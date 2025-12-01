WSJ: Судан предложил России развернуть военную базу с «видом на Красное море»
Согласно плану, предполагается разместить на базе до 300 человек
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Правительство Судана предложило России разместить на своей территории военно-морскую базу на Красном море. Соответствующий план направлен официальным лицам в Москве и предусматривает создание пункта базирования ВМФ РФ в Порт-Судане или в другом порту страны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на суданских чиновников.
Инициатива Хартума, по оценке собеседников газеты, связана как с военными, так и с экономическими интересами двух государств. Издание указывает, что возможное соглашение станет стратегическим преимуществом для Москвы и вызовет обеспокоенность Вашингтона.
Суданская сторона подготовила 25‑страничный документ, в котором предложила разместить до 300 российских военнослужащих и до четырех военных кораблей. Базе, как отмечает издание, отводится «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря». В обмен Судан готов предоставить России доступ к выгодным горнодобывающим концессиям. Страна является третьим по объемам производителем золота в Африке.
В случае реализации договоренностей российское присутствие в районе Красного моря может расширить возможности Москвы по проецированию силы в регионе. Отдельный неназванный представитель суданских военных заявил газете, что Хартум заинтересован в новых поставках вооружений и рассматривает сотрудничество с Россией как один из способов их получить.
