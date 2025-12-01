ВС России взяли Красноармейск и Волчанск: о чем был последний доклад Путину

ВС России продвигаются по всем направлениям в зоне СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов объединенной группировки войск, где ему представили доклады о взятии под контроль Красноармейска и Волчанска, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что еще доложили верховному главнокомандующему по обстановке в зоне СВО — читайте в материале URA.RU.

ВС России взяли Красноармейск и Волчанск

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину об установлении контроля над городом Красноармейск в ДНР и городом Волчанск в Харьковской области, а также проинформировал о ходе наступательных операций российских сил на других направлениях.

ВС России начали операцию по освобождению Гуляйполе

Путин на одном из пунктов управления объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. По словам Пескова, Верховному главнокомандующему доложили об обстановке на одном из ключевых направлений СВО и о продвижении российских подразделений.

Песков уточнил, что доклад по этому участку фронта представил командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев. «Также Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — сказал Песков.

Песков добавил, что в операции за Гуляйполе участвуют подразделения 5-й общевойсковой армии, которые в настоящий момент ведут бои в городской застройке на северо-востоке населенного пункта. По итогам докладов, отметил пресс-секретарь, президент определил приоритетные направления материально-технического обеспечения группировок «Центр» и «Восток» с учетом специфики зимнего периода боевых действий.

Окруженная группировка ВСУ была уничтожена

Путину также представили доклад о ходе уничтожения окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. Информацию о ситуации на фронте президенту довели командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук и командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев.