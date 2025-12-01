Из ЯНАО в Волноваху отправили почти полтысячи коробок с новогодними подарками
Большая часть груза направлена семьям с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации
Фото: Илья Московец © URA.RU
Из Салехарда в Волноваху 1 декабря отправился четвертый по счету новогодний гуманитарный конвой. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Формирование груза стало общегородской акцией: в сборе участвовали горожане, волонтеры и предприятия.
«Сегодня салехардцы передали более 360 посылок, всего же из окружной столицы было загружено 495 коробок со всем необходимым — это и игрушки для детей, бытовая техника, ноутбуки, средства передвижения для маломобильных категорий граждан, книги, средства первой необходимости и многое другое, в чем нуждаются жители Волновахи», — цитируют слова главы города Алексея Титовского в telegram-канале мэрии.
Большая часть груза предназначена для семей с детьми в трудной жизненной ситуации, а также для школ, детских садов, домов культуры и других социальных учреждений — в него вошли зимняя одежда, бытовая техника, канцтовары, материалы для ремонта и новогодние подарки. Особую партию составили посылки от салехардских детей с письмами, открытками, сладостями и сувенирами, а также личные послания и угощения от жителей города.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!