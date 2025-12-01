Большой театр готовится представить россиянам «Щелкунчик»: сколько стоят билеты на легендарный концерт

Балет покажут в Большом театре в декабре и январе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Большой театр России собирается открывать продажу билетов на главную зимнюю сказку — «Щелкунчик». Продажи на знаменитую постановку Петра Чайковского стартуют в 10:00 (мск) 2 декабря. Стоимость билетов с прошлого года не изменилась — за одно место в главном российском театре придется отдать вплоть до десятков тысяч рублей. О том, почему так популярен балет и сколько стоят билеты — в материале URA.RU.

Даты спектаклей и где купить

Всего в декабре-январе пройдет 33 спектакля:

В декабре они состоятся в следующие дни: 17 (19:00), 18 (19:00), 19 (12:00), 20 (19:00), 21 (11:00, 19:00), 26 (12:00, 19:00), 27 (12:00, 19:00), 28 (12:00, 18:00), 29 (12:00, 19:00), 30 (12:00, 19:00), 31 (12:00, 18:00) числа.

В январе «Щелкунчик» можно будет увидеть 3 (12:00, 19:00), 4 (12:00, 18:00), 6 (12:00, 19:00), 7 (12:00, 19:00), 8 (12:00, 19:00), 9 (12:00, 19:00), 10 (12:00, 19:00) и 11 (12:00, 18:00) числа.

Билеты будут продаваться за несколько дней до спектакля. Купить их можно будет с формате аукциона, на который подают заявки с 12:00 26 ноября. График аукционов Большой театр называет следующий:

Продолжение после рекламы

на спектакли 17 декабря в 19:00, 18 декабря в 19:00, 19 декабря в 12:00 и 20 декабря в 19:00 подача заявок завершается 1 декабря в 22:00;

на спектакли 21 декабря в 11:00 и 19:00, 26 декабря в 12:00 и 19:00, 27 декабря в 12:00 подача заявок завершается 2 декабря в 22:00;

на спектакли 27 декабря в 19:00, 28 декабря в 12:00 и 18:00, 29 декабря в 12:00 и 19:00 подача заявок завершается 3 декабря в 22:00;

на спектакли 30 декабря в 12:00 и 19:00, 31 декабря в 12:00 и 18:00 подача заявок завершается 4 декабря в 22:00.

Сколько стоят билеты

Самые дорогие билеты будут стоить около 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2025-м приобрести билеты можно будет только на официальном сайте Большого театра. В кассах билеты продаваться не будут. В электронном билете указываются имя, отчество, фамилия и номер документа, удостоверяющего личность посетителя. При проходе на спектакль посетитель одновременно с билетом будет обязан предъявить контролеру документ (оригинал), удостоверяющий его личность.

Как рассказала журналистам администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева, стоимость билетов не изменилась с 2024-го. Самый дешевый билет стоит 1250 рублей, а самый дорогой — 50 тысяч рублей. Однако минимальные цены на билеты предусмотрены для льготных категорий граждан.

"Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом, собственно, не поменялась. Стоимость билетов будет в декабре — от 1250 до 50 тысяч рублей (стоимость в 50 тысяч рублей — место партере — прим. URA.RU). В январе цены варьируются от 800 до 50 тысяч рублей", — цитирует РИА Новости Малышеву.

Из-за ажиотажа активизировались мошенники

С прошлой недели, пользуясь традиционным ажиотажем вокруг «Щелкунчика», мошенники начали создавать фейковые страницы ресурсов Большого театра и делать массовые рассылки с заманчивыми предложениями. Как рассказал главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов, система аукциона в этом случае является единственной надежная, но есть нюансы. «Активность населения в отношении новогодних мероприятий бьет все рекорды. Все хотят отдыхать, развлекаться, причем по полной программе, максимально качественно», — цитирует «Коммерсантъ» Сафронова.

Что известно о знаменитой постановке

Впервые свет увидел «Щелкунчика» в 1982 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского впервые был поставлен на сцене Мариинского театра 6 декабря 1892 года. Премьера состоялась в один вечер с оперой «Иоланта».

В Москве «Щелкунчик» был поставлен значительно позже — уже после Октябрьской революции. Премьера состоялась 21 мая 1919 года. Режиссер Александр Горский существенно переработал первоначальное либретто и изменил музыкальную структуру спектакля, превратив двухактный балет в трехактный.

Продолжение после рекламы

Во втором акте его версии юная Клара (в сказке — Мари) оказывалась в волшебном зимнем лесу, где танцевали деды Морозы и одетые в нарядные шубы снежинки, напоминающие Снегурочек. В третьем акте действие переносилось на огромный, до фантастических размеров выросший стол, словно населенный елочными игрушками и праздничными подарками. Весь балет сопровождается яркой и мелодичной музыкой Чайковского: детский танец, вальс, адажио. А также традиционным для новогоднего настроения ожиданием чуда и волшебным преображением.

Почему «Щелкунчик» так популярен

По словам экспертов, «Щелкунчик», в частности, популярен из-за музыки Петра Чайковского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на то, что главным русским балетом считается «Лебединое озеро», титул самого новогоднего балета по праву отдан «Щелкунчику», которому почти нет альтернатив. В Большом театре он идет в редакции Юрия Григоровича, рассказала балетный журналист Екатерина Баева.

По ее словам, считается, что эта версия — более серьезная и взрослая с точки зрения содержания, но есть и хореографические отличия. Например, в версии Василия Вайнонена, которая идет в Мариинском театре, первый акт партии Щелкунчика и Маши исполняют воспитанники хореографического училища, а второй акт — артисты труппы. В балете Григоровича все время танцуют взрослые.

"Ажиотаж, я думаю, связан с тем, что „Щелкунчик“ в Большом не просто репертуарный спектакль, а статусное событие. Туда хотят попасть и балетоманы, которые ходят в театр регулярно и просто хотят увидеть любимых артистов на сцене, и простые смертные, которые бывают в театре в лучшем случае раз в году", — цитирует "Афиша Daily" журналистку.