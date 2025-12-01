Белый дом: мирный план США по Украине серьезно доработали

Мирный план США изменили после нескольких встреч Фото: Илья Московец © URA.RU

Положения плана США по разрешению конфликта на Украине подверглись серьезной доработке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить», — сказала Левитт журналистам. В Белом доме подчеркнули, что удовлетворены процессом обсуждения мира.

Украина дала согласие на мирный план, подготовленный администрацией президента США Дональда Трампа, сообщал телеканал CBS News со ссылкой на собственный источник. По данным собеседника телеканала, речь идет не о безоговорочном одобрении: Киев принял документ с рядом оговорок, в связи с чем отдельные положения плана, по его словам, нуждаются в доработке. В то же время, как передает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников, близких к президенту Владимиру Зеленскому, Киев согласился на ограничение численности вооруженных сил уровнем в 800 тысяч военнослужащих.

