В Кургане ждут пересмотра приговора экс-вице-губернатору Чебыкину

Сергей Чебыкин находится в СИЗО с 15 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Уголовное дело курганского вице-губернатора Сергея Чебыкина

Курганский областной суд во вторник, 12 марта, вынесет решение по апелляционной жалобе на приговор бывшему вице-губернатору Сергею Чебыкину. Решение наказать его на три года колонии общего режима за злоупотребление служебными полномочиями шокировало наблюдателей. Курганцы были уверены, что Чебыкин, который сотрудничал со следствием, получит условный срок. Однако судья дал ему даже больше, чем запросил прокурор. Сейчас у областной коллегии есть возможность исправить ситуацию, однако будет ли она использована?

Курганский городской суд установил в начале января, что Сергей Чебыкин содействовал выдаче кредита под гарантию госфонда предприятию с финансовыми проблемами. Ущерб государству оценили в 16 млн рублей. Чебыкин полностью признал вину и содействовал следствию. Гособвинение просило для экс-чиновника более мягкое наказание — четыре года условно. Несмотря на это, обжаловать решение суда прокуратура не стала. Апелляцию подала адвокат Чебыкина Надежда Моисеева.

Приговор судьи Сергея Лушникова стал неожиданностью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Чебыкина выпустят на свободу, потому что все силовики встали на дыбы. Если сейчас такой строгий приговор дать человеку, который заключил сделку со следствием, впредь никто не будет этого делать», — высказал категоричное мнение сотрудник, близкий к правоохранительным органам.

Фонд развития предпринимательства Курганской области требует признать недействительным договор поручительства, ставший поводом для уголовного преследования Чебыкина. Это могло стать поводом для смягчения приговора экс-чиновнику, однако слушание неоднократно переносили, оно состоится уже после апелляции по делу бывшего вице-губернатора. Впрочем, точку зрения, что это может повлиять на приговор разделяют не все источники «URA.RU». «Были случаи, когда при рассмотрении уголовного дела не принималось во внимание вступившее в силу решение арбитража, вынесенное по смежному делу, в котором участвуют те же лица», — отметил инсайдер.

Апелляцию подала адвокат Чебыкина Надежда Моисеева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Адвокат Павел Сорокин ранее высказывал мнение, что шансы обжаловать приговор в вышестоящей инстанции являются минимальными. Он связал это с особенностями приговора, вынесенного в особом порядке. Чебыкин заранее признал свою вину, поэтому это обстоятельство уже не будет рассматриваться судом. «Если только будут процессуальные нарушения. Но Лушников — опытный судья, работал в прокуратуре», — озвучил он свои сомнения.

«Когда по коррупционным делам есть ущерб, главное, чтобы виновник предпринял попытки его возместить. И это должно быть не 100 тысяч, как это сделал в последний момент перед приговором Чебыкин, а куда более существенная сумма», — высказал свое мнение еще один инсайдер на условиях анонимности. Он не исключил, что за прошедшие два месяца родственники Чебыкина смогли внести более существенную сумму. Тем более что с автомобиля бывшего вице-губернатора (за него просили 1240 тысяч рублей) был снят арест.