Владимир Путин посетил пункт управления СВО
Президент России Владимир Путин лично проинспектировал один из передовых пунктов управления спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вечером 30 ноября Владимир Владимирович посетил один из пунктов управления СВО. Генерал армии Валерий Герасимов доложил об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту ТАСС.
