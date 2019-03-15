Как попасть в команду Собянина, Кириенко, Турчака

Сразу два свердловчанина боролись за внимание Турчака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Финалисты конкурса «Лидеры России» 15 марта впервые встретились со своими наставниками, среди которых ведущие политики и топ-менеджеры страны. По их заданию участники разобрали различные задачи, связанные проблемами управления государством и бизнесом. После этого конкурсантов пригласили на закрытые встречи. «URA.RU» удалось узнать, что происходило в кулуарах.

Никто из участников конкурса до последнего момента не знал, к какому наставнику попадет, и какие будут даны задания. В большом зале центра «Сириус» конкурсантов разделили на 38 групп, только тогда финалисты узнали, к кому из высокопоставленных управленцев они прикреплены. Но, например, уроженцу Челябинска, владельцу IT-бизнеса Дмитрию Манчихину повезло, он попал в группу губернатора Московской области Андрею Воробьеву, и уже был знаком с его принципами работы.

Дмитрий Манчихин (на фото) подошел к заданию Воробьева во всеоружии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я проживаю в Московской области и связан с выборами, поэтому о работе Андрея Юрьевича знаю не понаслышке. Он человек очень конкретный, прежде всего отталкивается от интересов региона, отметает любые лишние разговоры. Так и здесь, не позволял задавать неинтересные вопросы, — рассказал Манчихин „URA.RU“. — Наш кейс был очень практичным, был посвящен инвестициям в Московскую область. Мне понравилось, что часть наших решений пришлась наставнику по вкусу».

Через ряд наставления конкурсантам давал мэр Москвы Сергей Собянин. Он решил проверить подопечных на знание темы ЖКХ и предложил придумать им придумать, как повысить качества услуг в сфере эксплуатации домов, дворов и дорог. «Тема не абстрактная, каждый сталкивается с этими вопросами в своем подъезде, во дворе на дороге. Вся жизнь сопряжена с ЖКХ, — сказал Собянин и затем замотивировал участников, — Если вы найдете какие-то интересные идеи, они будут воплощены не в самом худшем городе страны — Москве».

Собянин дал участникам задание по улучшению сферы ЖКХ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всем участникам было дано пять минут на разговор с наставниками, затем около 40 минут конкурсанты самостоятельно разрабатывали решения, после чего представляли их руководителям. Все это время Сергей Собянин делал пометки в блокноте. А потом весьма жестко принимал результат от одного из конкурсантов: «Ты мэр и ты делаешь. Критикам не интересно, что ты планируешь».

Одна из самых ожесточенных дискуссий шла за столом главы Татарстана Рустама Минниханова (задание — «Оценка качества комфортной городской среды»). Политик с широкой улыбкой наблюдал за происходящей неразберихой. Его конкурсанты разбились на два кружка, активно кричали, разбрасывались бумагами: «Надо понимать тренды!» «Мы не можем собрать данные!» «Ребята, вы сейчас количество пишете? И качество надо!»

Наставники подчеркнули для себя ряд идей от конкурсантов. На фото — Сергей Кириенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поблизости группа первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко разбирала кейс по реформированию госкорпораций. За одним столом с политиком оказался свердловский замминистра строительства Игорь Дубровин, который, по слухам, может возглавить екатеринбургский «Водоканал». Правда своей энергией его полностью закрывал другой конкурсант, член правления МРСК Центра Константин Михайлик, который активно перекрикивал всех своих коллег. Сергей Кириенко наблюдал и тактично не вмешивался в процесс.

В другом конце зала с молодыми управленцами работал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он попросил у финалистов придумать технологии повышения доверия электората политической партии. Пока за столом шли споры Турчак внимательно рассматривал анкеты участников с данными об их биографии. Одну из них показал своей советнице, та в ответ поморщилась и помотала головой.

Кейсы, которые разбирали участники, были взяты из реальной практики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похоже, одно из лучших впечатлений на «единоросса» оказал профессор кафедры административного права УрГЮУ Андрей Винницкий (сын зампредседателя свердловской общественной палаты Свердловской области Владимира Винницкого). Он нашел решения, как партии получить одобрение молодежи. «У молодежи свои лидеры. Вот мы не любим америкосов, но там же есть свои молодежные клубы, например, президентские. Нужно выявить, например, неформальных лидеров среди студентов и позволить им сделать свои лидерские клубы. И затем работать через них».

«Не скрою, многие ищут здесь прорывные карьерные моменты, это даже весьма заметно. Для меня здесь важно расширить свой кругозор общения, посмотреть текущую повестку дня, — сказал „URA.RU“ Винницкий после оценочных мероприятий. — Это мероприятие выделяется тем, что общение здесь самое живое и непосредственное. Я вот один из немногих в галстуке, а среди наставников вообще никого в них нет. Поэтому подумываю снять».

Для работы над кейсами участников разделили на 38 групп Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После работы над кейсом Турчак провел закрытую встречу с участниками своей группы. Среди них был еще один свердловчанин — 25-летний руководитель отдела по отбору талантливой молодежи в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане Игнат Петухов. В беседе с «URA.RU» он раскрыл некоторые детали беседы.

«За круглым столом меня больше всего удивило, что общение было очень живое. Андрей Анатольевич [Турчак] был нашим старшим товарищем, который нас направлял. Не было никаких барьеров, — сказал Петухов. — На закрытой встрече диалог был более персонифицированным. Разговор шел о том, где мы можем себя применить, в том числе в „Единой России“. Андрей Анатольевич дал установки, сказал, что поможет связаться с нужными наставниками. В моем случае, мы договорились о встрече после конкурса».

«Лидеры России» считается главным кадровым конкурсом страны. Его участники претендуют на серьезные должности в органах власти и госкорпорациях. В финале участвуют 300 человек, которым выделят гранты в миллион рублей на образование. Еще 100 победителей смогут целый год напрямую общаться с министрами, губернаторами и топ-менеджерами по поводу личных проектов.