Температурный рекорд 19-го века побили в Екатеринбурге

Прошлый рекорд был установлен в 1897 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 1 декабря 2025 года установлен очередной температурный рекорд. Минувший понедельник стал самым теплым за многовековую историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: 1.8 (+11.9 к норме) — самый теплый день 1 декабря, как минимум, с 1881 года», — сообщил Пулин. Рекорд держался с 19-го века.