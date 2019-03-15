3 региона Урала игнорируют вводную Москвы, как отмечать Крымскую весну

В Москве от пышных торжеств решили отказаться, так как Крым уже стал «частью российского быта». Но не все уральские регионы уловили новый тренд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый юбилей воссоединения Крыма с Россией пройдет совсем не так, как это событие отмечалось в прошлые годовщины. Памятная дата выпала на понедельник, 18 марта, и власти решили обойтись без официальных концертов. Но призыв услышали не все: «URA.RU» разбиралось, где это произошло и почему.

Показательным празднованием считается программа празднования в Москве, где мероприятия начнутся с субботы и в формате фестиваля «Крымская весна» пройдут до понедельника. Москвичей и гостей города будут знакомить с традициями, кухней и культурными особенностями полуострова. Один из инициаторов мероприятия, секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев ранее заявил, что цель фестиваля — показать, что за пять лет Крым стал «частью российской повседневной жизни, частью российского быта». Регионам также предложили отказаться от затратных праздников и стремления любой ценой вывести на улицу многотысячную толпу митингующих.

Место проведения торжества для челябинцев не изменится, а вот формат станет другим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге основные мероприятия пройдут в субботу, 16 марта. В комплексе «Россия — Моя История» проведут кулинарный мастер-класс, а в некоторых магазинах города горожанам предложат продегустировать традиционные блюда Крыма. 18 марта у того же исторического центра пройдут танцевальный флешмоб, концерт местных исполнителей, тематические викторина и квест.

В Челябинске праздничные номера готовят силами местных артистов, из других развлечений — творческие и кулинарные мастер-классы (например, лепка жаворонков из теста), выставка картин «От Урала до Крыма», тематические лекции и поэтические чтения. На пешеходной улице Кировка выступят оркестр Росгвардии и ансамбль ГУ МВД по региону, между зрителями также разыграют поездку в Крым. «Путевку разыгрывает одна из турфирм, пожелавших принять участие. Областные бюджетные средства на организацию мероприятия не тратятся, город заказал несколько баннеров», — рассказал «URA.RU» начальник управления общественных связей аппарата челябинского губернатора Евгений Семенов. Годом ранее на ту же Кировку в рамках митинга-концерта «Крымская весна» вышло пять тысяч человек. Праздник тогда собрал всю южноуральскую элиту.

В Тюменской области на замену митингам пришли лыжные гонки Фото: Анна Майорова © URA.RU

От формата митингов отказались и в Тюменской области. «Крымская весна» в Тюмени, Тобольске и Ялуторовске пройдет в выходные. Если еще в прошлом году тысячи тюменцев выходили в центр города с флагами и транспарантами, а главным аккомпанементом праздника был гимн России, то теперь на смену всему этому пришли кино, спорт и селфи-марафон для школьников. На нескольких площадках в крупнейших городах покажут документальный фильм о событиях 2014 года, проведут мастер-классы по изготовлению сувениров, готовке и рисованию моря. Активных горожан ждут соревнования по лыжным гонкам, хоккею в валенках и мини-футболу на снегу.

В Курганской области организацией празднования в этом году занимаются муниципалитеты. Власти здесь также решили отказаться от масштабных шествий (на прошлый митинг, например, выходило более трех тысяч человек). В Кургане в субботу, 16 марта, запланированы ярмарки. Тематические мероприятия пройдут в библиотеках и культурных центрах не только столицы региона, но и районов области.

Присутствие Крыма в составе России за пять лет стало обыденностью, замечает в беседе с агентством политолог Андрей Колядин. Он считает, что массовые митинги и концерты больше не нужны.

«Нельзя праздновать одно и то же долгое время. Если вы с женой будете проводить свадьбу каждый год, то на четвертый-пятый год и вы устанете, и жена, и гости», — пояснил он «URA.RU». На пятый год после присоединения Крыма, уточняет Колядин, россиянам уже кажется, что полуостров всегда был российским.

Иначе посчитали власти трех уральских регионов. В пермском парке Горького 18 марта устроят концерт звезды 90-х Марины Хлебниковой. 45-минутное выступление, по озвученной властями информации, обойдется местному бюджету в 800 тысяч рублей. В райдере артистки также значатся автомобиль представительского класса и гостиничный номер «люкс».

Ямальцам придется очень тепло одеться, чтобы отметить весенний праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чем обусловлен выбор исполнительницы и зачем тратить сотни тысяч из казны на ее выступление, когда в городе существует множество других проблем (например, снежный коллапс), горожане не поняли. «Зачем вообще про нее вспомнили? Какие восемьсот штук?» «Думал сходить, но, когда узнал про Хлебникову, — передумал. Дома блинов поем за Крым», «Кому надо праздновать, пусть в Крым летит, а мы в сугробах посидим до апреля», — возмущались они в социальных сетях.

Политолог Алексей Мартынов в беседе с «URA.RU» заявил, что столь затратные мероприятия спустя пять лет после присоединения Крыма выглядят довольно странно. «Концерт Марины Хлебниковой по случаю возвращения Крыма в родную гавань — это странновато. Но у нас свободная страна, каждый отмечает, как хочет», — отметил он.

Не захотели отказываться от митингов в Ханты-Мансийском автономном округе. Здесь в понедельник в 13 часов соберут митинг-концерт. Метеорологи обещают -4. Еще холоднее будет в Салехарде — там прогнозируют 11 градусов мороза и снегопад. Но власти все равно выведут сторонников на митинг в 12 часов. Развлекать собравшихся будут местные артисты, а между номерами ведущие проинтервьюируют зрителей: что связывает с полуостровом каждого из них. «Мы хотим, чтобы это был народный праздник, праздник весны, без вовлечения политики», — объяснили «URA.RU» свою задумку организаторы.

Политолог Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» предположил, что игнорирование посылов Москвы Югрой и Ямалом связано с опасением ударить в грязь лицом, отказавшись от масштабных праздников. «Оба региона довольно богатые, власти там очень ретиво подходят к организации подобных мероприятий и обычно тратят много денег, чтобы показать лояльность федеральному центру. Проблема в том, что ХМАО и ЯНАО, возможно, не смогут предложить достойную альтернативу привычным форматам — если в Москве те же литературные чтения можно провести масштабно и красиво, собрать аудиторию, то у регионов этого может не получиться», — объясняет политолог. Поэтому, уточняет Гращенков, главы округов могли просто побояться, что не смогут реализовать посылы правильно, и решили пойти уже известным путем.