицы сразу 13 (китайский Гуанчжоу, американский Сан-Хосе, итальянская Генуя и другие). Пока неясно, будет ли это фестиваль для горожан или просто дипломатические визиты.

Какие события еще ждут согласования?

Под вопросом остается проведение Уральского открытого кинофестиваля российского кино, выпуск памятных монет Банка России (10 рублей), медалей и почтовых марок.

В свои желания город также записал выездное заседание Русского географического общества с участием президента России Владимира Путина и товарищеский футбольный матч (игроки неизвестны), на который готовы потратить 35 млн рублей.

Кто из чиновников осваивает деньги?

Программа празднования «Екатеринбург-300» по большей части одобрена губернатором. Еще несколько пунктов — пока «на согласовании» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программу празднования юбилея обсуждали и предварительно утвердили еще 20 февраля. Совещание по этому поводу прошло в резиденции губернатора с участием вице-губернатора Сергея Бидонько, а также главы Екатеринбурга Александра Высокинского с его заместителями. Афишировать его итоги не стали по двум причинам: главным политическим событием в этот день было послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, а к тому же не были окончательно согласованы деньги, которые выделят на праздник.

«Губернатор тогда принял в чем-то даже революционное решение, — вспоминает один из посвященных в суть совещания чиновников. — По сути часть бюджета Екатеринбурга была принята на четыре последующих года. Эти деньги городу не нужно будет ежегодно подтверждать или выпрашивать, они уже железно выделены».

Главе екатеринбургского управления культуры Татьяне Ярошевской отвечать за мероприятия самого дорогого в ее карьере Дня города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чиновники предлагают делить программу, на которую хотят потратить 662 млн рублей (302 млн даст область, 263 — город, остальные — спонсоры), на условные три категории: «утвержденное», «обсуждаемое» и «хотелки». Ответственными за ее формирование были назначены Сергей Бидонько и замглавы города Анатолий Гагарин. Первый сегодня находится в коротком отпуске, второй — недоступен для комментария.

Вся эта работа, как предполагает план, ляжет на екатеринбургские управление по развитию внешнеэкономических связей, которое еще даже не оформлено документально, департамент внутренней политики (куратор: замглавы по внутренней политике Анатолий Гагарин) и управление культуры (замглавы по соцблоку Дмитрий Баранов).

Выяснить, появится ли эта программа в общественном доступе, не удалось — телефоны ответственных за общение со СМИ чиновников мэрии пока молчат.