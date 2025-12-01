WSJ: Судан предложил России развернуть военную базу с «видом на Красное море»

Согласно плану, предполагается разместить на базе до 300 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правительство Судана предложило России разместить на своей территории военно-морскую базу на Красном море. Соответствующий план направлен официальным лицам в Москве и предусматривает создание пункта базирования ВМФ РФ в Порт-Судане или в другом порту страны. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на суданских чиновников.

Инициатива Хартума, по оценке собеседников газеты, связана как с военными, так и с экономическими интересами двух государств. Издание указывает, что возможное соглашение станет стратегическим преимуществом для Москвы и вызовет обеспокоенность Вашингтона.

Суданская сторона подготовила 25‑страничный документ, в котором предложила разместить до 300 российских военнослужащих и до четырех военных кораблей. Базе, как отмечает издание, отводится «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря». В обмен Судан готов предоставить России доступ к выгодным горнодобывающим концессиям. Страна является третьим по объемам производителем золота в Африке.

