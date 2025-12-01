ВС России взяли Красноармейск и Волчанск: о чем был последний доклад Путину
ВС России продвигаются по всем направлениям в зоне СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск, где ему представили доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что еще доложили верховному главнокомандующему по обстановке в зоне СВО — читайте в материале URA.RU.
ВС России взяли Красноармейск и Волчанск
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину об установлении контроля над городом Красноармейск в ДНР и городом Волчанск в Харьковской области, а также проинформировал о ходе наступательных операций российских сил на других направлениях.
ВС России начали операцию по освобождению Гуляйполе
Путин на одном из пунктов управления объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. По словам Пескова, Верховному главнокомандующему доложили об обстановке на одном из ключевых направлений СВО и о продвижении российских подразделений.
Песков уточнил, что доклад по этому участку фронта представил командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев. «Также Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — сказал Песков.
Песков добавил, что в операции за Гуляйполе участвуют подразделения 5-й общевойсковой армии, которые в настоящий момент ведут бои в городской застройке на северо-востоке населенного пункта. По итогам докладов, отметил пресс-секретарь, президент определил приоритетные направления материально-технического обеспечения группировок «Центр» и «Восток» с учетом специфики зимнего периода боевых действий.
Окруженная группировка ВСУ была уничтожена
Путину также представили доклад о ходе уничтожения окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. Информацию о ситуации на фронте президенту довели командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.
Отдельный фрагмент доклада был посвящен установлению полного контроля российских войск над южной частью города Димитров. Главе государства также представили данные об обстановке в Красноармейске после его освобождения и закрепления полного контроля со стороны ВС России.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.