Каток на Красной площади начал работу с 1 декабря и будет открыт до 1 марта Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

В сети появились красочные фото открытия главного катка страны — ГУМ-каток. Это официально ознаменовав старт зимы и предновогоднего сезона. Юбилейное, двадцатое по счету, проведение этого праздничного мероприятия по сложившейся традиции вновь объединило многочисленных поклонников фигурного катания. Часть посетителей пришла за новогодней атмосферой, другие — увидеть премьеру ледового шоу фигуристки Татьяны Навки «Золушка», а третьи — воспользоваться возможностью выйти на лед вместе с российскими знаменитостями. Подробнее — в фотогалерее URA.RU.

















































































1/21 Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»

Каждый сезон каток и ярмарка получают новое тематическое оформление. В нынешнем году центральным мотивом оформления ледовой площадки выбрана дымковская игрушка — яркий глиняный народный сувенир из Вятки, отличающийся белой основой с росписью насыщенными красками, кругами и геометрическими орнаментами. Образы нарядных барышень, всадников, фантастических зверей и птиц формируют живую, самобытную атмосферу, в которой сочетаются современные решения и элементы культурного наследия. Каток на Красной площади начал работу для посетителей с 1 декабря и будет открыт до 1 марта.

«Сказка о том, что все может случиться»

Фигуристка Татьяна Навка представила публике фрагмент своего нового масштабного шоу «Золушка», которое можно будет увидеть с 19 декабря в «Мегаспорте». Открытие катка ознаменовалось показательным выступлением фигуристов. На лед вышли чемпионы мира по танцам на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также призеры чемпионатов мира и Европы в танцах на льду Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Особенным сюрпризом станет ледовый дебют в этом спектакле 7-летней Милы — дочери фигуриста Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк.

«В этом году мы представим любителям фигурного катания и наших новогодних сказок самую волшебную сказку о любви и чуде „Золушка“. Эта сказка о том, что все в этой жизни может случиться. Главное — верить в добро, чудеса и следовать своим принципам», — сказала Навка журналистам.

О звёздах на открытии ГУМ-катка

Актер Милош Бикович полностью погрузился в северную тему вечера, позируя для фотографий с оленями, которые были специально привезены на праздник. Певица Юлианна Караулова активно знакомилась с культурой Ямала, участвуя в активностях и пробуя традиционные угощения.

Певец Дмитрий Маликов и его жена бизнесвумен Елена Маликова создали уютный семейный образ, посетив каток вместе со своим сыном Марком. Актриса театра Марина Зудина также разделила праздник с семьёй — её сопровождали дочь Софья Синицына и внучка Мия.

Телеведущая Алена Водонаева пришла на каток с подросшим сыном Богданом, а актриса Юлия Пересильд — со старшей дочерью Анной. Телеведущая и врач Елена Малышева проявила не только профессиональный, но и исследовательский интерес, устроив фотосессию у настоящего чума и изучая северные традиции.

Эстрадный Певец Филипп Киркоров накануне 14-летия своей дочери Аллы-Виктории появился на ГУМ-катке на Красной площади. Артист ненадолго вышел на лед и, несмотря на поддержку олимпийского чемпиона по фигурному катанию Никиты Кацалапова, признал, что не чувствует себя уверенно в этом виде спорта.