Из ЯНАО в Волноваху отправили почти полтысячи коробок с новогодними подарками

Большая часть груза направлена семьям с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Салехарда в Волноваху 1 декабря отправился четвертый по счету новогодний гуманитарный конвой. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Формирование груза стало общегородской акцией: в сборе участвовали горожане, волонтеры и предприятия.

«Сегодня салехардцы передали более 360 посылок, всего же из окружной столицы было загружено 495 коробок со всем необходимым — это и игрушки для детей, бытовая техника, ноутбуки, средства передвижения для маломобильных категорий граждан, книги, средства первой необходимости и многое другое, в чем нуждаются жители Волновахи», — цитируют слова главы города Алексея Титовского в telegram-канале мэрии.