Назван соперник «Автомобилиста». Выполнить наказ Козицына непросто

«Автомобилист» встретится с «Салаватом Юлаевым» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соперником хоккейного клуба «Автомобилист» в борьбе за выход в финал Восточной конференции «Кубка Гагарина» стал башкирский «Салават Юлаев». Это стало известно сегодня, после того, как в первом туре плей-офф «Барыс» обыграл «Торпедо», которое могло стать противником «Автомобилиста». Первые матчи екатеринбургской и уфимской команд пройдут в столице Среднего Урала 14 и 16 марта на льду КРК «Уралец».

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» уже встречались в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Автомобилист» еще до начала текущего сезона наделал много шума, укомплектовав команду такими игроками, как Найджел Доус и Стефан да Коста. До нового года команда установила собственный рекорд в 18 беспроигрышных матчей подряд. По ходу сезона без спадов не обошлось, но в результате команда впервые в своей новейшей истории уверенно вышла в плей-офф КХЛ с первого места в конференции, оправдав ожидания и болельщиков, и спортивных экспертов, возлагавших большие надежды на нового президента клуба, гендиректора УГМК Андрея Козицына.

«Занять первое место (в регулярном чемпионате — прим.ред.) на Востоке — уже само по себе большое достижение, учитывая количество грандов в этой конференции, — рассказал «URA.RU» главный редактор allhokkey.ru Евгений Сафонов. — В целом команда показывает атакующий хоккей, много комбинируют, стараются держать шайбу, играют первым номером.

Стиль игры «Автомобилиста» (по сравнению с прошлым сезоном) не изменился, но добавились мастера, поэтому игра стала еще лучше и в плане зрелищности, и в плане результата».

В первом раунде плей-офф «Автомобилист» встречался с челябинским «Трактором», который завершил регулярку на восьмой строчке. Билеты на домашние матчи «шоферов» разлетелись практически полностью еще на этапе продажи для владельцев абонементов, поэтому многим желающим во время общего старта продаж билетов не хватило. На выездных матчах для болельщиков «Автомобилиста» была организована фан-зона.

В серии до четырех побед «Автомобилист» уложился в четыре матча, обеспечив себе довольно большой запас времени для отдыха, восстановления и подготовки ко второму раунду.

«Автомобилист» впервые вышел во второй раунд плей-офф КХЛ — это уже можно считать историческим достижением, даже если пройти дальше команде не удастся, — считает обозреватель «Спорт-Экспресс» Павел Климовицкий. — По первому раунду я включил бы «Авто» в тройку клубов, которые произвели сильнейшее впечатление — после ЦСКА и «Авангарда». Правда, учитывая уровень игры «Трактора», не сомневаюсь, что свой максимум команда Мартемьянова еще не показала — пока в этом не было необходимости».

«Салават Юлаев» — соперник куда более опасный, чем «Трактор». Уфимцы провели непростую серию против магнитогорского «Металлурга», которая продлилась шесть матчей. Изначально «Металлург» был в роли фаворита, ведь он завершил регулярку на третьем месте, а «Салават Юлаев» — на шестом. Однако уфимцы к плей-офф основательно подготовились и уже в первом матче перевели игру в овертайм (2:1). В одном из матчей серии «Салават Юлаев» забросил 5 шайб в первые 20 минут. Также в составе уфимцев есть пока лучший бомбардир плей-офф КХЛ — Тему Хартикайнен, на счету которого 10 шайб в серии.

Эксперты предполагают, что «Салават Юлаев» обыграет «Автомобилист» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоит отметить, что в начале сезона некоторые эксперты считали, что именно «Салават Юлаев» может обойти екатеринбургский клуб. Для «Автомобилиста» предстоящая серия будет серьезным испытанием.«С „Салаватом Юлаевым“ будет совершенно другая игра, это будет равная серия, с равными шансами на успех», — считает Евгений Сафонов.

Павел Климовицкий считает, что у «Автомобилста» «неплохие» шансы добраться и до финала Кубка Гагарина, «примерно на одном уровне с „Авангардом“». Но для начала «Автомобилисту» надо пройти в финал Восточной конференции. Кстати, именно такую задачу перед командой поставил еще в начале сезона Андрей Козицын.