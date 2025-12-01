Белый дом: Трамп перестал помогать Украине из-за коррупции

Президент России Владимир Путин сообщал, что на данный момент не существует полноценного проекта мирного договора по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, речь идет лишь о перечне вопросов, вынесенных на обсуждение. Глава государства отметил, что ряд положений мирного плана, подготовленного Вашингтоном, еще предстоит детально проработать. По имеющимся данным, США продолжают формировать собственный план урегулирования: если первоначальная версия документа содержала 28 пунктов, то сейчас их количество сокращено до 19. При этом окончательный объем и содержание предложений пока не зафиксированы.