Природа

Погода

Температурный рекорд 19-го века побили в Екатеринбурге

02 декабря 2025 в 00:54
Прошлый рекорд был установлен в 1897 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 1 декабря 2025 года установлен очередной температурный рекорд. Минувший понедельник стал самым теплым за многовековую историю метеонаблюдений. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Среднесуточная температура в Екатеринбурге: 1.8 (+11.9 к норме) — самый теплый день 1 декабря, как минимум, с 1881 года», — сообщил Пулин. Рекорд держался с 19-го века.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1897 году, когда среднесуточный показатель составил +1,4 градуса. Таким образом, новый максимум превысил историческое значение на 0,4 градуса.

