Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Сочинский аэропорт ограничил работу рейсов

Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности
02 декабря 2025 в 00:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В сочинском аэропорту действуют ограничения

В сочинском аэропорту действуют ограничения

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В аэропорту Сочи действует временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт СОЧИ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности перелетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал