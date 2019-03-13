В Кремле раскрыли планы Путина по празднованию воссоединения Крыма с Россией

Путин приедет на полуостров во второй раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Президент России Владимир Путин приедет в Крым на первый юбилей вхождения полуострова в состав страны. Праздничные мероприятия пройдут в Севастополе в середине марта.

«Путин запланировал посещение Крыма в годовщину присоединения полуострова к России», — сообщает РБК со ссылкой сразу на три близких к администрации президента источника.

Поездка президента должна стать его вторым официальным визитом на полуостров. Главные мероприятия запланированы на 18 марта — официальную годовщину воссоединения Крыма с Россией.

13 марта на празднование юбилея российского Крыма прибудет делегация французских депутатов и сенаторов из ассоциации «Франко-российский диалог», отмечает «Национальная служба новостей». Как уточняет телеканал «Царьград», французы приезжают туда уже не в первый раз: до этого они посещали Севастополь в 2015 и 2016 годах.