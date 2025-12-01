Работники ГУФСИН передали информацию спасателям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма сотрудникам ГУФСИН России по Пермскому краю Виталию Макарову и Роману Чакилеву. Награды они получили за помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло в Кунгурском районе в ноябре. Об этом рассказали в telegram-канале ФСИН России.

«Сегодня был рад лично поблагодарить наших земляков, сотрудников ГУФСИН — Виталия Макарова и Романа Чакилева. Парни не прошли мимо чужой беды, когда счет шел на минуты. Виталий и Роман оперативно вызвали экстренные службы, а до их приезда помогали пострадавшим и поддерживали людей. Горжусь тем, что в наших силовых структурах служат такие люди. Спасибо за мужественный и благородный поступок», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В середине ноября в Кунгурском районе произошло столкновение большегруза с микроавтобусом, который выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли семь человек. Еще двенадцать пассажиров были госпитализированы с тяжелыми травмами. Первыми на месте происшествия оказались сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю, которые возвращались с маршрута.

Именно они передали экстренным службам информацию о числе пострадавших и характере повреждений транспорта. Также сотрудники ГУФСИН помогали организовать людей на обочине и обеспечивали им базовую безопасность до приезда врачей и спасателей. В правительстве края отметили, что благодарственные письма губернатора стали официальным признанием их действий в чрезвычайной ситуации.