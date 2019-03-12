Москвичам пообещали гастрономический рай в годовщину присоединения Крыма

С 16 по 18 марта в Москве пройдет фестиваль «Крымская весна», который охватит 13 городских площадок. На нем москвичам и гостям столицы предложат отведать крымский мед, кефаль, мидии, барабульку, блюда татарской кухни и многие другие деликатесы. Об этом 12 марта на пресс-конференции, посвященной фестивалю, заявил заместитель мэра Москвы Алексей Немерюк. Мероприятия будут проходить в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
«Цель мероприятия — донести традиции, кухню и культурные особенности Крыма до москвичей», — рассказал Немерюк. Также в рамках фестиваля будут проходить тематические фотовыставки, посвященные природе Крыма, и театральные постановки крымских артистов. Московские музеи проведут экспозиции, связанные с историей Крыма.
Главная идея фестиваля состоит в том, что тема Крыма перестала быть политической, заявил на пресс-конференции один из инициаторов мероприятия секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. «Мы хотим показать, что за эти пять лет он стал частью российской повседневной жизни, частью российского быта», — рассказал он.
Отдельно Фадеев отметил, что предложит региональным общественным палатам проработать в дальнейшем проведение аналогичных фестивалей и в других городах России.
Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова к России. 96,7% проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.