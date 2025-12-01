Логотип РИА URA.RU
Общество

Из ЯНАО в Волноваху отправили почти полтысячи коробок с новогодними подарками

02 декабря 2025 в 00:53
Большая часть груза направлена семьям с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации

Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Салехарда в Волноваху 1 декабря отправился четвертый по счету новогодний гуманитарный конвой. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Формирование груза стало общегородской акцией: в сборе участвовали горожане, волонтеры и предприятия.

«Сегодня салехардцы передали более 360 посылок, всего же из окружной столицы было загружено 495 коробок со всем необходимым — это и игрушки для детей, бытовая техника, ноутбуки, средства передвижения для маломобильных категорий граждан, книги, средства первой необходимости и многое другое, в чем нуждаются жители Волновахи», — цитируют слова главы города Алексея Титовского в telegram-канале мэрии.

Большая часть груза предназначена для семей с детьми в трудной жизненной ситуации, а также для школ, детских садов, домов культуры и других социальных учреждений — в него вошли зимняя одежда, бытовая техника, канцтовары, материалы для ремонта и новогодние подарки. Особую партию составили посылки от салехардских детей с письмами, открытками, сладостями и сувенирами, а также личные послания и угощения от жителей города.

