Президент РФ получил доклад об освобождении двух городов
02 декабря 2025 в 00:19
Владимир Путин посетил пункт управления СВО

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин лично проинспектировал один из передовых пунктов управления спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вечером 30 ноября Владимир Владимирович посетил один из пунктов управления СВО. Генерал армии Валерий Герасимов доложил об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту ТАСС.

