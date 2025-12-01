Сочинский аэропорт ограничил работу рейсов
Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности
02 декабря 2025 в 00:51
В сочинском аэропорту действуют ограничения
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В аэропорту Сочи действует временный запрет на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт СОЧИ. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности перелетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
