Путину доложили о начале операции по освобождению Гуляйполе

Президент России Владимир Путин на одном из пунктов управления объединенной группировки войск заслушал доклад о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Верховному главнокомандующему доложили об обстановке на одном из ключевых направлений СВО и о продвижении российских подразделений.

Песков уточнил, что доклад по этому участку фронта представил командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев. «Также Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения этой армии ведут уличные бои в северо-восточной части города», — сказал Песков.

По информации пресс-секретаря, Иванаев в ходе доклада передал президенту данные о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных ему войск. На пункте управления глава государства получил сводные доклады по этому направлению, а также информацию о задействованных силах и средствах. Песков не раскрыл точное местоположение объекта, ссылаясь на действующие ограничения по освещению работы военных пунктов управления.

Группировка «Восток», которой командует Иванаев, отвечает за ведение боевых действий на южном участке боевых действий. В ее состав, по официальным данным, входят в том числе части 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Эти подразделения, как следует из сообщения, задействованы в штурмовых действиях в городской черте и продвигаются в пределах северо-восточной части Гуляйполя.